Potsdam

Seit Oktober 2020 laufen die Sanierungsarbeiten im altehrwürdigen Stadion im Luftschiffhafen. Als eine der ersten Maßnahmen fiel die Anzeigetafel aus DDR-Zeiten, die Sanierung der historischen Tribüne ist bereits abgeschlossen, auch ein neues Technikgebäude soll bis Februar 2022 fertig sein. Doch der ursprüngliche Zeitplan der Sanierung, nach welchem das Stadion schon ab dem kommenden Sommer wieder voll nutzbar sein sollte, ist inzwischen nicht mehr zu halten – das bestätigte die Stadt Potsdam auf MAZ-Nachfrage. „Nach derzeitigem Planungsstand ist die Fertigstellung des Stadions im Jahr 2023 vorgesehen. Die Zeitschiene ist jedoch von verschieden Faktoren abhängig“, teilte die Stadtverwaltung mit.

Noch einige Unklarheiten

Grund für die Verzögerung ist laut Auskunft der Stadt, dass die Finanzierung der Sanierung noch einmal neu berechnet werden musste, „da die Förderung durch Bund und Land niedriger als ursprünglich geplant ausfiel“. Die Stadt war von einer Förderung durch Bund und Land in Höhe von 50 Prozent der fünf Millionen Euro teuren Sanierung ausgegangen. „Letztlich wurden jedoch nur etwa 25 Prozent der geplanten Sanierungskosten gefördert.“ Nach MAZ-Informationen ist allerdings auch die Grundstücksübertragung der Stadt an die ProPotsdam GmbH, die das Areal mit dem Tochterunternehmen Luftschiffhafen Potsdam GmbH betreibt, noch nicht vollzogen. Der Vorgang befinde sich in der „finalen Phase“, heißt es von der Stadt.

Bauarbeiten im Stadion am Luftschiffhafen. Quelle: Julius Frick (Aufnahme: 6. Dezember 2021)

Auch bei den Kosten, die 2019 kalkuliert wurden, muss die Stadt nachjustieren. „Die finalen Kosten sind erst nach der Ausschreibung der Leistung absehbar. Auf Basis der Baukostenentwicklung der vergangenen drei Jahre ist von Steigerungen um mindestens 20 Prozent auszugehen“, teilte die Stadt mit. Das bedeutet, dass die Sanierung mindestens eine Million Euro teurer wird als ursprünglich geplant. Die Mehrkosten sollen über eine höhere Miete der Stadt an die ProPotsdam refinanziert werden.

Im Oktober 2020 wurde mit der Sanierung begonnen, sie sollte ursprünglich zwei Jahre dauern. Quelle: Julius Frick

Auf Ausweichplatz „wettkampfgemäßes Training nicht möglich“

Neben den rein wirtschaftlichen Aspekten hat die Verzögerung auch Auswirkungen auf die sportlichen Pläne der betroffenen Vereine, mit denen man im laufenden Austausch sei, wie die Stadt mitteilte. Das bestätigt auch Stephan Schmidt, Geschäftsführer von Turbine Potsdam. Die Bundesliga-Fußballerinnen trainieren derzeit noch im Stadion, in welchem eigentlich schon im Sommer der Rasen ausgetauscht werden sollte. Das passierte allerdings bislang noch nicht. Wann der neue Termin für die Sanierung der Rasenfläche ist, weiß der Verein ebenfalls noch nicht. Wenn der Platz schließlich saniert wird, müssen die Bundesliga-Fußballerinnen auf Dauer auf den eingezäunten Naturrasenplatz ausweichen, der allerdings deutlich kleiner ist als ein übliches Fußballfeld. „Da ist ein wettkampfgemäßes Training nicht möglich“, sagt Stephan Schmidt. Sollte sich die Stadion-Sanierung weiter verzögern, plädiert er dafür, die eh schon vorgesehene Vergrößerung der Naturrasenfläche vorzuziehen, „es ist schon seit Jahren der Bedarf da, dass der Platz die richtigen Maße bekommt“.

Für Schmidt hat die Verzögerung noch einen weiteren Nachteil. „Wir können bei den Spielerinnen nicht mit dem höchsten Gehalt punkten, sondern müssen das beispielsweise mit den Trainingsbedingungen tun. Es geht darum, dass unsere Spielerinnen sehen, dass etwas passiert, und ich ihnen sagen kann, wann der Platz fertig ist und ihre Vorfreude steigt“, erklärt Schmidt.

Neues Funktionsgebäude geplant ► Gegenüber der historischen Haupttribüne des Stadions Luftschiffhafen soll ein neues Funktionsgebäude gebaut werden, das sahen bereits die ursprünglichen Planungen vor. ► Darin sollen Vereine beispielsweise Räume erhalten und Sportgeräte unterstellen können, auch eine Unterbringung von Zuschauern war schon einmal im Gespräch. „Es gibt dazu unterschiedliche Machbarkeitsstudien eines beauftragten Planungsbüros“, heißt es vonseiten der Stadt. Auch über die Größe, Zahl der Räume und Aussehen ist noch nichts bekannt, „das hängt davon ab, welche Planungsvariante zur baulichen Umsetzung gelangt“. ► Die Vereine wurden in die Planung mit einbezogen, „bei den Hauptnutzern des Stadions wurden sowohl Ausstattungswünsche als auch Platzbedarfe (Stadiongebäude) abgefragt, geprüft und bezüglich einer möglichen baulichen Umsetzung bewertet“, teilte die Stadt mit. ► Im ursprünglichen Kostenrahmen von 5 Millionen Euro ist der Bau des Gebäudes allerdings noch nicht enthalten. ► Auch der Platz zwischen dem Ost-Eingang des Stadions und der Leichtathletik- und Schwimmhalle soll ansprechender gestaltet werden.

Als „unbefriedigend“ beschreibt Peter Rieger, Vorstandsvorsitzender des SC Potsdam, die Situation. Die Laufbahn im Stadion, Baujahr 1989, wurde bis jetzt noch nicht saniert, doch nutzbar ist sie auch nicht, dafür ist der Zustand zu marode. Deshalb weichen die rund 400 SCP-Leichtathleten, die im Luftschiffhafen trainieren, derzeit ins Nebenstadion oder die Halle aus. Rieger bemängelt zudem die Informationspolitik der Stadt, bis heute habe er noch keine klare Aussage erhalten, dass es Verzögerungen gibt und wie es weitergeht: „Die ganze Zeit keine Info zu bekommen, ist dürftig.“

Footballer wenig begeistert

Wenig Begeisterung löst die Verzögerung auch bei den Potsdam Royals aus. Eigentlich tragen die Footballer im Luftschiffhafen-Stadion ihre Heimspiele aus. 2021 waren sie wegen der Sanierung bereits ins Karl-Liebknecht-Stadion ausgewichen. Dass sie 2022 Erstligaspiele im Luftschiffhafen austragen können, ist sehr unwahrscheinlich. Die Stadt möchte dazu keine verbindliche Auskunft geben. Die ungeklärte Stadionsituation hatte auch schon ganz konkrete Auswirkungen: Die Potsdamer Footballer wären für internationale Wettbewerbe spielberechtigt werden – „wir konnten dem Verband aber nicht melden, ob wir ein Stadion haben“, ärgert sich Royals-Präsident Jens-Torsten Müller. Er schließt aus, dass die Royals vor 2000 Fans auf einer Baustelle spielen werden. „Footballspiele sind Familienfeste, ich kann dort gar nicht ruhigen Gewissens Kinder spielen lassen“, sagt Müller, der hofft, dass die Royals auch 2022 wieder ins Karli ausweichen können.

Von Stephan Henke