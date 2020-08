Luxemburg-Stiftung ehrt Potsdams DDR-Bürgermeisterin Brunhilde Hanke

Potsdam

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat die frühere Potsdamer Oberbürgermeisterin Brunhilde Hanke für jahrelanges Wirken in der Stadt geehrt. Aus Anlass ihres 90. Geburtstag, den Brunhilde Hanke im März diesen Jahres feierte, fand am Freitag ein Festakt im Filmmuseum statt.

In ihrer Amtszeit, von 1961 bis 1984, formte die ehemalige SED-Politikerin Potsdams Stadtbild maßgebend. In dieser Zeit entstanden rund 35.000 Wohnungen sowie die Fußgängerzone in der Brandenburger Straße. Durch das Programm führten die langjährige Linken-Politikerin Anita Tack und der ehemalige Beigeordnete und Filmregisseur Claus Dobberke, der Ausschnitte aus seinem biografischen Film über das Leben von Brunhilde Hanke zeigte.

Die in Bornstedt lebende Brunhilde Hanke dankte für die Ehrung. Sie war nach ihrer Zeit als Oberbürgermeisterin noch bis 1990 Mitglied des Staatsrates der DDR.

Von Jenniffer Bongards