Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) hätte die strengeren Corona-Regeln gern noch vor dem Wochenende eingeführt. Grund dafür: Die Feierwut der Potsdamer.

Allein für den morgigen Sonnabend sind 130 Anmeldungen für private Feiern beim Gesundheitsamt eingegangen. Schubert ist mit seinem Vorstoß jedoch bei Ministerpräsident Dietmar Woidke (ebenfalls SPD) abgeblitzt. In einer Schaltkonferenz zwischen den Landräten und Oberbürgermeistern des Landes und dem Ministerpräsidenten handelte sich Schubert laut Teilnehmern an der Runde eine deutliche Abfuhr ein.

Ausgerechnet das Halloween-Wochenende ist ausgenommen

Das Rathaus bestätigt den Vorstoß Schuberts auf Anfrage. Es sei angesichts der dramatischen Infektionslage kaum zu vermitteln, warum ausgerechnet das Halloween-Wochenende ausgenommen ist. „Der Oberbürgermeister hat in der Schalte gefragt, warum die Regelungen nicht bereits ab dem Wochenende gelten“, sagte Schuberts Sprecher Jan Brunzlow der MAZ.

„Das Land hat die Landeshauptstadt darauf hingewiesen, dass sie selbst die Handhabe zu eigenen, schärferen Regeln innehat“, so Brunzlow weiter. Tatsächlich räumen die Verordnungen des Landes solche Hoheiten ein. Potsdam hatte zudem in seinem kommunalen Fünf-Punkte-Plan zur Pandemiebekämpfung selbst ein konkretes Eingreifen angekündigt. Man habe nun jedoch entschieden, diese kommunalen Optionen nicht zu ziehen. „Wir werden die Lage in Potsdam natürlich genau beobachten, aber wir müssen den jetzt beschlossenen Maßnahmen erst einmal Gelegenheit geben, Wirkung zu entfalten. Eine Verschärfung dieser Regelungen ist daher im Moment nicht geplant“, sagt Oberbürgermeister Mike Schubert.

Flächendeckender Überblick kaum möglich

„Es ist davon auszugehen, dass dies die Vernünftigen sind, die sich ohnehin an die Regeln halten“, sagt sein Sprecher Brunzlow über die Anmelder der 130 Feiern. Eine Party-Dunkelziffer vermag in der Verwaltung niemand zu benennen. Ordnungsamt und Polizei würden nach Kräften die bekannten Treffpunkte großer Gruppen, etwa den Lustgarten, den Nuthepark nahe dem Hauptbahnhof und den Park Babelsberg, kontrollieren. Aber ein flächendeckender Überblick über private und halb-öffentliche Treffpunkte sei kaum möglich.

So gelten also bis einschließlich Sonntag in Potsdam weiterhin die Regeln für Corona-Risikogebiete: Draußen oder im Restaurant dürfen sich zehn Personen treffen, drinnen dürfen sie aus maximal zwei Haushalten kommen, wobei ab sechs Gästen eine Anzeigepflicht beim Gesundheitsamt besteht. Ab Montag dürfen Treffen generell nur noch mit den Angehörigen eines weiteren Haushalts stattfinden. Die Kontakte solle auf ein absolutes Minimum reduziert werden.

Am Donnerstag meldete die Stadtverwaltung 15 neue laborbestätigte Ansteckungen mit dem Erreger Sars-CoV-2, insgesamt haben sich nun 1007 Menschen in der Stadt infiziert. Die Sieben-Tages-Inzidenz liegt mit 63,8 deutlich über dem kritischen Wert von 50. Im Klinikum „ Ernst von Bergmann“ werden 21 Covid-19-Patienten behandelt, drei davon müssen auf der Intensivstation beatmet werden.

Von Saskia Kirf