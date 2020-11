Potsdam/Potsdam-Mittelmark

Der Corona-Lockdown beherrscht auch in der dritten November-Woche den Alltag der Familien, die die MAZ durch die schwierige Zeit begleitet. Wie oft sieht der Feuerwehrmann seine Familie? Vermisst der achtjährige Florian schon seine Großeltern? Wie wird das Weihnachtsfest für das Seniorenpaar? Wann kann die Qi-Gong-Lehrerin ihren neugeborenen Enkel das erste Mal persönlich in den Arm nehmen?

Quarantäne in eigener Familie

Jetzt hat die Corona-Pandemie die eigene Familie von Sabine Kugler erreicht. In der Kita ihrer Enkelin ist vor ein paar Tagen ein Kind positiv auf das Virus getestet worden. Daraufhin hat das Gesundheitsamt in Potsdam alle Kinder in die Quarantäne geschickt. Zuvor sind sie alle getestet worden. Die Ergebnisse stehen noch aus.

Zum Glück wohnt die Tochter der Qi-Gong-Lehrerin mit ihrer Familie auf der selben Etage im Mehrfamilienhaus, so dass Sabine Kugler sie mit dem täglich Notwendigen versorgen kann. Dazu klebt der Einkaufszettel der Familie an der Wohnungstür, und Sabine Kugler weiß, was sie besorgen muss. Die volle Einkaufstüte stellt sie an der Wohnungstür ab und informiert ihre Tochter über WhatsApp über den Einkauf.

Einkauf auf Distanz: Sabine Kugler versorgt ihre Tochter und deren Familie in der Quarantäne. Quelle: Privat

„Gerade für die Kinder ist es jetzt eine ganz schlimme Zeit. Die wollen raus, die müssen an die frische Luft“, sagt die 56-Jährige. Ihr Schwiegersohn hat seiner Tochter auf dem Balkon einen Buddelkasten gebaut. Wenigstens ein kleiner Ersatz für die fehlende Bewegung im Freien in den nächsten Tagen.

Neugeborenen-Besuch mit Verzögerung

Zur Geburt ihres ersten Enkels Mitte Dezember wird sie wohl nicht zur Familie ihres Sohnes nach Leipzig fahren, sondern sich den Neugeborenen vorerst nur auf dem Handy anschauen können. Doch irgendwann will sie das nachholen, hat sich Sabine Kugler vorgenommen. Mit ihrem Bruder, einem Lehrer in Berlin, wechselt sich die Qi-Gong-Kursleiterin bei den Fahrten zu ihrer Mutter ab. So hat diese mindestens einmal in der Woche Besuch von der Familie.

Das Weihnachtsfest wird die Familie in diesem Jahr wohl nur im Chatroom gemeinsam feiern können. So großzügig, um sich wie in all den Jahren persönlich sehen zu können, wird der Lockdown wohl kaum gelockert werden. Vielleicht klappt es aber dann zum Osterfest im nächsten Jahr nach langer Zeit mal wieder, hoffen alle.

Besuche in kleinem Kreis

Wenn sich die Müllers mit ihren drei Kindern treffen wollen, dann zurzeit nur einzeln. So war es auch am Samstag, als ihre Tochter und der Schwiegersohn sie zu einem Ausflug zur Zitadelle Spandau mitgenommen haben. „Unsere Tochter hat ein großes Auto. So konnten wir selbst da drin gut Abstand halten“, erzählt Christa Müller (85). Die Zitadelle und das Umfeld wollten die beiden Rentner aus Werder schon immer mal sehen. Begegnet seien sie draußen nur einer Frau mit einem Kinderwagen, ansonsten war niemand unterwegs, sagt Jürgen Müller (82).

Mit den anderen beiden Kindern, sechs Enkeln und zwei Urenkeln hielt das Seniorenpaar vorige Woche per Telefon oder WhatsApp Kontakt. „Wir schicken uns oft Witzchen oder Fotos hin und her“, berichtet Jürgen Müller. Das große Beisammensein zur Weihnachtszeit haben sie bereits abgesagt. „Wir werden die Besuche aufteilen. Dann wird es in diesem Jahr eben ruhiger und in kleinerem Kreis“. Nicht nehmen lassen sich die Müllers ihre täglichen Spaziergänge.

Bei so wenig Kontakt zu anderen oder Möglichkeiten wegzufahren, wird das Einkaufen im Supermarkt schon zum kleinen Highlight – wenn auch mit Vorsicht verbunden. „Wir gehen zeitig am Tag, meiden Menschenmassen, desinfizieren uns mehrmals die Hände und schmökern gern in den Regalen, gerade jetzt zur Weihnachtszeit“, erzählen sie. Was ihnen im Teil-Lockdown nach und nach mehr fehlt, ist der Gang in den Sportraum. Einmal in der Woche waren sie dort Stammgäste beim Therapiesport und haben die Übungen auf den Teppich verlegen müssen. „Dort haben wir Geräte, sind immer unter Aufsicht und können auch mal mit den anderen erzählen“, sagt Christa Müller.

Florian vermisst seine Großeltern

„Sehr, sehr gering“ halten Sabrina Thäle (32) und Melanie Losensky (35) mit ihrem Sohn Florian (8) aus Sputendorf den Kontakt mit ihren anderen Familienmitgliedern. Beide Mütter haben ihre Eltern in der Region, auch vier Omas und einen Opa gibt es, mit denen der Kontakt deutlich reduziert wurde. „Der Opa ist lungenkrank, daher sind wir da supervorsichtig“, sagt Sabrina Thäle. Da sie aber als Mitarbeiterin eines Potsdamer Klinikums wöchentlich getestet werde, versuche sie, einmal im Monat kurz Hallo zu sagen. „Aber man durchdenkt doch sehr, ob man sich trifft – und wenn, dann ohne drücken, Kaffee und Kuchen gibt es nur mit Abstand.“

Nur Sabrina Thäles Mutter, die als Verkäuferin ohnehin auch „an der Front“ arbeitet, gehört zu den regelmäßigen Kontakten. Sie gehört auch zu den Betreuungspersonen von Florian. Als dieser jedoch wegen eines Coronafalles in seiner Schulklasse in der Stahnsdorfer Lindenhof-Grundschule in Quarantäne musste, blieb selbst ihr nichts Anderes übrig, als ihre Mitbringsel nur an die Tür zu hängen.

Sabrina Thäle und Melanie Losensky aus Sputendorf wollen Weihnachten für ihren Sohn Florian auch ohne Omas und Opas wieder besonders schön machen. Quelle: Privat

Florian fehlen seine Omas, Opas und Urgroßeltern. Melanie Losenskys Mutter, die in einem Teltower Seniorenheim arbeitet, ist vorsichtig, weil sie Angst hat, andere anzustecken. Sabrina Thäles Papa hatte er schon seit mehr als einen Monat nicht mehr gesehen. Als er ihn am Wochenende besuchte, wollte er am liebsten bei ihm übernachten.

Offen ist noch, wie Weihnachten diesmal aussieht. Normalerweise wird im großen Familienkreis gefeiert. Der Uropa macht den besten Kartoffelsalat, Thäles Vater zaubert, sie selbst backt. Aber: „Das wird diesmal definitiv nicht so sein.“ Ein großes Fragezeichen stehe über dem Fest. „Wir wissen nicht, was richtig und falsch ist, was wir dürfen und was vernünftig ist.“ Eines ist Sabrina Thäle sich aber sicher: „Es wird auf jeden Fall schön für Florian, egal wie.“

Konserven vom Hamsterkauf

Über Weihnachten macht sich Uwe Schröder (24) aus Kleinmachnow noch keine Gedanken. Der Feuerwehrmann am BER-Flughafen hat jetzt erst mal bis Mitte Dezember Urlaub. Bisher hat er den immer in Deutschland verbracht, seit der am Flughafen arbeitet, wollte er mal das Fliegen für sich ausprobieren, bevorzugt in Europa. Daraus wird weiterhin nichts. Er bleibt in Kleinmachnow und wird seinen Umzug vorbereiten, der im Februar ansteht.

BER-Feuerwehrmann Uwe Schröder ist froh, dass es beim zweiten Lockdown genug Klopapier in den Läden gibt, Quelle: Privat

Ansonsten kümmert er sich um seinen jetzigen Haushalt und ist froh, dass es in diesem Lockdown bisher nicht wieder zu Versorgungs-Engpässen in den Supermärkten kommt. „Ich denke mal, die Keller werden noch bei einigen voll sein“, sagt Schröder, dem von einem Freund sogar schon Konservendosen aus dem ersten Lockdown-Hamsterkauf angeboten wurden, weil die Kinder sie nicht essen wollten. „Bevor sie ablaufen.“

Natürlich trifft er sich auch mit seiner Familie. Da hat er es einfach: Mutter, Oma und der große Bruder wohnen alle im gleichen Haus. Wie auch vor Corona besucht er sie rund einmal in der Woche. Seine Mutter habe es mit ihrem Friseurladen in Kleinmachnow wegen Corona derzeit nicht leicht, erzählt Schröder. Mit seinem Vater, der bei der Feuerwehr in Teltow ist, trifft er sich auch zwischendurch, wenn es gilt, irgendwo handwerklich zu arbeiten. So etwa vergangene Woche, als es bei einem Freund durch ein Garagendach reingetropft hat und das repariert werden musste.

Von Luise Fröhlich, Konstanze Kobel-Höller und Heinz Helwig