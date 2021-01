Innenstadt

Die Corona-Pandemie schränkt die Menschen zwar ein, doch jeder darf sich im Freien bewegen. Die MAZ hat deshalb Stadtführer um Empfehlungen für besondere Routen durch Potsdam gebeten.

Schon seit 1997 ist Regina Ebert Stadtführerin in Potsdam. „Man sieht nur, was man weiß“, ist das Motto, mit dem sie sich zahlreiche Spezialthemen erarbeitet hat. Sie kann Blinde ebenso führen wie Kinder und ganze Schulklassen, kennt die Details zahlreicher Villen und die Geschichte der Hugenotten und Holländer in Potsdam. Wenn die Corona-Regelungen es erlauben, bietet sie sogar eine stadthistorische Kneipentour an. Alle ihre Themen finden Sie unter www.potsdam-berlin.de.

Regina Ebert führt seit über 20 Jahren durch Potsdam. Quelle: www.fotofrick.de

Die MAZ-Leser führt sie auf diesem Spaziergang in und durch die Hinterhöfe der barocken Stadterweiterung. Die Innenstadt wirkt beim Blick auf die Karte zwar beinahe so regelmäßig wie ein Schachbrett. Doch jetzt geht es kreuz und quer durch die Gassen und mindestens fünf der 15 Karrees zwischen Luisenplatz und Friedrich-Ebert-Straße. Wobei Regina Ebert auch Hinweise auf einige „Stichwege“ in Höfe weiß, die einen Blick hinein, aber keinen Durchgang erlauben.

Wo entlang führt die Route?

Start ist am Vorplatz des Brandenburger Tors. Sie könnten nach wenigen Schritten gleich auf den Hof der Brandenburger Straße 69 schauen – wo einst die Eisenwarenhandlung Stahlberg ihren Sitz hatte. Auf der anderen Straßenseite führt der Weg in das Luisenforum. Im Hof spiegelt sich der in der glatten Fassade der neuen Ikea-Filiale der Backstein der einstigen Parfüm- und Seidenfabrik. Gehen Sie durch den Hof bis zur Hermann-Elflein-Straße und genau gegenüber durch das Tor der Nr. 21 in den Lindenhof. Wenn Sie diesen durchquert haben, suchen Sie die Lindenstraße 48 mit der prächtigen Portaldekoration der Apotheke.

Die Brandenburger Straße wird gleich zu Beginn der Tour durch das Luisenforum verlassen. Kennen Sie den schönen Schornstein iim Hof? Quelle: Peter Degener

Als nächstes geht es über die Charlottenstraße in die Dortustraße. Werfen Sie einen Blick in die Höfe der Nummern Nr. 53 und Nr. 55. Jetzt bis zur Gutenbergstraße und nach links bis zur Hausnummer 105 und in die dortige „Linden-Arcade“. Hier erinnert nichts mehr an das berühmteste Objekt der Potsdamer Hausbesetzerszene – die „Fabrik“, die sich heute in der Schiffbauergasse befindet. Heute dominiert hier moderne Bebauung. Gehen Sie durch die „Arcade“ zur Lindenstraße, weiter zur Hegelallee und biegen sie von Norden erneut in die Dortustraße ein, wo Sie bei Nr. 71 in die „Dortu-Passage“ gehen können. Dieser Hof mit Wohnungen und Gewerbeflächen entstand in den Neunziger Jahren. Leider wurden dafür noch im Sommer 1989 barocke Originale abgerissen.

Es folgt der letzte Abschnitt. Über die Gutenbergstraße geht es in die Jägerstraße. Machen Sie erst einen Abstecher in den Florahof an der Nr. 39. Doch bevor sie den schönen Hof betreten, sollten sie das Haus von der anderen Straßenseite aus betrachten. Bei der Sanierung wurde nur die halbe Fassade verputzt, um zu zeigen, dass sich dahinter Fachwerk verbirgt. Den letzten Innenhof kann man durch die Jägerstraße 36 durchqueren. Er führt Sie an der Hofbebauung des NH-Hotel Voltaire vorbei zurück auf bekanntes Pflaster: die Friedrich-Ebert-Straße kurz vor dem Nauener Tor.

Ein traditionsreicher Standort für eine Apotheke – die Lindenstraße 48. Quelle: Peter Degener

Wie lang ist man unterwegs?

Gut zwei Kilometer umfasst die barrierefreie Route, die man alleine in einer guten Stunde erlaufen kann.

Was gibt es zu entdecken?

Versteckte Höfe, Künstlerateliers, kleine Gärten, Geschäfte und Gastronomie in zweiter Reihe – das Innere der Innenstadt-Karrees besitzt einen ganz eigenen Charme.

Was gibt es zu erzählen?

Die weltweit bekannten Ohrenstöpsel „ Ohropax“ wurde lange Zeit mitten in Potsdams Zentrum produziert. Erfunden wurde das knetbare Baumwoll-Wachs-Gemisch 1901 vom Apotheker und Pharmazeuten Maximilian Negwer (1872-1943), dessen Grab sich auf dem Bornsteder Friedhof befindet. 1924 verlegte Negwer seinen Firmensitz von Berlin nach Potsdam. Im Florahof in der Jägerstraße 39 wurden fortan die Ohrenstöpsel hergestellt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs verließ die Familie Potsdam und produzierte in Bad Homburg weiter.

Was macht die Tour besonders?

„Die Route führt zwar mitten durch die Innenstadt, aber dennoch zu Ecken, die man sonst nicht anschaut“, sagt Regina Ebert. Während die Fronten der Karrees aus den fast immer gleichen barocken Typenhäusern bestehen, zeigt sich in den Höfen die Vielfalt der Entwicklung. Es gibt sogar hoch aufragende Schornsteine, die daran erinnern, dass die Altstadt noch 1926 als „Rauch- und Rußzone“ von den Villenvororten baupolizeilich abgegrenzt worden ist.

In den Höfen scheint auch viel Fachwerk auf, das zur Straße hin meist verputzt ist. Idyllische Ruheräume werden ebenso sichtbar, wie nüchterne Hofbebauungen der letzten 30 Jahre.

Der Eingang zum Florahof ist mit Pferdeköpfen geschmückt. Quelle: Peter Degener

Welche Details kann man sehen?

Es gibt liebevolle und oftmals tierische Details an vielen Häusern: Der goldene Hirsch über dem Eingang der einstigen „privilegierten Hof-Apotheke“ von 1735 in der Lindenstraße 48 erinnert an stolze Eigentümer. Am Eingang des Atrium-Hofs in der Dortustraße 53 wachen Hundeköpfe an der Tür. Im Durchgang dahinter kann man unter den Bodengittern das ursprüngliche Straßenniveau erkennen. Zwei Häuser weiter finden Sie im Hof der Dortustraße 55 eine schöne Remise – und können mal die Rückseite der Häuser der Brandenburger Straße sehen. An der Jägerstraße 39 schmücken kunstvoll gestaltete Pferdeköpfe die Hoftüren zum Florahof.

Von Peter Degener