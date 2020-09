Potsdam

Seinen Lieblingsplatz in der Druckerei hat Thomas Zimmer in 13 Meter Höhe gefunden. Ganz oben auf einem der Drucktürme. Unter sich das Grollen der Maschine. Und auf Augenhöhe ein wunderbares Potsdam-Panorama, das sich hinter der riesigen Glasfront der Druckerei seinem Blick öffnet. Reichlich Tageslicht am Arbeitsplatz – das sei ein „unglaublicher Vorteil“, betont Thomas Zimmer, nicht ohne im selben Atemzug zu erwähnen, dass die Architektur des Märkischen Druckzentrums preisgekrönt ist. Sie wurde mit dem zweiten Preis im Landeswettbewerb „Vorbildliche Gewerbebauten in Brandenburg“ ausgezeichnet.

Drucktechnik der neuesten Generation

Das Gebäude, dessen Fundament auf rund 1000 Betonpfählen ruht, wurde 1994 hochgezogen. Thomas Zimmer erinnert sich noch, wie die Druckeinheiten an einem Kran von oben in die Halle gehievt wurden. Das habe sechs Monate gedauert, bis alles eingerichtet war. „Die neuen Rotationsmaschinen, diese Veränderung – das war die spannendste Zeit“, ist der Drucker bis heute begeistert. „Toll, das miterlebt zu haben.“ In den Jahren 2000 und 2014 folgte das gleiche Prozedere noch einmal für Drucktechnik der neuesten Generation. Maschinenführer Zimmer hat es sich nicht nehmen lassen, den Monteuren über die Schulter zu schauen. „Da versteht man alles viel besser“, sagt er. Wie die Maschinen ticken. Welche Leistung man aus ihnen rausholen kann.

Gedruckt wird weit mehr als die MAZ

Heute stehen im Druckzentrum der Pressedruck Potsdam GmbH zwei Maschinen von Koenig & Bauer ( KBA), auf denen die 15 Ausgaben der MAZ, Teilauflagen von FAZ und Handelsblatt sowie zahlreiche Wochenzeitungen und Anzeigenblätter gedruckt werden. Die Druckerei repräsentiert in der Zeitungsbranche den modernsten technischen Stand.

Thomas Zimmer hat ein Faible für die etwas ältere Maschine. „Ein Kaventsmann“, wie er anerkennend sagt. Ein Kaventsmann, der mit viel Gefühl geführt werden will. Bei den extrem hohen Geschwindigkeiten, mit denen die Maschinen im Zeitungsdruck laufen, müsse man immer ein Auge darauf haben, ob sich die Walzen schon etwas abnutzen oder ob es Abrieb an den Gummitüchern gibt.

So funktioniert der Zeitungsdruck

Der Zeitungsoffsetdruck ist ein indirektes Druckverfahren. Die Druckplatten, die auf riesigen Druckzylindern befestigt werden, nehmen dort Farbe auf. Über die Platten rollen Gummitücher, von denen wiederum die Farbe aufs Papier gebracht wird. Jede Papierbahn muss vier Druckwerke passieren. Auf jedem Einzelnen holt er sich eine der vier Grundfarben im Zeitungsdruck – Blau, Rot, Gelb und Schwarz. Erst dann ist das Druckbild komplett. Und dann geht das Ganze noch einmal von vorn los, denn auch die Rückseite der Papierbahn wird bedruckt. Vorausgesetzt natürlich, der Maschinenführer hat die Farben gut dosiert. Nicht zu wenig – dann ist alles viel zu blass. Natürlich auch nicht zu viel. „Das soll schon nach was aussehen“, sagt Thomas Zimmer. Drucken hat für ihn etwas mit Ästhetik zu tun. Und mit einem ganz besonderen Geruch.

Berufswahl fiel in letzter Minute

Als Zehntklässler habe er immer noch nicht gewusst, was er nach der Schule eigentlich machen wollte. Seine Mutter – gelernte Schriftsetzerin – gab ihm damals den Tipp, sich doch mal eine Druckerei anzuschauen. Er sah sich die Buchdruckerei an, die zur damaligen Märkischen Volksstimme gehörte. „Die Tür ging auf – und ich habe den Mund nicht mehr zubekommen“, erinnert sich der heute 58-Jährige. In der Druckerei entstanden Kunstbände. Dazu dieser Geruch nach Farbe, Papier und damals noch nach Blei. „Für mich war plötzlich alles ganz klar.“

Ab ins Fass mit dem Lehrling

1978 begann der Potsdamer seine Lehre als Buchdrucker bei der Märkischen Volksstimme. Zwei Jahre später war er fertig und wurde zum Lohn dafür „gegautscht“. Das ist eine alte Tradition, nach der Druckerlehrlinge, die ihre Prüfung bestanden haben, in ein mit Wasser gefülltes Holzfass getunkt werden. Neun Lehrlinge hatten mit ihm den Abschluss gemacht. „Alle rin in die Brühe“, erzählt er lachend. Zu sehen war das Spektakel 1980 auf dem Pressefest der Märkischen Volksstimme.

„Das Haptische wird nie aussterben“

Über sein Berufsleben sagt Zimmer: „Das, was man macht, muss man gern machen.“ „Ich könnte auch Eis verkaufen“, meint er schmunzelnd, um dann aber auch gleich zu erklären, warum genau das nicht geht. Ein viel zu kurzer Produktionsprozess. Bestellung – Eiskugel in die Waffel – Übergabe an den Kunden. Fertig und aus dem Sinn. Ein Buch oder eine Zeitung – in den Zeitungsdruck ist Zimmer Anfang der 90er Jahre eingestiegen – ist etwas ganz anderes. Diese Haptik. Die vielen Papiersorten. Deren Stärke und Helligkeit. „Das Haptische wird nie aussterben“, ist Thomas Zimmer überzeugt. Als Drucker habe man viele Einsatzmöglichkeiten. Vom Medienbereich bis hin zum Druck von Verpackungen.

Der 58-Jährige erzählt, wie sehr es ihn stört, wenn jemand ununterbrochen mit einem Kugelschreiber klackt. Aber das Grollen der Druckmaschinen, „das ist Sound!“ Wer das nicht kenne, könne sich das gar nicht richtig vorstellen. Deshalb empfiehlt Zimmer jedem, der seine Begeisterung verstehen möchte, sich die Druckerei einfach mal anzusehen.

Von Ute Sommer