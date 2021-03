Potsdam

Die Potsdamer können sich schon einmal eine neue App aufs Smartphone laden: Die Stadtverwaltung hat einen Vertrag mit dem Anti-Corona-Programm Luca geschlossen. Die App stammt vom Berliner Unternehmen Nexenio, einer Ausgründung des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam.

Was kann die App?

Luca soll für Potsdam zwei Funktionen haben: Zum einen soll die App die lästige Kontaktnachverfolgung erleichtern. Anstatt bei jedem Besuch im Café oder in der Boutique von Hand einen Zettel auszufüllen, der dann vom Betreiber zwei Wochen lang aufbewahrt und anschließend vernichtet werden muss, können sich die Gäste mit dem Handy registrieren.

Außerdem sollen, so das Versprechen der Verwaltung, hier negative Schnelltests gespeichert werden – die App kann also für Bürger und Geschäfte, aber auch Kulturstätten gleichermaßen eine Chance auf weniger Papierkrieg bieten, wenn geöffnet wird. Einfach so für jeden nutzbar ist Luca allerdings nicht, die App muss mit dem lokalen Gesundheitsamt und auch dem jeweils besuchten Ort gekoppelt sein. Dafür hat die Stadt am Mittwoch einen Vertrag mit den App-Machern unterschrieben.

Amtsärztin Kristina Böhm hofft auch auf einen Effekt, bevor endlich geöffnet werden kann. „Die Kontaktnachverfolgung von Luca kann auch Bereiche des Lebens abbilden, auf die bislang niemand schauen kann“, sagt sie, „man steht mit Menschen in der Straßenbahn oder beim Bäcker, auch dort kann es zu Infektionen kommen, die man nicht nachvollziehen kann, weil die Betroffenen schlicht nichts von den Kontakten zueinander wissen.“ Hier könne, hofft Kristina Böhm, die App schon jetzt helfen, Infektionsketten zu unterbrechen – allerdings ist noch nicht klar, ob beispielsweise im ÖPNV tatsächlich ein Check-in über Luca stattfinden kann.

Und wie funktioniert das?

Jeder Nutzer meldet sich in der App zunächst einmalig mit seinen persönlichen Daten an. Beim Betreten eines öffentliches Ortes scannt er dann einen QR-Code mit der Handykamera. Die App weiß nun, wo der Gast sich aufhält und speichert diese Information ab, das Gesundheitsamt erfährt verschlüsselt davon. Hat der Gast irgendwann fertig gegessen, eingekauft oder ein Theaterstück gesehen und verlässt den Ort, checkt die App ihn auch automatisch aus. Private Treffen können mit Luca ebenso dokumentiert werden.

Wenn nun ein Corona-Fall gemeldet wird, kann das System abgleichen, mit wem die infizierte Person in den vergangenen 14 Tagen Kontakt hatte. Ansonsten werden die Daten nach zwei Wochen gelöscht. Das ganze funktioniert auch für Besucher, in deren Heimat die App nicht genutzt wird.

Geht das auch ohne Smartphone?

Ja. Eine Option ohne eigenes Smartphone ist, sich vor Ort beim Gastgeber über ein Web-Formular einzutragen. Zudem gibt es auch Schlüsselanhänger, die die Funktionen der App haben. Diese müssen einmal eingerichtet werden und können dann ohne großen Aufwand die Codes scannen.

Wer das Programm mit dem Smartphone nutzen will, braucht entweder das Apple-Betriebssystem iOS oder das konkurrierende Google Android in einer aktuellen Version.

Was kostet das?

Welche Kosten genau auf die Stadt zukommen, kann das Rathaus noch nicht sagen. Es stünden noch Gespräche an, erst am Freitag soll es nähere Informationen geben. Die Luca-Macher sagen auf ihrer Homepage: „Es fallen Kosten für die Lizenz, die Infrastruktur, die Zertifikate, den Support und die Wartung an.“ Potsdam hat mit der Zusatzfunktion der Testspeicherung ein Extra-Paket gebucht, das sicher auch eigene Kosten verursacht.

Es gibt öffentliche Fördermittel für solche Programme. Zum Vergleich: Mecklenburg Vorpommern hat in der vergangenen Woche als erstes Bundesland eine flächendeckende Luca-Lizenz gekauft und bezahlt dafür rund 440.000 Euro für ein Jahr.

Für diejenigen, die Luca nutzen wollen, ist die App kostenlos. Weder Bürger noch Veranstalter, Restaurants oder Einzelhändler müssen etwas für die Nutzung bezahlen, sondern sich nur registrieren.

Gibt es Bedenken?

Sogar einige. Zwar wird die Luca-App von Anfang an prominent beworben, besonders der Rapper Smudo ist das Gesicht des Programms. Aber IT-Experten zweifeln immer wieder öffentlich an der Sicherheit des Systems, besonders die Verschlüsselung macht ihnen Sorge. Kritisiert wird auch, dass der Quellcode des Programms, also die exakt nachvollziehbare Funktionsweise, nicht öffentlich ist. Die Brandenburger Linken-Politikerin und Netz-Spezialistin Anke Domscheidt-Berg rät öffentlich von Luca ab.

Auch ihr Potsdamer Bundestagsabgeordnete und Fraktionskollege Norbert Müller (Linke) twitterte am Mittwoch mit Verweis auf einen Kommentar einer netzpolitischen Nachrichtenseite, die App sei „denkbar ungeeignet und sollte keinesfalls verwendet werden“.

Wer nutzt das?

Die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Berlin haben bereits einen Einsatz der App angekündigt. Thüringens linker Ministerpräsident Bodo Ramelow zeigt ebenfalls öffentlich Interesse. Außerdem sind nach letztem Stand um die 25 Kommunen aus Deutschland bei Luca angemeldet. Brandenburgs rot-grün-schwarze Regierung hingegen ist nach MAZ-Informationen eher skeptisch ob eines landesweiten Einsatzes der App. Lediglich Kulturministerin Manja Schüle (SPD) soll Luca-Fan sein, heißt es.

Von Saskia Kirf