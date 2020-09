Babelsberg

Die historische Lokhalle in Babelsberg wird Sitz des Hauptzollamtes Potsdam mit rund 500 Mitarbeitern. Das hat Jürgen Wowra, der Eigentümer der Immobilie, gemeinsam mit Tim Bretschneider, Chef des Hauptzollamts, und Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) am Dienstag im Rathaus bekannt gegeben.

Bis 2023 entstehen 500 Arbeitsplätze für das Hauptzollamt

Voraussichtlich ab 2023 wird die Behörde mit 540 Mitarbeitern in das Industriedenkmal an der Wetzlarer Straße einziehen. „Ich bin gespannt, wie aus einer Fertigungshalle moderne Büroarbeitsplätze werden. Viele haben schon nicht mehr geglaubt, dass wir eines der schönsten Denkmale der Stadt einer neuen Nutzung zuführen werden“, sagte Mike Schubert.

Erste Gespräche hatten im August 2019 stattgefunden. Dann gingen die Abstimmungen sehr zügig voran. Nur ein gutes Jahr später ist der Mietvertrag zwischen Wowra und der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben bereits unterzeichnet.

Die „Glocke“ auf der Kuppel wird ein Oberlicht. Die Außenmauern erhalten große Fensterflächen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bislang hat der Zoll mehrere Standorte in Potsdam

„Auf den 16.000 Quadratmeter Fläche haben wir optimale Bedingungen für unsere Zöllnerinnen und Zöllner und können endlich alle Facheinheiten des Zollamts unter einem Dach vereinen“, sagte Bretschneider. Derzeit ist das Hauptzollamt in Potsdam auf mehrere Standorte verteilt, etwa auf die Behlertstraße und die Rembrandtstraße in der Berliner Vorstadt. Insgesamt hat das Hauptzollamt Potsdam rund 900 Beschäftigte, allein 300 sind am neuen Flughafen BER tätig.

Sollte der Platz am Lokzirkus langfristig nicht ausreichen, gibt es sogar Erweiterungsmöglichkeiten. Wowra plant im Süden des Baus eine Tiefgarage, die langfristig auch mit einem zweigeschossigen Bürobau und weiteren 3000 Quaratmeter Nutzfläche überbaut werden könnte.

Am Außenring des Gebäudes entstehen große Glasflächen

Doch vorerst soll der gewaltige Lokschuppen aus dem Jahr 1899 ausreichen. Das Dach, unter dem die 500 Zöllnerinnen künftig arbeiten , ist gewaltig. Der sechseckige Bau wird von einer Kuppel aus Stahl- und Glas überwölbt, die bis zu 50 Meter Spannweite aufweist und in der Spitze der zentralen „Glocke“ gute 21 Meter über den Boden ragt.

Der Innenbereich der Halle bleibt größtenteils Begegnungsfläche. – allein in der Mitte wird der Boden um rund 2 Meter abgesenkt und eine Art Zylinder errichtet, in dem Funktionsräume wie Umkleiden, Duschen und Lagerflächen eingebaut werden. Die eigentlichen Büros, sowie Besprechungs- und Archivräume kommen im Außenring der Lokhalle unter, der sich rund um die Kuppel zieht.

„Die Außenwände der Halle werden sehr stark aufgeglast“, erklärt Wowra. Das bedeutet, dass die Ziegelfächen zugunsten von Fenstern aufgebrochen werden. Die Shed-Dächer über dem Außenring müssen komplett erneuert werden. Die Konstruktion der Hauptkuppel sei dagegen so stabil, dass sie vollständig erhalten bleiben könne.

Die Glocke auf der Spitze bekomme Glaswände und eine Kupferabdeckung. Das Lichtband im unteren Bereich der Kuppel bleibe erhalten. „Wir haben Vorgespräche mit dem Landesdenkmalamt und der Bauverwaltung geführt, die uns signalisiert haben, dass es so funktioniert“, sagte Wowra. Im Frühjahr 2021 wolle man mit den Arbeiten beginnen. Das Planungsrecht in dem Gewerbegebiet reiche aus. Die Investitionssumme wollte Wowra nicht nennen – zuletzt war von rund 50 Millionen Euro die Rede.

Als erstes solle der Bestand gesichert und durchfeuchtetes Mauerwerk ausgetauscht werden. Gute Ziegel der aufgebrochenen Außenwände sollen im Inneren zur Sanierung neu verwendet werden. Insgesamt sei der Zustand des Industriedenkmal allerdings „sehr marode“. Man habe viele Anfragen für Veranstaltungen bekommen, etwa vom Studio Babelsberg. Das habe man aber wegen Sicherheitsbedenken stets abgelehnt.

Öffentlichkeit nur im Rahmen von Besuchertagen

Inwiefern die Öffentlichkeit den Bau nach Fertigstellung besichtigen kann, ist offen. „Tage der offenen Tür“ seien sicher möglich, so Bretschneider. In der Halle wurden zwischen 1899 und 1976 Dampf- und Diesellokomotiven gebaut – erst vom Fabrikanten Benno Orenstein, ab 1948 als VEB „Lokomotivbau Karl Marx Babelsberg“.

Den langen Weg zum Zollamt Ludwigsfelde zur Abholung von Paketen, die den Zoll nicht ohne weiteres passiert haben, werden die Potsdamer übrigens auch künftig nicht vermeiden können. Das Hauptzollamt werde nicht zur Ausgabestelle, erklärte Bretschneider auf Nachfrage.

Von Peter Degener