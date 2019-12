Der Sieger steht fest: Dieser Stand setzte sich beim MAZ-Glühweintest wieder durch

Innenstadt

Blau-gelbe Fahnen und der Duft nach Glühwein mit Preiselbeeren weisen den Weg zum diesjährigen Gewinner des MAZ-Glühweintests. Der zum Lakritzkontor gehörige Glühweinstand „Glögg-lich“ konnte auch in diesem Jahr die Leser-Jury von sich überzeugen – und seinen Titel verteidigen.

Denn bereits im letzten Jahr hatte sich der Schweden-Glühwein „Glögg“, der aus Preiselbeeren und Apfelwein gemacht wird, gegen seine Konkurrenten durchgesetzt. Und auch 2019 zeigt sich: „Glögglich“ ist nach Ansicht der Leser der beste Glühweinstand in Potsdam. Den Titel holt er bereits zum vierten Mal.

Standinhaber: „Wir fühlen uns bestätigt“

Standinhaber Dietmar Teickner ist über das Ergebnis begeistert. „Wir fühlen uns bestätigt in unserem Konzept, dass wir wirklich nur einen Glühwein haben. Und offenbar den Besten.“

Sylvia Brandt, Neupotsdamerin in spe, war eine der MAZ-Testerinnen. Auch sie überzeugte das nordische Getränk: „Ein sehr aromatischer Glühwein in einer schönen Tasse. Geschmacklich mein Favorit, auch wenn man die Nelke herausschmeckt. Insgesamt würzig und lecker, zudem sehr frisch.“

So sehen Sieger aus: „Glögglich“-Standinhaber Dietmar Teickner (r.) und Uwe Kaddik Quelle: Johanna Apel

Glühweintest hat mittlerweile Tradition

Montagabend in der Innenstadt. Die Brandenburger Straße ist ein Lichtermeer. Der Geruch von Zimt und Mandeln liegt in der Luft. Mittendrin: Sechs MAZ-Leser, die dazu auserkoren wurden, Potsdams besten Glühwein zu testen.

Sechs Leser, sechs Stände: Das Prinzip hinter dem MAZ-Glühweintest, der mittlerweile Tradition im Potsdamer Weihnachtsmarktgeschehen hat, ist einfach. Die Leser kosten die dampfenden Getränke und vergeben danach ihre Punkte. Dabei werden die Kategorien Geruch, Originalität, Geschmack und Gesamturteil bewertet. Bis zu fünf Sterne werden vergeben. Wer die meisten Sterne hat, gewinnt.

„Glögglich“ geht als Sieger hervor

In all diesen Kategorien konnte sich „Glögglich“ durchsetzen. Das Geheimnis hinter dem Schweden-Wein? „Nur das Beste“, erzählt Dietmar Teickner lachend. Preiselbeeren, Äpfel, Zimt und Koriander würden genauso zum Erfolgsrezept gehören wie das „wundervolle Team, das mit Spaß an der Arbeit dabei ist und die Leute glögglich machen will“.

Auf Platz zwei landet der Jack-Daniels-Stand. MAZ-Jurymitglied Annett Müller aus Babelsberg: „Perfekt. Total rund vom Geschmack, gutes Mischverhältnis. Die Temperatur ist genau richtig, einfach perfekt.“

Insgesamt sechs Stände getestet

Platz drei der Siegertreppe erklimmt „Meyers Pyramide“. Was MAZ-Leser Tino Freißler am Glühwein hier gefällt: „Er ist sehr lecker. Sehr fruchtig und süß. Dabei nicht zu heiß.“ Außerdem sei hier das Ambiente besonders schön.

Auf Platz vier bis sechs folgen „Weingut Köth“, „Blume’s Glühweinhütte“ und die „Enzianhütte“.

Mehr als nur Glühweinverkostung

Um 20 Uhr schließen die Stände. Die MAZ-Leser ziehen positive Bilanz. Jurymitglied Thomas Ewald: „Der Abend war super. Wir waren ein tolles Team.“ Für die sechs Leser war der Abend mehr als nur Glühweinverkostung. Es wird sogar über ein Wiedersehen geredet.

Die Rollläden werden heruntergelassen, die Lichter gehen aus. Die kleine Truppe, die sich vorher kaum kannte, will noch weiterziehen.

Sechs MAZ-Leser wurden ausgelost, um den Glühwein zu testen (v.l.n.r): Thomas Ewald, Claudia Tauer, Annett Müller, Sylvia Brandt, Manfred Bockisch und Tino Freißler Quelle: Bernd Gartenschläger

Und so hat die Leser-Jury bewertet:

1. Platz: „Glögglich“ mit 3,95 von 5 Punkten

Nach 2014, 2016 und 2018 schon zum vierten Mal Preisträger. Das Jury-Urteil: Leckerer und würziger Glühwein in schöner Tasse, angenehmer Alkoholgeschmack, könnte so manchem zu süß sein.

2. Platz: „ Jack Daniels“ mit 3,58 von 5 Punkten

Sieger aus 2017, in diesem Jahr wie schon 2018 Zweiter. Jury-Urteil: Der „Red Jack“ kombiniert Glühwein und Whisky, geschmacklich total rund bei gutem Mischverhältnis, aromatischer, für manche Leser zu starker Geruch.

3. Platz: „Meyers Pyramide“ mit 3,48 von 5 Punkten

Beliebter Treffpunkt auf dem Weihnachtsmarkt, eindrucksvolle Pyramide. Jury-Urteil: Der fruchtig-süße „Erzgebirgsglühwein“ konnte überzeugen, sehr lecker, schön heiß, tolle Glastassen.

Die MAZ-Leser bewerteten Geruch, Geschmack und Originalität der Heißgetränke, aber auch deren Frische und Alkoholhaltigkeit. Quelle: Bernd Gartenschläger

4. Platz: „Winzer aus Rheinhessen“ mit 2,87 von 5 Punkten

Der Glühwein vom Weingut Köth hinterließ geteilte Meinungen: Einerseits angenehm, süffig und frisch im Geschmack, andererseits als unspektakulär eingestuft.5. Platz: Blume’s Glühweinhütte mit 2,77 von 5 Punkten

Süßer Geschmack, normaler Alkoholgehalt, Glühwein nicht so besonders wie an anderen Ständen, schmeckte weniger frisch, guter Duft.

6. Platz: Enzianhütte mit 2,31 von 5 Punkten

Das Jury-Urteil: Zu süß, etwas abgestanden, ziemlich wässrig, Alkohol kaum bemerkbar, „sehr einfach, dünn“, dafür optimal heiß.

Von Johanna Apel