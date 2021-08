Potsdam

Auch in der letzten Woche der Sommerferien hat die Landeshauptstadt keine Luftfilteranlagen für die Schulen besorgt. Eine Mitte Juli „mit Hochdruck“ angekündigte Ausschreibung für die technische Nachrüstung ist noch immer nicht veröffentlicht. Der Unterricht wird also zwar in Präsenz und mit Masken, aber auch mit offenen Fenstern statt professionell gereinigter Luft beginnen.

Damit setzt sich das Hin und Her um die Luftfilter fort. Lange Zeit hatte die Stadtverwaltung um Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) den Einsatz von Luftfilteranlangen in den Schulen der Stadt rundweg abgelehnt – zum Entsetzen von Elternvertretern, die seit Monaten auf die Anschaffung drängen. Noch zu Beginn der Sommerferien hatte die Stadt den infektiologischen Nutzen solcher Geräte als „nachrangig“ gegenüber den Effekten einer „konsequenten Umsetzung der AHA-L-Regeln“ eingeschätzt. Mitte Juli folgte dann die Kehrtwende in der Beurteilung, aber Luftfilter gibt es an den Schulen weiter nicht.

Ausschreibung ist fertig – aber nicht veröffentlicht

Auf MAZ-Anfrage erklärt Stadtsprecherin die Verzögerung: „Die Landeshauptstadt Potsdam hat eine Ausschreibung für die Beschaffung und den Einbau von Luftfiltern in Klassenräumen vorbereitet. Die Ausschreibung soll umgehend veröffentlicht werden, sobald die für Brandenburg maßgebliche Förderrichtlinie des Landes gültig vorliegt.“ Diese Förderrichtlinie wiederum wird „derzeit noch zwischen dem Bund und den 16 Bundesländern verhandelt“, sagt Ulrike Grönefeld vom Brandenburger Bildungsministerium. Der Kita-Elternbeirat ist damit unzufrieden. Am Mittwoch schrieb das Gremium auf Facebook, es werde „Zeit, dass der Verwaltungsstab in Potsdam endlich einsieht, dass wir um den Einsatz mobiler Luftreiniger in vielen Potsdamer Kitas und Schulen nicht herumkommen“.

Die Elternvertreter zitieren eine aktuelle Studie aus Stuttgart. Die dortigen Untersuchungen hätten gezeigt, dass die ausgewählten Luftreiniger einer Stoßlüftung deutlich überlegen sind. „So erreicht selbst häufiges Stoßlüften eine Senkung der Infektionswahrscheinlichkeit auf durchschnittlich gerade mal 15 Prozent. Im Vergleich dazu senkt ein entsprechend der Raumgröße eingestelltes Luftreinigungsgerät die Infektionswahrscheinlichkeit auf sechs Prozent – selbst ohne Pausenlüftung, ohne FFP2-Maske, bei allen baulichen Gegebenheiten und bei jedem Wetter“, schreibt der Beirat.

Hohe Nachfrage nach Filter-Geräten

Die Anforderungen an derartige Anlagen sind hoch: Der eingesetzte Filter muss die gesamte Raumluft mehrfach in kurzer Zeit umwälzen, um sie reinigen zu können, zugleich darf das Gerät in Klassenräumen nicht zu laut sein. Doch eine stärkere Filterleistung geht fast immer mit einer gewissen Arbeitslautstärke einher, die in einer Lernatmosphäre schnell stören kann. Längst haben sich viele Hersteller auf die speziellen Forderungen eingestellt, haben ihre Produktion entsprechend angepasst. Aber mit steigender Nachfrage steigen auch die Lieferzeiten, die Filtrontec GmbH aus Bitterfeld-Wolfen etwa kann von ihren neu entwickelten Filtergeräten nur 50 in der Woche herstellen.

Spenden und Bausätze

Manche Bildungseinrichtungen haben sich derweil selbst geholfen. Die Babelsberger Oberlin-Kita hatte bereits im März eine Spendenaktion durchgeführt, um vom gesammelten Geld Luftfilter für die Hauptbetreuungsräume aller Gruppen anzuschaffen. Elternsprecher Daniel Wetzel hatte die Spendensammlung damals als „ ein wichtiges Signal im Kampf gegen die Pandemie“ bezeichnet, die Luftreiniger erhöhten schließlich „auch die Sicherheit der Erzieherinnen und Kinder in der Oberlin-Kita.“

Hilfe zur Selbsthilfe hat das Kulturzentrum Freiland entwickelt, indem es eine eigene Luftfilteranlage nach Plänen des Max-Planck-Instituts gebaut hat. Die Materialien dafür gibt es im Baumarkt, sie kosten gerade einmal 200 Euro – die Anschaffungskosten für ein Profi-Gerät liegen laut Stadt zwischen 1500 und 4500 Euro. Baupläne, Materiallisten und technisches Know-how stellt das Freiland allen interessierten Einrichtungen und Vereinen gratis zur Verfügung.

Von Saskia Kirf