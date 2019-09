Kinder reagieren ehrlicher

Potsdam

Jana Julia Roth gibt eine Gastrolle am Hans-Otto-Theater im Stück „Gans, Du hast mein Herz gestohlen“. Die MAZ hat sie getroffen. Roth, 1990 in Chemnitz geboren und bekannt durch die Rolle der Dorit Martens in der Krimireihe „Der Usedomkrimi“ und den Kinofilm „Systemsprenger“, der deutsche Kandidat für die Oscars, ist in der Spielzeit 2019/2020 Gast am Hans-Otto-Theater. In dem Stück „Gans, Du hast mein Herz gestohlen“ von Marta Gusniowska spielt sie die Gans. Am Freitag findet die Premiere statt. Die Veranstaltung ist bereits ausverkauft. Für die Familienvorstellung am 10. November gibt es noch Karten. Die MAZ hat Jana Julia Roth in einer Probenpause getroffen.

Sie sind mit Beginn der neuen Spielzeit als Gast ans Hans-Otto-Theater gekommen. Welche Erwartungen haben Sie?

Jana Julia Roth: Ich bin nur für diese Produktion Gast. Meine Erwartungen beziehen sich darauf. Als ich die Geschichte gelesen habe, fand ich sie enorm witzig. Zudem habe ich mir erhofft, in ein freundliches und stimmiges Ensemble zu kommen, mit dem ich eine humorvolle Geschichte erzählen kann.

Sie haben seit 2016 vor allem beim Film gearbeitet. Was hat Sie zurück auf die Theaterbühne gezogen?

Mein Fokus wird auch künftig auf der Film- und Fernseharbeit liegen. Aber dieses Stück und die Möglichkeit, für einige Wochen in einem Ensemble ein interessantes Theaterprojekt umzusetzen, hat mich gereizt. Im Theater ist man nicht so allein, man entwickelt über einen Zeitraum etwas. Man erarbeitet und erlebt das Stück gemeinsam in der Gruppe. Andererseits ist Theaterarbeit sehr anstrengend, kostet viel Zeit und beeinflusst das ganze Leben. Sich fest für ein Haus entscheiden, dorthin ziehen – das ist nicht mein Lebenskonzept. Gast zu sein ist entspannter und man kann sich aussuchen, was man spielt.

Gans, Du hast mein Herz gestohlen, ist ein Stück für Kinder. Was ist anders, wenn man für Kinder spielt?

Die Reaktion von Kindern ist ehrlicher. Erwachsene verziehen keine Miene, wenn ihnen das Stück nicht gefällt. Schlimmstenfalls schlafen sie ein. Kinder aber reagieren sofort, sie freuen sich, rufen hinein, haben Angst. Ich bekomme meine Arbeit sofort gespiegelt. Und sie erkennen einen nach der Vorstellung und zeigen das auch.

Wenn Sie mich überzeugen müssten, mit meinen Enkelkindern in die Vorstellung zu kommen, wie würden Sie argumentieren?

Das Stück geht auf eine sehr einfühlsame Art und Weise mit Ängsten um. Es zeigt, wie wichtig Freundschaften sind. Die Gans ist in einer Lebens- und Schaffenskrise und sieht die Lösung für ihre Probleme darin, vom Fuchs gefressen zu werden. Doch manchmal genügt es, Freunde zu haben, um seine Sorgen, seinen Kummer zu überwinden. Die Besucher erwartet eine schöne Stunde Unterhaltung, in der verschiedene Lebenskonzepte aufgezeigt werden. Und auch, wenn das alles Tiere sind, so sind deren Bedürfnisse ganz menschliche. Das wird sehr schön deutlich gemacht. Der Regisseur schafft es, mit seinem Humor Jung und Alt zu begeistern.

Von Elvira Minack