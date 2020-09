Potsdam

Sommer 2020. Cornelia Häsel räumt ihren Schreibtisch. Nach 47 Jahren im Job geht sie in den Ruhestand. Ihr Blick fällt auf eine Lupe, deren metallenes Gehäuse sich mit ein paar Handgriffen auf Hosentaschenformat zusammenfalten lässt. Diese Lupe ist wie Cornelia Häsel 47 Jahre im Dienst gewesen. Mit Beginn der Ausbildung zur Offset-Retuscheurin ist die Lupe – übrigens ein Geschenk eines Lehrlings aus dem Libanon – ihr ständiger Begleiter gewesen. 8-fache Vergrößerung. Bis heute ohne Schäden und Macken. Cornelia Häsel beugt sich noch einmal über das Vergrößerungsglas: „Sehen Sie! Hier können Sie genau erkennen, dass das Druckbild aus unzähligen kleinen Punkten, den Rasterpunkten, besteht.“

Punkt für Punkt: Wie Fotos in die Zeitung kommen

Als gelernte Facharbeiterin für Reproduktionstechnik mit der Spezialisierung Offset-Retuscheurin war sie mit dafür verantwortlich, dass die Fotos – ob schwarz-weiß oder in Farbe – in der richtigen Qualität in die Zeitung oder auch in die Zeitschriften und Bücher des Verlages kamen. Sie hat die Fotos auf den Punkt gebracht. Genauer: auf Millionen von Punkten. Um Fotos mit all ihren Grautönen, hellen Stellen, satten Farben und Farbgemischen originalgetreu drucken zu können, müssten eigentlich Tausende Farbtöpfe für den Druck bereitstehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Der Ausweg: die Bilder in Mini-Punkte zerlegen. Deren Anzahl, Größe und Form simulieren alle möglichen Farbverläufe. Viele Punkte auf einer bestimmten Fläche bedeuten viel Farbe. Wenige Punkte entsprechend weniger Farbe. Und es genügen vier Farben für den Druck: Gelb, Rot, Blau sowie die Schlüsselfarbe Schwarz.

Fotos aus der Dunkelkammer

Im Zeitalter der Digitalisierung geht das „Verpunkten“ – fachmännisch korrekt „Rastern“ genannt – ganz automatisch. Doch Cornelia Häsel hat noch andere Zeiten kennengelernt. Wenn sie in den 80er Jahren farbige Fotos für den Druck in Broschüren oder Büchern vorbereitet hat, musste sie Filme mit dem Raster in der Dunkelkammer produzieren. Diese Filme sind nicht gleichbedeutend mit denen aus einer Kleinbildkamera. Sie sehen aus wie großformatige Folien. Für jede Grundfarbe musste ein Film produziert werden. Und im Druck mussten sie perfekt übereinandersitzen. „Wir haben sie an Lichttischen montiert“, erzählt Cornelia Häsel. Ihr liegt das akkurate Arbeiten. Deshalb hatte sie sich auch als Offset-Andruckerin qualifiziert. Wenn sich die Druckzylinder in Bewegung setzen, wenn die Farbe über ein Gummituch aufs Papier gebracht wird, wenn dann das Produkt der eigenen Arbeit vor ihr liegt – das macht die gebürtige Prignitzerin stolz.

1973 startete sie ihre Lehre als Offset-Retuscheurin. „Eigentlich wollte ich ja Technische Zeichnerin werden“, sagt die 63-Jährige. Aber da gab es keine freien Stellen mehr. Vater Staat bot als Alternative: Chemielaborantin oder eben eine Lehre im Druck. Ihre Schulfreundin wurde Laborantin. Cornelia Häsel ging in den Druck. Das sei vom Technischen Zeichnen gar nicht so weit entfernt, sagt die Fachfrau. Sie hat noch ihre Unterlagen aus dem ersten Lehrjahr. Feinste Bleistiftlinien. Wie mit dem Lineal gezogen. Aber alles freihändig gezeichnet. Diese Übung sollte für ein lockeres Handgelenk sorgen.

Der Einzug der Farbbilder

Cornelia Häsel lernte zunächst im Siebdruck des Leiterplattenwerks in Treskow, Neuruppin. Doch schon 1974 wechselte sie nach Potsdam in die Druckerei der Märkischen Volksstimme. Hier ist sie geblieben. Hier hat sie erlebt, wie 1994 die Farbfotos Einzug in die Tageszeitung MAZ hielten. Auf der ersten und auf der letzten Seite ging es plötzlich farbig zu. Auf der Titelseite hatten die Fotos feste Plätze. Damals mussten die Farbbilder von Cornelia Häsel und ihren Kollegen noch gescannt werden, um sie auf ihren „Seitenauftritt“ technisch vorzubereiten.

Der Sprung in die Digitalisierung

Ende der 90er Jahre kam dann der große Sprung in die Digitalisierung. „Das war der Knaller“, sagt die Potsdamerin noch heute voller Begeisterung. Peu à peu entwickelte sich die elektronische Bildverarbeitung, kurz: EBV. Heute arbeitet das Team der EBV ausschließlich an Computern. Die Mitarbeiter greifen zum Beispiel korrigierend ein, wenn die Auflösung eines Bildes nicht hoch genug ist. Sie können einzelne Stellen eines Fotos, die zu dunkel geraten sind, etwas aufhellen. Photoshop macht’s möglich. Und sie können in penibler Kleinarbeit sogenannte Freisteller produzieren. Das heißt, dass dominierende Fotomotive wie Menschen aus dem Hintergrund des Fotos herausgelöst werden. Dafür genügen heute schon einige professionell gesetzte Mausklicks. Diesen Service der elektronischen Bildbearbeitung bieten die Potsdamer nicht nur für die MAZ an, sondern auch für neun weitere Tages- und Wochenzeitungen im Madsack-Konzern.

Qualitätscheck mit Lupe

Das Rastern der Fotos erfolgt ganz automatisch. Die digitale Bildbearbeitung ist inzwischen etwas, das Mediengestalter von der Pike auf lernen. Aber eines ist geblieben. Für den Druck einer einzigen Zeitungsseite sind vier Druckplatten nötig. Für jede Grundfarbe eine Platte. Für Gelb, Rot, Blau und Schwarz. Damit im Druck alles passt, müssen die Platten in den Druckmaschinen akkurat ausgerichtet sein. Die Qualität des Drucks lässt sich schnell mit einem Blick durch die Lupe kontrollieren. Cornelia Häsel hatte ihre Lupe fast fünf Jahrzehnte lang immer griffbereit in der Hosentasche. Jetzt nimmt sie dieses Handwerkszeug mit nach Hause.

Von Ute Sommer