Lockerungen in der Corona-Krise: Danach sehnen sich die Potsdamer am meisten

Am Mittwoch haben Bund und Länder sich über weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen verständigt. Das wünschen sich die Potsdamer:

Josephine Nelius : „Wir brauchen Freizeitbeschäftigungen“

Josephine Nelius wünscht sich, dass ihre Kinder bald wieder auf den Spielplatz dürfen. Quelle: Mirja Gottschalkson

Josephine Nelius (33) ist zweifache Mutter. Sie wünscht sich für ihre Kinder, dass sie sich bald wieder auf Spielplätzen austoben können. „Wir brauchen Freizeitbeschäftigungen“, sagt die Buchhalterin, „irgendwas, wo sich die kleinen Knirpse treffen können.“ Sie könne zwar selbst mit ihren Kindern an die frische Luft gehen und sie beschäftigen, doch es fehle der Austausch mit Freunden. „Auch Lockerungen bei Sportvereinen wären schön.“ Die junge Mutter arbeitet im Homeoffice. „Klar, das kann mit Kindern manchmal schwierig sein“, erzählt sie, „dennoch geht es uns gut und ich genieße auch die Zeit zuhause.“

Susanne Lang : „Den Kindern fehlen die guten Freunde“

Auch die Potsdamerin Susanne Lang findet es wichtig, Spielplätze wieder zu öffnen. Quelle: Mirja Gottschalkson

Auch die Potsdamerin Susanne Lang findet es wichtig, Spielplätze wieder zu öffnen. Die 65-Jährige ist selbstständig und macht Stadtrundfahrten. „Die fallen momentan alle aus, aber das ist auch richtig, die Menschen sitzen im Bus zu nah beieinander“, erzählt sie. Trotz der ungewöhnlichen Arbeitssituation gehe es ihr gut: „Ich gehe viel spazieren.“ Susanne Lang hat Enkelkinder, für diese sei die Situation schwieriger. Sie wünscht sich, dass die Kleinen sich endlich wieder draußen beschäftigen können. „Meine Tochter macht zwar Sport mit den Kindern“, sagt Susanne Lang, „aber ihnen fehlen die guten Freunde, wenn sie nicht in den Kindergarten oder nur begrenzt zur Schule gehen.“ Auch würde Susanne Lang gerne wieder im Restaurant oder im Biergarten sitzen können: „Unter Einhaltung vom Sicherheitsabstand einfach mal wieder dort in der Sonne sitzen, das wäre schön.“

Ralph Hoffmann : „Wenn alle mitmachen, alle sich an die Regeln halten, dann sollte so etwas möglich sein“

Ralph Hoffmann fürchtet die Zerstörung der Wirtschaft. Quelle: Mirja Gottschalkson

Für Lockerungen der Eindämmungsverordnung im Gastronomiebereich ist auch Ralph Hoffmann (55): „Ich bin der Meinung, dass es durchaus möglich wäre, die Betriebe zu öffnen und dabei einfach alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten“, sagt er, „momentan zerstören wir die Wirtschaft und wichtige Kommunikationstreffpunkte.“ Er sei froh über die Wiedereröffnung von Friseuren: „Die Leute können dort wieder arbeiten, es herrscht respektvoller und vorsichtiger Umgang miteinander und man kommt wieder ins Gespräch, das wünsche ich mir auch für die Gastronomie.“ Auch im Sport- und Kulturbereich müsse man über Lockerungen sprechen. „Warum kann ich mir in einer Kunstgalerie nicht mit Abstand etwas ansehen oder eine Sportart wie Golf ausüben, bei der Abstand zur Etikette gehört?“, fragt Ralph Hoffmann. „Wenn alle mitmachen, alle sich an die Regeln halten, dann sollte so etwas möglich sein.“

Antje und Olaf Friedrich : „Kleine Läden und Restaurants gehen kaputt“

Ehepaar Antje und Olaf Friedrich würde gerne mal wieder ins Restaurant gehen. Quelle: Mirja Gottschalkson

Die Familie Friedrich findet die Situation der Gastronomiebranche katastrophal: „Kleine Läden und Restaurants gehen kaputt“, sagt Antje Friedrich (46), „wir gehen gerne mal ins Restaurant und genießen die Stimmung. Sich sein Essen oder Getränk an der Tür abzuholen und weiterzuziehen ist ein komisches Gefühl.“ Mit guten Sicherheitsvorkehrungen solle man Lockerungen im Gastronomiebereich für die Gäste und Gastwirte möglich machen. „Außerdem ist die Situation schwierig für unsere Enkelkinder“, erzählt Olaf Friedrich (57), „sie können es vermutlich kaum abwarten, wieder auf den Spielplatz zu dürfen.“ Er verstehe nicht, weshalb man Kindern die Freizeitmöglichkeiten verwehre. „Uns allen ist bewusst, dass man aufpassen muss und wir schützen unsere Mitmenschen. Wenn ältere Personen nun also unbekümmert Bahn fahren und einkaufen gehen, sollte man die Kleinen nicht wegsperren“, sagt seine Frau. Die Familie wünscht sich auch Lösungen und Lockerungen für Bildungseinrichtungen, wie Schulen und Kitas: „Was machen die großen Familien in kleinen Wohnungen und diejenigen, die ihre kleineren Kinder selbst unterrichten? Nicht jeder ist der geborene Lehrer“, erklärt Olaf Friedrich.

