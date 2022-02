Potsdam

Der Potsdamer Wohnungsmarkt befindet sich schon seit langem in einer schweren strukturellen Krise. Gebaut wird zu wenig und oft am Bedarf vorbei. Mit dem Wohnungsmarktbericht zur sozialen Wohnraumversorgung hatte die Stadt ein Instrument für eine regelmäßige kritische Bestandsaufnahme, aus der sich immer wieder Hinweise ergaben, an welchen Stellen steuernde Eingriffe dringend vonnöten sind. Es war ein Instrument mit vergleichsweise geringem Aufwand und großer Hebelwirkung.

Eingestellt wurde die Berichterstattung nach 2016 nicht etwa, weil man keinen Bedarf mehr dafür sah. Grund war vielmehr, dass das Personal dafür fehlte. 2020 haben die Stadtverordneten eine umgehende Neuauflage des Wohnungsmarktberichts beschlossen. Zwei Jahre später ist noch immer nicht absehbar, ob überhaupt und wann dieser Auftrag erfüllt wird. Und erneut werden personelle Gründe als Erklärung angeführt.

Da seit nunmehr sechs Jahren die Möglichkeit bestand, die Arbeit im Fachbereich Wohnen entsprechend zu organisieren, bleibt nur eine Schlussfolgerung: Mangelndes Interesse im zuständigen Fachbereich für Soziales und Wohnen, das unterm Strich zu Lasten von Mieterinnen, Mietern und Wohnungssuchenden in Potsdam geht. Das aber ist ein Politikum.

Von Volker Oelschläger