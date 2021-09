Drewitz

Der Motorradzubehör-Händler „Louis“ will eine Filiale in Potsdam eröffnen. Für einen Teil des Porta-Parkplatzes an der Neuendorfer Straße in Drewitz liegt ein entsprechender Bauantrag vor, wie die Stadtverwaltung am Dienstagabend im Bauausschuss erklärte. Das Hamburger Unternehmen „Louis“ bezeichnet sich selbst als Europas Marktführer für Motorrad-Bekleidung und -Zubehör und hat mehr als 80 Filialen im deutschsprachigen Raum, allerdings noch keine in Brandenburg. Der große Konkurrent von Louis im Motorrad-Ausrüstersegment, Polo, hat einen Potsdamer Store an der Rodolf-Moos-Straße nahe der Abfahrt von der Nuthestraße.

Noch fehlt die Baugenehmigung

Ein Louis-Sprecher erklärte auf MAZ-Anfrage, dass angesichts der fehlenden Genehmigungen noch kein „halbwegs belastbarer Termin“ für die Eröffnung stehen würde. Im laufenden Jahr werde es definitiv noch keine Louis-Filiale in Potsdam geben. Damit der Bauantrag genehmigt werden kann, ist in diesem Fall ein Beschluss der Stadtverordneten nötig. Denn wenn die Fläche auf dem Parkplatz des Möbelhauses „Porta“ bebaut wird, gehen 80 Stellplätze verloren.

Weniger Stellplätze für „Porta“

Im städtebaulichen Vertrag zur Errichtung des Möbelhauses von 2007 wurde aber festgelegt, dass der Möbelmarkt 815 Stellplätze vorzuhalten habe. Dass „Porta“ auch mit weniger Stellplätzen zurechtkommen würde, habe das Unternehmen laut Verwaltung gutachterlich nachgewiesen. Demnach wird bei Realisierung des Bauvorhabens der tatsächliche Stellplatzbedarf noch ausreichend abgedeckt.

Beschluss im Bauausschuss

Der Bauausschuss stimmte bei vielen Enthaltungen für die Änderung des städtebaulichen Vertrags zugunsten von „Louis“, sodass auch eine endgültige Bestätigung in der Stadtverordnetenversammlung absehbar ist.

Von Peter Degener