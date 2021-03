Potsdam

Die Museen, Galerien, Planetarien, öffentliche Bibliotheken und Archive in Potsdam dürfen seit dieser Woche wieder öffnen. Doch längst nicht alle sind diesen Schritt schon gegangen. Die Mitarbeiter würden zurzeit alles dafür vorbereiten, die Möglichkeit einer Öffnung zu schaffen, wie eine Umfrage der MAZ bei den Einrichtungen zeigt. Zum Teil steht schon das Datum fest, wann es wieder losgehen kann. Was es dann zu entdecken gibt.

Potsdam-Museum

Die Mitarbeiter im Potsdam-Museum bereiten sich auf die Wiedereröffnung am 16. März vor. Ein spontaner Besuch der städtischen Einrichtungen wird jedoch nicht möglich sein. Die Besucher müssen Termine für bestimmte Zeitfenster (12 Uhr, 13.30 Uhr, 15 Uhr oder 16.30 Uhr) vereinbaren. Das ist auf der Internetseite unter www.potsdam-museum.de oder per Telefon 0331/2896868 ab sofort möglich.

Potsdam-Museum. Quelle: Varvara Smirnova

Zurzeit ist dort unter anderem die Ausstellung „OST.SÜD. Frank Gaudlitz. Fotografien 1986 – 2020“ zu sehen. Mit Frank Gaudlitz steht in der aktuellen Sonderausstellung ein Brandenburger im Fokus, der als Kosmopolit und kritischer Beobachter von Gegenwart und jüngerer Zeitgeschichte die Besonderheiten menschlichen Daseins offenbart und sie auf eine ganz nahbare Weise im Bild festhält.

Gaudlitz erkundet dabei Potsdam und Brandenburg ebenso wie die Ränder Europas, dessen Grenzen er dann für Expeditionen nach Südamerika auf den Spuren Alexander von Humboldts hinter sich lässt. Der Fokus seines Blicks richtet sich immer auf die Menschen, ihre Lebenswelten und auf die Landschaften, die menschliches Dasein bestimmen und prägen.

Naturkundemuseum

Termine für einen Besuch des Naturkundemuseums können unter der Telefonnummer 0331/2896707 vereinbart werden. Auch hier gelten strenge Auflagen. So sind weiterhin das Abstandsgebot und das Tragen einer medizinischen Mund-Nasen-Bedeckung Pflicht.

Welche Tiere können Sie im Land Brandenburg beobachten? Die Ausstellung zeigt sowohl seltene, als auch häufig vorkommende Tierarten in liebevoll gestalteten Dioramen und Freidarstellungen. Die ästhetischen Tierpräparate und Landschaften zeigen die Schönheit der Region und regen zum Entdecken und Nachdenken an.

Naturkundemuseum Potsdam. Quelle: Knuth

Zu sehen sind drei imposante Großtrappen, die innerhalb Deutschlands nur noch in Brandenburg heimisch sind. Auch der in Brandenburg ausgestorbene Feldhamster, wird in einer Nachbildung seines Hamsterbaus gezeigt. Das ist aber nur ein Teil des ganzen Programms.

In drei Ausstellungsräumen sind über 50 Tierarten zu sehen, darunter das Gewöhnliche Stachelschwein, das schon in antiker Zeit nach Europa gebracht wurde. Gezeigt wird auch das australische Bennett-Känguru, das im 19. Jahrhundert in englischen Parks angesiedelt wurde und bis heute dort zu finden ist. Auch Deutschlands wilde Papageien, die inzwischen in einigen Großstädten zuhause sind, können in der Ausstellung betrachtet werden.

Filmmuseum Potsdam

Das Filmmuseum Potsdam öffnet seine Ausstellungen am 17. März wieder. Zu sehen sind weiterhin die Dauerausstellung „Traumfabrik – 100 Jahre Film in Babelsberg“ und die Ausstellung „Mit dem Sandmann auf Zeitreise“ (verlängert bis 8. August).

Weil Filme trotz rasanter Entwicklungen noch immer nach traditionellem Muster entstehen, bilden die Phasen der Filmherstellung die Struktur der Ausstellung: Am Anfang steht eine Idee, aus der ein Drehbuch wird. Findet sich ein Produzent, beginnen Besetzung, Kostüm, Maske und Szenenbild zu arbeiten. Den Dreharbeiten folgen Schnitt und Tongestaltung. Wenn das Premierenpublikum feiert, der Film ein Kinoerfolg wird oder Preise gewinnt, sind die Filmemacher glücklich.

Über eine Million Objekte, darunter Requisiten, Kostüme, Drehbücher, Filmtechnik aus mehr als 100 Jahren Filmgeschichte in Babelsberg, beherbergt das Filmmuseum Potsdam. Quelle: Das Filmmuseum Potsdam / J. Leopold

In jedem der sieben inszenierten Themenräume entdecken Ausstellungsbesucher wertvolle Originalexponate, Filme und Filmemacher aus 100 Jahren Babelsberger Filmgeschichte. Zum 60. Jubiläum des beliebten Traumbringers laden der Rundfunk Berlin-Brandenburg und das Filmmuseum Potsdam zu einer neuen Familienausstellung in den Marstall ein. Eingebettet in die Erzählung einer Zeitreise gibt es ein Wiedersehen mit beliebten Figuren und legendären Fahrzeugen aus der ersten, analogen Lebenshälfte des Sandmanns und als Premiere die Begegnung mit seinen aller neuesten Freunden.

Besuche sind ebenso nur nach Anmeldung unter der Telefonnummer 0331/2718112 zwischen 10 und 18 Uhr möglich. Es gibt keine Gruppenführungen.

Museum Fluxus+

Am Donnerstag, 1. April, öffnet wieder das Museum Fluxus+ in der Schiffbauergasse zu den regulären Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Somit wird Karfreitag, Ostersamstag und -sonntag geöffnet sein. Am Ostermontag ist geschlossen. Termine müssen im Vorfeld unter der Telefonnummer 0331/6010890 oder per E-Mail an info@fluxus-plus.de vereinbart werden. Ende März soll ein Online-Ticketing-System für den Kartenvorverkauf über die Internetseite www.fluxus-plus.de eingerichtet werden. Es wird darum gebeten den Eingang über den Schirrhof zu benutzen. Das Museumscafé wird vorerst nur einen Mitnehm-Verkauf anbieten.

Das Museum Fluxus+ präsentiert bislang nicht gezeigte Arbeiten des im Land Brandenburg lebenden Künstlers Lutz Friedel. Nachdem in den vergangenen zwölf Jahren einzelne Werkgruppen des Künstlers im Museum gezeigt wurden, bietet die aktuelle Präsentation einen Querschnitt aus 40 Jahren künstlerischer Produktion. Dadurch bekommt der Besucher einen Überblick über die Entwicklung der verschiedensten künstlerischen Techniken und Kernthemen, denen sich Friedel in seinem Werk widmet.

Kino im Marstall

Das Kino im Marstall startet voraussichtlich ab Donnerstag, 1. April, wieder. Das Programm umfasst zunächst eine Vorstellung pro Abend und zusätzlich einen Kinderfilm an den Nachmittagen am Wochenende. Besucher müssen medizinische Masken tragen. Weiterhin angeboten wird der virtuelle Kinosaal „Kino2online“.

Museum Barberini

Das Museum Barberini eröffnete am 13. März die Rembrandt-Ausstellung. Der Ticketverkauf für gewisse Zeitfenster ist schon auf deren Website unter www.museum-barberini.de gestartet. Die Tickets sind nur für die jeweils drei nächsten Wochentage buchbar.

Die Ausstellung Rembrandts Orient untersucht vom 13. März bis 27. Juni 2021 anhand von 110 Arbeiten, darunter Schlüsselwerken von Rembrandt, Ferdinand Bol, Jan van der Heyden, Willem Kalf, Pieter Lastman und Jan Lievens, wie die Maler des niederländischen Goldenen Zeitalters auf Einflüsse des Nahen, Mittleren und Fernen Ostens reagierten.

Journalisten unterhalten sich während eines Vorbesichtigungs-Termins der Ausstellung "Rembrandts Orient" im Museum Barberini vor dem Bild „Die Vorsteher des Schützenhauses“ (1655) von Bartholomeus van der Helst. Quelle: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Biosphäre Potsdam

Theater und Konzerthäuser hingegen bleiben noch geschlossen – ebenso wie die Biosphäre im Bornstedter Feld. Laut Pressesprecherin Daniela Kobelt ist unklar, wann auch sie wieder für den Publikumsverkehr öffnen darf. „Wir warten noch. Es gibt noch keinen genauen Öffnungsplan. Ein Hygienekonzept hätten wir auf jeden Fall“, sagte sie.

Schlösser in Potsdam

Möglich werden auch wieder Besuche in Potsdams Schlössern – aber ganz so schnell zücken die Kastellane der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) die Schlüssel dann doch nicht. „Es geht hier nicht um einen Überbietungswettbewerb der am schnellsten zu öffnenden Häuser, sondern um eine sowohl im Sinne der Gesundheit unserer Besucher und Mitarbeiter als auch unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten verantwortungsvolle Öffnungsstrategie“, sagt Stiftungssprecher Frank Kallensee, „geplant sind erste Öffnungen regulär zum Saisonstart am 1. April – unter dem Vorbehalt der Pandemie-Entwicklung.“

Spaziergang vor dem Schloss Sanssouci. Quelle: Julius Frick

Schloss Sanssouci

Geöffnet wird zunächst nur ein einziges Potsdamer Schloss: Sanssouci. Ab 9 Uhr am 1. April sind dort Besucher willkommen. Besuchszeiten sind Dienstag bis Sonntag von 9 bis 17.30 Uhr. Tickets müssen Interessenten online buchen.

Dasselbe gilt für das Schloss Charlottenburg in Berlin (geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16.30 Uhr). Für Schloss Paretz (Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17.30 Uhr) ist eine telefonische Anmeldung erforderlich unter 033233/73611.

Urania-Planetarium

Das Urania-Planetarium in der Gutenbergstraße in Potsdam wird ab Mittwoch, 17. März, wieder öffnen. Nach der neuen Eindämmungsverordnung in Brandenburg sei das wieder möglich, so die Initiatoren. Und das wolle man nach kurzer Vorbereitungszeit auch nutzen.

Urania Planetarium Potsdam. Quelle: Yvonne Dickopf

So werden wieder Veranstaltungen im Kuppelsaal stattfinden können. Deren Teilnahme ist allerdings nur nach Voranmeldung auf der Internetseite www.urania-planetarium.de möglich, wochentags auch telefonisch unter 0331/2702721.

Highlights im kommenden Programm sind beispielsweise der bundesweite Astronomietag zum Thema Mond am 20. März, eine neue Show über astronomische Orte in der Landeshauptstadt Potsdam am 24. März und ein umfangreiches Programm in den Osterferien.

Von Marcus J. Pfeiffer