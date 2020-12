Potsdam

Bestellen und Abholen, Beratung mit Termin, Verkauf an der Tür – die Händler suchen Auswege aus der angeordneten Ladenschließung. Kunden aber sind verunsichert: Eigentlich ist alles zu, doch oft geht das Geschäft weiter.

Verkaufstisch an der Ladentür

Schlagzeilen hat der Versuch von Douglas gemacht, sich als Drogerie auszugeben, denn die dürfen offen bleiben, Parfümerien nicht. Entscheidend für die Zuordnung ist der Schwerpunkt im Sortiment, also ruderte die Kette zurück und schloss die Filialen. Oder auch nicht, wie sich in Brandenburger Straße zeigt: Der Laden ist besetzt; eine Verkäuferin kommt zum Tisch in der Tür und sichert einer Passantin zu, beliebige Artikel aus dem Sortiment vorzuführen und zu verkaufen, auch ohne vorherige Bestellung.

Auch bei Butlers steht ein Tisch in der Tür. Im Schaufenster ein Schild: „Butlers-Elfen helfen! Kommen Sie an die Tür. Sagen Sie uns Ihren Wunsch. Wir bringen es Ihnen – Bezahlung bar oder Karte vor Ort“. Außer-Haus-Verkauf sei ja erlaubt, erklärt die freundliche Verkäuferin: „Ich hole Ihnen alles, was sie wollen, auch wenn Sie nicht wissen, was.“

Erreichbar für Reparaturen und Bestellungen

In einem Uhren- und Schmuckgeschäft ist ein Mann eigentlich nur dafür anwesend, Reparaturen auszugeben und zwei Paar bestellter Trauringe, aber weil der Kunde sich die Uhrenauslage betrachtet, bietet er ihm auch einen Uhrenverkauf an. Bei Karstadt kann man bestellte Ware abholen; dafür steht eine einsame Verkäuferin am provisorischen Tresen hinter der verschlossenen Tür, an der man klopfen muss. Bei Lindt stöbern Kunden drinnen nach Süßwaren. „Sind das Lebensmittel?“, fragt ein Mann seine Begleiterin: „Sind das Waren des täglichen Bedarfs?“ Das fragt er sich auch bei zwei Läden für Wein und erlesene Spirituosen; der eine hat geöffnet; der andere würde auf telefonischen Wunsch hin öffnen.

Eine Spielzeugladen hat ein Fenster auf. Ob auch Spiele verkauft werden, ohne dass sie bestellt sind? Man würde verschiedene Spiele zur Ansicht ans Fenster bringen und auch verkaufen, heißt es. Ein Musikalien- und Instrumentenhändler signalisiert an der Tür: Laden und Werkstatt seien offen. Ein Elektrofahrrad-Händler hat die Werkstatt auf und berät Kunden online. An einem Textilgeschäft soll man klopfen, damit ein Verkäufer kommt. An einem anderen Laden heißt es: „Wenn Licht brennt, sind wir da. Dann für Außenverkauf einfach klopfen!“

Verwirrt sind Kunden auch anderswo: Während die beiden Filialen von Action in Bornstedt und Drewitz – anders als beim Frühjahrs-Lockdown – geschlossen sind, hat McGeiz im Markt-Center auf. Dort sind bestimmte Warengruppen mit Folien verdeckt. Die Verkäuferin zeigt eine Liste des Unternehmens, was verkauft werden darf. Streichhölzer sind verboten, Feuerzeuge nicht. Selbstmachkalender sind unverkäuflich, bei Rossmann und bei Rewe im selben Einkaufszentrum sind sie aber erhältlich.

Handy-Kabel und Steckdosenleisten sind zwar in den Augen der Verkäuferin Artikel des täglichen Bedarfs, aber vom Verkauf ausgeschlossen. Tischfeuerwerke zu Silvester darf der Laden nicht anbieten, doch bei Netto gibt es das. „Gucken Sie mal, was ich nebenan bekommen habe!“, ist eine Kundin triumphierend zu hören. „Wir bekommen die Liste vorgegeben“, sagt die Verkäuferin.

Wer darf öffnen und wer nicht? Offen bleiben dürfen Lebensmittelgeschäfte, Getränkemärkte, Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser und Reformhäuser, der Buch- sowie der Zeitungs- und Zeitschriftenhandel, Tierbedarf und Futtermittel. Bau- und Gartenmärkte haben nur offen für Kunden mit Gewerbenachweis und zur Abholung bestellter Ware. Geöffnet sind landwirtschaftliche Direktvermarkter von Lebensmitteln, Tankstellen, der Tabakwarenhandel sowie Marktstände, falls sie Lebens-oder Futtermittel verkaufen. Unverzichtbar sind Banken, Sparkassen sowie Poststellen, Optiker und Hörgeräteakustiker, Reinigungen und Waschsalons, Werkstätten für Fahrräder und Kraftfahrzeuge, Abhol- und Lieferdienste.

Wie die Stadt auf MAZ-Anfrage zu Läden wie McGeiz klarstellt, gilt bei Mischsortimenten: Es darf alles verkauft werden, wenn der zugelassene Anteil überwiegt, etwa 70 Prozent Lebensmittel und 30 Kleidung.

Die Überprüfung der Regelungen und das Sichten des erfolgt durch das Ordnungsamt, versichert das Presseamt der Stadt. Die Kollegen seien „in den meisten Fällen in Dienstkleidung im Einsatz“; dann finden auch keine Verkaufsversuche an Passanten statt. „Es liegt auf der Hand, dass nicht alle Verstöße zeitgleich im gesamten Stadtgebiet festgestellt werden können.“

Abhol- und Lieferdienste seien erlaubt, sagt Sprecherin Christine Homann: „Demnach dürfen Waren online oder telefonisch bestellt und durch die Kunden abgeholt werden.“ Jedoch ist eine Kaufberatung, der Erwerb von zusätzlichen Artikeln (nicht online oder telefonisch bestellt) untersagt, ebenso der Zutritt zu Ladenräumen, die laut Verordnung geschlossen sein müssen.

Seit Inkrafttreten der dritten Eindämmungsverordnung am 15. Dezember habe das Amt „Ordnungswidrigkeitsanzeigen im einstelligen Bereich aufgenommen“, so Homann.

