Am Stern

Die Potsdamer Feuerwehr rückte am Dienstag in den frühen Morgenstunden zu einem Löscheinsatz am Hans-Grade-Ring im Wohngebiet Am Stern aus.

Laut Twittermeldung der Feuerwehr brannte Unrat in einem Hauseingang. Das Feuer, das auf Teile der Fassade übergriff, habe gelöscht werden können. Teile der Fassade mussten laut Feuerwehr bei den Löscharbeiten entfernt werden.

Menschen kamen nicht zu Schaden. An mehreren Wohnungen sprangen bzw. barsten nach Auskunft eines Feuerwehrsprechers in der Hitze die Scheiben. Die Wohnungsgenossenschaft kümmere sich um Behebung des Schadens, alle Bewohner könnten in ihre Wohnungen zurück.

Neben der Berufsfeuerwehr waren Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Drewitz im Einsatz.

Von LR Potsdam