My home is my castle – mein Heim ist mein Schloss. Dieser englische Spruch könnte für die Kundinnen und Kunden von Dahler & Company fast zutreffen, immerhin hat sich das Unternehmen auf Wohnimmobilien im Luxusbereich spezialisiert. Stefan Hamann und Phillip Carstens erzählen im MAZ-Interview über die Auswirkungen der Corona-Pandemie, über die Hitparade bei begehrten Adressen und weshalb eine Wasserlage das ganz besondere I-Tüpfelchen ist.

Wie hat sich die Corona-Pandemie auf die Nachfrage nach Luxus-Immobilien ausgewirkt?

Stefan Hamann: Grundsätzlich kann man sagen, dass sich der Immobilienmarkt noch einmal extrem verschärft hat. Am Anfang der Pandemie hat man für eine kurze Zeit Zurückhaltung und Verunsicherung aufgrund der Ungewissheit festgestellt, aber nur für circa drei bis vier Wochen. Seit damals gibt es einen regelrechten Boom. Man merkt, dass die Leute natürlich Angst haben um ihr Geld. Unter anderem wegen der Inflationsangst investieren sie in Immobilien, in Betongold, wie man so schön sagt. Auch die ganze Suche hat sich grundsätzlich verändert.

Inwiefern?

Hamann: Die Interessenten sind einfach auch bereit, ein Stück weiter rauszuziehen und weitere Fahrtwege in Kauf zu nehmen, um sich ein oder zwei Zimmer mehr ermöglichen zu können – etwa für ein Home-Office. Besonders für die Berliner ist es jetzt attraktiver, nach Potsdam oder ins Umland zu ziehen, wo man ein bisschen mehr Freiheit hat.

Phillip Carstens: Vielleicht auch in ein Objekt mit Garten, weil der Urlaub erst mal hinfällig war. Oder in die Nähe von Wasser, wo man vielleicht noch ein Boot liegen hat. Bestandskunden, die vor der Pandemie teilweise nur in Berlin gesucht hatten, weil ihnen Potsdam fast schon ein bisschen weit draußen vorkam, haben ihre Suche jetzt verändert. Jetzt heißt es: „Ich suche eine Villa am Wasser bis hundert Kilometer im Umkreis von Berlin.“ Daran war vor Corona überhaupt nicht zu denken.

Der Immobilienmarkt geht also gestärkt aus der Krise hervor?

Hamann: Wir haben gerade einen neuen Immobilienreport für das vergangene Jahr mit Gutachterzahlen veröffentlicht. Darin zeigt sich: Die Verkäufe an sich sind eigentlich stagnierend beziehungsweise fast zurückgegangen, aber die Kaufpreise sind aufgrund der erhöhten Nachfrage gestiegen. Heißt: Das Angebot ist notorisch tief, aber die Nachfrage ist historisch hoch und dementsprechend beeinflusst das natürlich die Kaufpreise.

Carstens: Man kann konstatieren, dass auch Corona die Preisentwicklung nach oben in Potsdam nicht stoppen konnte.

In Wasserlage geht es bei fünf Millionen los

Sie sagen, dass das Angebot gesunken ist. Weshalb?

Carstens: Das hat viele Gründe. Für einen Verkäufer fehlt es wegen der Pandemie an Alternativen. Wer verkauft, will meistens etwas Neues kaufen – es gibt aber nichts am Markt; keine Alternativen. Da gibt man die eigene Immobilie, vor allem in diesen verrückten Zeiten, eben nicht so leicht her, auch wenn tolle Kaufpreise mit uns erzielt werden könnten. Derzeit haben größtenteils nur die Kunden einen akuten Verkaufswunsch, die Deutschland den Rücken kehren wollen. Spanien, Portugal, die Schweiz und Österreich sind da beliebte Länder und oft genannte Ziele.

Hamann: Viele der Kunden wissen gar nicht, wohin dann momentan mit dem Geld. Wir befriedigen ja nicht grundsätzlich das Bedürfnis nach Wohnen und es geht nicht primär darum, dass jemand ein Dach über dem Kopf hat, sondern es ist vielleicht die zweite oder dritte Immobilie. Da hat man dann vielleicht erst mal einen Haufen Geld auf der Bank und was passiert damit? Es wird nicht mehr, sondern es wird weniger aufgrund der Negativzinsen. Es mangelt dann an Investitionsmöglichkeiten. Die Immobilie scheint die einzige Anlagemöglichkeit zu sein, die sich momentan noch lohnt und stabil ist.

Stefan Hamann und Phillip Carstens vor den neuen Palazzi am Alten Markt, die getreu ihrer historischen Vorbilder während der letzten Jahre rekonstruiert worden sind. Quelle: Julius Frick

Wie tief muss man momentan in die Tasche greifen, wenn man zum Beispiel ein Haus am Griebnitzsee oder in der Berliner Vorstadt kaufen möchte?

Carstens: In diesen Spitzenlagen geht es bei Grundstücken in Wasserlage bei fünf Millionen Euro los; am Griebnitzsee mittlerweile sogar ab sechs Millionen – nach oben ist da eigentlich kein Ende zu sehen. Da ist man bei Kaufpreisen teilweise von zehn bis zwölf Millionen.

Hamann: Das sind reine Liebhaberpreise, die da erzielt werden. Da geht es um Emotionen. Würde dieselbe Immobilie nicht am Wasser liegen, würde sie vielleicht nur die Hälfte kosten – Wasserlage ist noch mal ein extremer Preistreiber. Aber generell kann man sagen, dass man in den Top-Lagen wie der Berliner Vorstadt kein Haus unter 1,5 bis 2,5 Millionen Euro bekommt. Aufwärts gibt es keine Grenze.

Carstens: Die Popularität von Potsdam ist so groß geworden, dass es seit fünf Jahren konstant nach oben geht. Ich habe es einmal so formuliert: Potsdam ist das München des Ostens. Die Preise entwickeln sich auch dahin. Wir haben die Idylle der Havelgebiete mit all seinen Gewässern, unzählige Parkanlagen, zudem die Nähe zur Hauptstadt Berlin und Potsdam ist ja selber eine Stadt, die autark funktioniert und die aufgrund ihrer Schönheit und Besonderheiten einem Museum gleicht. Potsdam ist längst kein Geheimtipp mehr.

Wie würden Sie den Preisanstieg bei Luxusimmobilien während der letzten Jahre beziffern?

Carstens: In den letzten zehn Jahren hat sich der Preis mehr als verdoppelt. Und in den letzten fünf Jahren gab es einen Zuwachs von 20 bis 30 Prozent. Vor zehn Jahren hat man eine Villa am Wasser für 2,5 Millionen bekommen, jetzt für fünf Millionen. Teilweise war die Steigerung sogar noch höher: Vor ungefähr zehn Jahren haben wir ein Haus verkauft am Neuen Garten, das eine Million gekostet hat. Jetzt haben wir es für drei Millionen wieder verkauft.

Hamann: Aber im Vergleich zu anderen großen deutschen Städten kommt man in Potsdam und Berlin vergleichsweise immer noch gut weg. Für eine Potsdamer Drei-Millionen-Villa würde man in München neun Millionen zahlen. Und für einen Unternehmer in der heutigen digitalen Welt ist es völlig egal, ob er in München oder Hamburg oder in Düsseldorf oder halt in Berlin beziehungsweise in Potsdam sitzt. Viele Leute nutzen deshalb das Preisgefälle vom Süden Richtung Osten.

Trotz der Corona-Pandemie hat Potsdam für Kaufinteressenten nichts von seiner Attraktivität verloren – eher im Gegenteil. Quelle: Lutz Hannemann

Was waren Rekordpreise für Villen, die Sie in der letzten Zeit erzielen konnten?

Hamann: Wir haben in der Nauener Vorstadt letztes Jahr zwei Häuser verkauft; eines für knapp sechs Millionen, eines für fünf Millionen. Laut unserem Gutachterbericht war die Sechs-Millionen-Immobilie das teuerste Haus im letzten Jahr. In derselben Straße haben wir in diesem Jahr ein Haus um fast fünf Millionen verkauft. Man hat ein bisschen Wasserblick, aber nicht viel. Wenn das Haus am Wasser gestanden hätte, wären sieben bis neun Millionen zu erzielen gewesen.

Welcher Stadtteil liegt bei der Promi-Hitparade an beliebten Villen-Gegenden vorn?

Hamann: Die Berliner Vorstadt: 3000 Haushalte auf dieser kleinen Inselzunge, umgeben von Wasser mit einer schnellen Anbindung nach Berlin. In der Berliner Vorstadt haben wir einen Bodenrichtwert von 1300 Euro. In den letzten Jahren hat sich das jedes Jahr um fast 100, 200 Euro erhöht. Die Berliner Vorstadt ist das teuerste Pflaster in ganz Brandenburg mittlerweile.

Carstens: Sehr beliebt sind genauso die Nauener Vorstadt rund um den Neuen Garten und am Jungfernsee – ein Viertel mit tollen Gebäuden aus der Gründerzeit mit sehr viel Grün. Und dann natürlich die Karl-Marx-Straße und Virchowstraße in der Villenkolonie in Babelsberg-Nord.

Und wie sieht es bei Eigentumswohnungen aus?

Carstens: Am beliebtesten ist da natürlich die Innenstadt. Rund um den Alten Markt sind in den letzten Jahren einige Gebäude entstanden. Dort haben wir auch Wohnungen am Wasser verkauft, bei denen wir Quadratmeterpreise von 7500 Euro und mehr erzielt haben. Das war natürlich mit Wasserblick auf die gegenüberliegende Freundschaftsinsel und ein Neubau aus 2015 direkt neben dem beliebten und berühmten Museum Barberini, von dort perfekte Anbindung an den Hauptbahnhof und damit nach Berlin – mehr geht einfach auch nicht, muss man sagen. Zunächst waren wir uns gar nicht sicher, ob wir bei dem Preis überhaupt einen Käufer finden würden. Wir hatten uns auf ein halbes Jahr Vermarktung eingestellt, aber das ging sowas von schnell: Innerhalb von drei Tagen hatten wir 25 Besichtigungen vor Ort und acht Kauf-Interessenten. Dann hat einer noch was draufgepackt und dann ist man tatsächlich bei einem Quadratmeterpreis von 7600 Euro. Zum Vergleich: Die ersten Käufer 2015 hatten noch 4500 Euro je Quadratmeter gezahlt.

Blick auf den Alten Markt mit dem Museum Barberini am rechten Bildrand. Quelle: Bernd Gartenschläger

Was muss ein Haus mitbringen, um als Luxusimmobilie zu gelten? Und was war das baulich außergewöhnlichste Objekt, das Sie je angeboten haben?

Hamann: Klassische Gründerzeitvillen aus vergangenen Bauepochen mit viel Liebe zum Detail. Details, die in der heutigen Bauweise oft verloren gegangen zu sein scheinen, weshalb das Denkmalamt für Potsdam in großen Teilen auch so wichtig ist. Villen mit einer weitreichenden Geschichte und Historie. Auf großzügigen Grundstücken mit altem Baumbestand in besonderen Lagen. Einzigartige Sichtachsen. Spezielle und ausgefallene Ausstattungen sowie tolle Umsetzungen in der Sanierungsphase. Eine schnuckelige Remise im Hinterhof. Ein Pool, eine Sauna oder der unverbaubare Wasserblick oder der Blick zu den Schlössern und Gärten von Potsdam. Immobilien, die aufgrund ihrer Beschaffenheit und Lage etwas Besonderes und Einzigartiges versprühen.

Carstens: Da gibt es viele zu nennen. Besonders in Erinnerung bleiben Villen mit Geschichten. Mit denen man sich mehrere Monate im Vorhinein beschäftigt hat und die Acta Specialia eingesehen hat – sofern noch vorhanden. Aber auch Villen mit besonderen Begegnungen. Mit tollen Eigentümern, die sich mit der Immobilie verwirklicht haben und sehr viel Herzblut über viele lange Jahre hineingesteckt haben. Diese Beziehungen aus dieser Zeit möchte man nicht missen und sie bleiben nachhaltig in Erinnerung. Auch sie machen ein Objekt oder einen Verkauf zu etwas Besonderem. Die perfekte Umsetzung der neuen Eigentümer, die eine einzigartige Symbiose aus Neu und Alt beziehungsweise Klassik und Moderne geschaffen haben. Da fällt mir insbesondere eine Villa hinter dem Orangerieschloss ein, am Krongut Bornstedt, ein ehemaliger Rückzugsort des Kaisers, ein Jagdschloss sozusagen. Oder eine sensationelle Altbau-Villa am Griebitzsee. Ganz besonders waren auch die oben genannten Verkäufe im letzten Jahr in der Nauener Vorstadt. Durch die weitreichende Geschichte und Ereignisse in diesem Viertel sind das ganz besondere Immobilien und Grundstücke, die schon sehr viel erlebt haben. Erbaut von Architekten, die das Stadtbild geprägt haben. Wo damals noch die Pferde untergekommen waren, erstrecken sich heute beispielsweise Wellnessbereiche, die keine Wünsche offenlassen.

Die vielen Seen machen Potsdam besonders attraktiv. Quelle: Alexander Engels

Wie setzt sich Ihre Kundschaft zusammen? Gibt es auch Einheimische darunter?

Hamann: Vereinzelt. Aber die Tendenz ist, dass der Käufer zu fast 50 Prozent aus Berlin kommt. Die Berliner sagen: Berlin ist uns zu viel geworden, zu doll, zu hektisch. Da wird die ruhige Idylle in Potsdam gesucht, wo man vielleicht einen Garten hat. Ein kleiner Anteil kommt aus Potsdam, aber hauptsächlich ist unser Kundenkreis überregional – aus ganz Deutschland, vermehrt aus Süddeutschland, auch Köln, Düsseldorf und Hamburg. Viele kommen auch aus Österreich und der Schweiz. Früher gab es viele russische Käufer, aber mittlerweile sind es fast ausschließlich Deutschsprachige, die in Potsdam kaufen.

Carstens: Bei den internationalen Kunden steht Potsdam noch nicht so auf der Karte. Die sehen eher Berlin, Hamburg, München, vielleicht Düsseldorf oder Frankfurt.

Also der berühmte Scheich aus Arabien hat noch nicht bei Ihnen angeklopft?

Carstens: Nein. Der würde vielleicht das Schloss Sanssouci kaufen wollen … (lacht)

Schloss Sanssouci – auch bei Regen schön. Quelle: Bernd Gartenschläger

Können Sie verraten, wer bislang zu Ihren Kunden gehört hat?

Carstens: Diskretion ist unser höchstes Gut. Wir sagen immer so viel: Es sind natürlich einige Prominente und Politiker sowie Personen aus dem öffentlichen Leben dabei, aber Namen nennen wir nie. Was die Vermögensseite anbelangt, kann man sagen, dass die „richtig“ Reichen ohnehin meist gar nicht im Rampenlicht stehen, wie man es vielleicht vermuten würde. Das sind die klassischen Unternehmer, die ihr Vermögen seit Jahrzehnten aufgebaut haben, oder Start-ups, die sehr schnell wachsen. Die stehen dann eben nicht in der „Bunten“, sondern eher in businessrelevanten Zeitungen oder sind unterm Radar der Boulevard Medien.

Hamann: Die Leute, die ihr Vermögen über die Jahre erwirtschaftet haben, sind in der Tat sehr bodenständige Menschen. Oft sind sie völlig unscheinbar. Man stellt sich das so vor, dass die mit dem Bentley vorgefahren kommen. Nein, die fahren oft ein ganz normales Auto, die haben auch mal kurze Hosen an. Genauso machen wir keinen Unterschied zwischen den Menschen, das macht ja auch unseren Job aus. Es sind insgesamt ganz tolle Begegnungen, die unseren Job so einzigartig machen.

Wirbel um SPD-Politiker Olaf Scholz am Alten Markt

Manchmal gibt es aber doch ein bisschen Wirbel um Promi-Potsdamer. Zuletzt sorgte Vizekanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mit seinem neuen Wohnsitz am Alten Markt für Aufsehen: Mitmieter äußerten in den Medien Kritik am Neuzugang. Also ist Potsdam doch nicht so promi-freundlich?

Carstens: Potsdam ist und bleibt sehr „promi-freundlich“, wenn Sie es so beschreiben wollen. Zu dieser Geschichte, Ich habe selbst mal in dem Haus gewohnt und mir wurden die Hintergründe ein wenig erläutert, zu all dem was gerade geschrieben wird. Bei aller Kritik, aber das muss man schon ein wenig einordnen. Eines Tages stehen schwarze Limousinen in der Tiefgarage und mehrere Polizeieskorten stolzieren in der Tiefgarage herum und auch draußen im Innenhof. Sie schauen in die Gärten rein und auch in die Wohnzimmer. Nachts bringt man den Müll raus und erschreckt sich, weil auf einmal zwei uniformierte Männer vor einem stehen. Ich wusste, wer da eingezogen ist. Aber in dem Haus wohnen auch etliche Mieter aus dem Ausland, die sich in der deutschen Polit-Szene natürlich nicht so auskennen. Eine Französin hat in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben: „Was ist denn da los? Da ist so viel Polizei seit sieben Tagen. Ist was passiert? Suchen die nach Bomben oder nach Jemandem?“ Man musste sie dann beruhigen und ihr die Hintergründe erklären. Die Polizei will ja nur das Beste, aber es hat eben auch viele Leute indirekt eingeschränkt oder verunsichert.

Inwiefern?

Carstens: Einige Räume im Keller waren plötzlich verschlossen. Es hieß nur in der Eigentümerversammlung, dass dort ein Politiker einzieht. Das war’s. Aber eine Eigentümerversammlung ist ja nicht jedem zugänglich, schon gar nicht den Mietern. Diese Information oder eine Einordnung, geschweige denn Vorstellung, hat einfach gefehlt.

Das Ganze ist also etwas unsensibel gehandhabt worden?

Carstens: Richtig, eigentlich ging’s nur da drum. Man kann schon verstehen, warum die Leute so verängstigt waren: Wenn überall Polizisten rumlaufen und man weiß nicht, warum. Man hätte ja einfach einmal in jeden Briefkasten der zwölf oder 15 Wohnungen einen Brief reinwerfen können. Wenn Herr Scholz ganz cool gewesen wäre, dann hätte er einfach einmal durchgeklingelt. Man hat ihn ja auch in der Tiefgarage manchmal gesehen, da hat er nett gegrüßt, aber die Information hat einfach gefehlt und deswegen ist da ein bisschen böses Blut entstanden vermute ich. An sich aber auch keine große Sache. Ganz freundlicher Mensch und natürlich eine schützenswerte Person, die es auch nicht immer einfach hat. Da muss man auch ein wenig Verständnis für haben. Da geht dann auch mal was schief in der Kommunikation. Wofür er per se vielleicht gar nichts kann.

Hamann: Für Besucher war es auch komisch. Man wird von oben bis unten angeguckt und gemustert, als ob man etwas verbrochen hätte. Dann begleiten einen die Polizisten noch über die Hälfte des Hofes. Da habe ich dann spaßeshalber zur Verlobten von Herrn Carstens gesagt: Ich habe jetzt Polizeischutz. Aber die Polizisten haben auch keine Miene verzogen. Also schon sehr befremdlich.

Potsdams Promi-Bonus

Potsdam hält sich ja sehr diesen Promi-Faktor zugute. Kann sich das aber nicht auch nachteilig auswirken – etwa auf die Preisentwicklung?

Hamann: Man muss eben die zwei Seiten der Dinge betrachten: Natürlich steigen die Preise deshalb indirekt und teilweise passiert auch eine Verdrängung, weil sich manche Potsdamer ihre Stadt nicht mehr leisten können. Aber dass sich so viele Prominente hier niederlassen, hat ja auch handfeste Vorteile. Man denke nur an Hasso Plattner oder Günther Jauch, die immer wieder sehr große Summen für die Stadt zur Verfügung stellen und tolle Dinge damit machen. Das trägt wiederum dazu bei, dass Potsdam so attraktiv, anschaulich und erlebbar ist.

TV-Moderator Günther Jauch und seine Frau Thea im März 2007 am Fortunaportal, das von Jauch finanziert wurde. Quelle: Joachim Liebe

Carstens: Diese Stadt gleicht ja einem Museum, weil jedes Haus so unfassbar schön ist. Das ist auch den Eigentümern zu verdanken und ihrem Willen, alte Denkmäler zu erhalten und unter hohen Kosten zu restaurieren. Und das auch unter enormen Vorgaben des Denkmalamtes. Dazu gehören natürlich auch viele Häuser, die wir verkauft haben, sowohl unsaniert als auch saniert. Die Entwicklung mitzuerleben ist etwas ganz besonders Schönes. Das ist immer wieder toll, weil dieser Erhalt einfach mit ganz viel Liebe und Zuneigung umgesetzt worden ist. Dafür werden teilweise keine Kosten und zeitlichen Aufwendungen gescheut. Das ist sehr viel Arbeit. Man denke beispielsweise nur an die Villa Kellermann von Herrn Jauch mit dem Restaurant von Tim Raue, ein renommierter Gastronom und Sternekoch, der davor nur in Berlin tätig war – das erhöht auch den Lebenswert und Marktwert von Potsdam.

Hamann: Auch die „Waage“ am Neuen Markt, wo man sitzen kann wie auf einer italienischen Piazza – auch hier haben die Eigentümer viel Kraft und Liebe investiert. Genauso wie bei Kongsnaes an der Glienicker Brücke, da steckt eine unglaubliche Liebe zum Detail drin. Das wäre nicht möglich, wenn sich diese wohlhabenden Menschen nicht in Potsdam verliebt hätten.

Heidi Klum soll auch ein Auge auf Potsdam geworfen haben. Quelle: Richard Shotwell

Angeblich hat auch GNTM-Moderatorin Heidi Klum ein Auge auf Potsdam geworfen. Können Sie sagen, ob an diesen Gerüchten was dran ist?

Hamann: Wie oben schon gesagt, ist Diskretion unser höchstes Gut. Aber wir sind uns sicher und wissen - wenn jemand im Berliner Südwesten sucht, dann wird er nicht an der Schmuckschatulle Potsdam mit all ihren unzähligen Vorzügen vorbeikommen. In der ehemaligen Stadt der Könige und Kaiser gab und gibt es sicherlich viele Aspekte und Immobilien, die für das Gerücht sprechen. Zumal Potsdam ja die Heimat ihres ehemaligen Kollegen Wolfgang Joop ist. Da hat sie sicher den ein oder anderen Tipp bekommen.

Von Ildiko Röd