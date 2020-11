Potsdam/Mittelmark

Lockdown – nichts geht mehr. Zumindest sind viele Lebensbereiche eingeschränkt. Wie kommen die Menschen in Potsdam und dem Umland durch die Corona-Krisenzeit im November? Die MAZ begleitet eine Familie, einen Feuerwehrmann, eine Qi-Gong-Lehrerin und ein Seniorenpaar. Wie haben sie sich in der ersten Woche eingelebt?

Feuerwehrmann Uwe Schröder : Zusatzausbildung verschoben

BER-Feuerwehrmann Uwe Schröder (24) aus Kleinmachnow hatte keine Probleme mit der Eingewöhnung in den Lockdown. Allerdings hatte er auch nicht viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen: Der Umzug der Tegeler Kollegen nach Schönefeld läuft auf Hochtouren. „Die Sportgeräte sind schon hier, die Schränke sind ausgeräumt, Klamotten und Atemschutz sind schon am BER. Nächste Wochen kommen dann die Fahrzeuge.“

Außerdem hatte der Kleinmachnower Training mit den großen Fahrzeugen an einer Flugzeug-Attrappe und er und seine Kollegen fahren möglichst oft die Rollwege ab, um alle Wege perfekt kennenzulernen. „Schließlich müssen wir innerhalb von drei Minuten beim Unfallort sein, egal wo am Flughafen.“ Aus diesem Grund seien auch drei Wachen auf dem Areal verteilt.

Feuerwehrmann Uwe Schröder aus Kleinmachnow bei einer Übung auf dem Flughafen BER in Schönefeld. Quelle: privat

Eines hat er diese Woche aber delegiert: das Einkaufen fürs Team. In seinen 24-Stunden-Schichten kocht Schröder nicht nur für sich, sondern auch für seine derzeit zwölf Kameraden, diese Woche kommen noch fünf Feuerwehrleute aus Tegel dazu. „Da braucht man dann ganz andere Mengen.“ Sein Kollege hätte zwar alles bekommen, „aber er wurde jedes Mal angepöbelt, warum er so viel nimmt.“ Das hat der Kleinmachnower sich diesmal erspart.

Dennoch musste auch er einen Rückschlag hinnehmen: Eine seiner Zusatzausbildungen – der Lkw-Anhänger-Führerschein – wird wohl noch länger dauern, als ohnehin schon befürchtet. Ursprünglich wollte Schröder ihn noch dieses Jahr abschließen, dann ging er vom Frühjahr 2021 aus. Nun wurde ihm angekündigt, dass es hoffentlich bis Juni klappen würde. Der 24-Jährige ist pessimistisch: „Ich glaube nicht, dass der Lockdown nach vier Wochen vorbei ist. Dafür steigen die Zahlen zu schnell.“

Seniorenpaar Müller: Mit Abstand zusammenhalten

Im Flughafen-Fieber war auch das Seniorenpaar Müller aus Werder, das einen der ersten möglichen Besuchstage in Schönefeld ausgenutzt hat, um sich die neuen Hallen, Rollfelder und die Besucherplattform anzusehen. „Wir wollten extra nicht am Wochenende hin, weil da zu viel los ist. Das hat auch gut geklappt“, sagt Jürgen Müller (82). Reisen hatten die beiden Rentner für dieses Jahr eigentlich auch schon geplant, aber wegen der mit der Pandemie verbundenen Unsicherheit noch nicht gebucht. Nach Wien und Dänemark sollte es gehen.

Christa und Jürgen Müller aus Werder machen Sport zu Hause auf dem Teppich vor der Schrankwand. Sonst gehen sie gern spazieren. Quelle: Luise Fröhlich

Die erste Woche des November-Lockdowns brachte für die Müllers nur kleine Veränderungen im Alltag mit sich. Am Wochenende kamen die Kinder zu Besuch, allerdings auf Abstand. Sie brachten Kuchen vorbei oder gingen zusammen auf der Insel spazieren. „Ansonsten waren wir zu zweit viel draußen unterwegs, zum Beispiel im Stadtpark oder auf der Bismarckhöhe“, erzählt Jürgen Müller. Dort ließen sie sich einen Wein im Becher geben und genossen die Aussicht bei Sonnenschein. „Wir sind ja nicht eingesperrt, man muss sich einfach nur anpassen. Wir wollen aber auch eisern sein und uns an die Regeln halten.“ Aufgefallen sei ihnen, dass mehr Werderaner mit dem Auto anstatt zu Fuß unterwegs sind.

Zwei- bis dreimal in der Woche machen die Rentner Sport, wegen des Corona-Lockdowns nun zu Hause auf dem Teppich. Jürgen Müller fährt zum Einkaufen oft mit dem Rad. Auf der Terrasse wollen Geranien und Astern versorgt werden. Wenn sie währenddessen Nachbarn oder Freunde sehen, achten sie darauf, sich nicht zu nahe zu kommen, winken ihnen aber dennoch zu oder wechseln ein paar Worte miteinander. „Wir halten Abstand, aber wir halten auch zusammen“, sagt Christa Müller (85).

Familie Thäle: Florian möchte „einfach raus“

Für unsere Familie aus Sputendorf ist gleich zu Beginn des Lockdowns das eingetreten, wovor sie am meisten Angst hatte: Florian Thäle (8) durfte nicht mehr zur Schule gehen. Ausgerechnet in seiner Klasse der Stahnsdorfer Lindenhof-Grundschule war ein Kind positiv auf Corona getestet worden, das Gesundheitsamt ordnete Quarantäne für alle Klassenkollegen bis diese Woche Donnerstag an. Mutter Sabrina Thäle (32) versucht, das Positive zu sehen: „Gut, wir hätten jetzt nicht unbedingt die ersten an der Schule sein müssen. Aber primär finde ich es gut, dass die Klasse in Quarantäne geschickt wurde, denn nur so kann man die Schule offen lassen und nur so kann er danach wohl auch wieder hingehen.“

Sabrina und Florian Thäle aus Sputendorf wurden gleich zu Beginn des Lockdowns nach Hause verbannt Quelle: Privat

In der Familie haben sich schnell neue Abläufe entwickelt: Sabrina Thäle hat auf Homeoffice umgestellt und kümmert sich um die Betreuung Florians, ihre Partnerin Melanie Losensky (35), die in Berlin als Mediengestalterin arbeitet, ist für das Einkaufen zuständig. Und Oma versorgt die Familie mit Bastelsachen. „Sogar das Material für ein Insektenhotel hat sie uns vor die Türe gestellt“, erzählt Thäle.

Die vergangene Woche hat sie „überraschend positiv“ erlebt, das Gesundheitsamt sei sehr hilfreich gewesen, auch die Kommunikation der Schule habe schnell geklappt. „Wir als Eltern hingen nie in der Luft, wir wurden gut informiert.“ Florian habe gleich Aufgaben für den nächsten Tag bekommen, dann wurde auf Online umgestellt – im Gegensatz zum Frühjahr gibt es jetzt nicht nur Deutsch-, sondern auch Mathematik-Unterricht live über Video für die Kinder.

Florian hat aber nur einen Wunsch: „Ich möchte unbedingt raus – obwohl ich nicht darf.“ Was will er als erstes wieder machen? „Egal, einfach rausgehen.“ Auch der Online-Unterricht entschädigt den Achtjährigen nicht: „Man sagt zwar mal Tschüss, aber man kann ja nicht quatschen.“ Er wünscht sich, richtig zur Schule gehen zu dürfen. Am Freitag sollte es soweit sein.

Qi-Gong-Lehrerin: Erneut zurückgeworfen

Obwohl Sabine Kugler (56) harte Einschränkungen befürchtete, hat sie der erneute Lockdown doch ganz schön umgehauen. „Ich bin sehr enttäuscht und hatte einige Tage zu tun, aus meinem Tief wieder herauszukommen“, gesteht die zertifizierte Qi-Gong-Lehrerin aus Potsdam. Das gleiche Spiel wie im Frühjahr: Sie hatte sich auf ihre Kurse an der Volkshochschule Potsdam-Mittelmark intensiv inklusive Hygienevorkehrungen vorbereitet. Am Abend nach dem ersten Gespräch mit der MAZ kam die Absage. Gesundheitskurse dürfen nicht mehr stattfinden.

Sabine Kugler hat jetzt mehr Zeit für ihren Hund Balzac. Mit ihm ist sie viel draußen Quelle: Bernd Gartenschläger

„Ich fühle mich, als hätte ich zu einem Fest eingeladen, etwas Schönes gekocht und den Tisch schon gedeckt. Plötzlich sagen die Gäste ab“, vergleicht sie ihre Situation mit einem Sinnbild. Ihre Kursteilnehmer haben ihr geschrieben und ihr versichert, wie sehr sie ihre Kursleiterin vermissen. Gerade am vorigen Wochenende war ideales Yoga-Wetter. Doch die Kontaktbeschränkungen erlauben keine Übungen im Freien, auch nicht mit Abstandsregelungen. Mit einer Freundin hat Sabine Kugler eine Stunde lang Yoga trainiert – sie in einem Park in Potsdam, die Freundin in einem Park in Berlin. Über WhatsApp haben sich die Frauen verständigt.

Noch fällt es ihr manchmal schwer, ihren Tagesablauf neu zu ordnen. Um gesund zu bleiben, geht Sabine Kugler jetzt viel mit Balzac – ihrem französischen Hütehund – an die frische Luft. Sie liest viel über Traditionelle Chinesische Medizin, besucht andere digitale Workshops und überlegt, wie sie ihre Kurse noch verfeinern kann. Den Rest der Zeit widmet sie ihrem Hobby, der Malerei. Sabine Kugler liebt Tuschezeichnungen und die japanische Kalligrafie.

Finanziell hält sie sich geradeso über Wasser. Alternative Einnahmemöglichkeiten hat sie nicht. Eine Unterstützung kann die freiberufliche Qi-Gong-Lehrerin aber auch nicht erwarten. Dafür müsste Sabine Kugler Unkosten für Fahrwege oder Raummieten für ihre Kurse nachweisen. Doch die hat man ihr gerade genommen.

Von Konstanze Kobel-Höller, Luise Fröhlich und Heinz Helwig