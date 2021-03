Krampnitz-Deal mit Konzern Deutsche Wohnen

Die überraschende Rückgabe mehrerer Denkmäler und insgesamt fünf Hektar Fläche in Krampnitz vom Wohnungskonzern Deutsche Wohnen SE an die Stadt Potsdam hat Andreas Menzel (BVB/Freie Wähler) zu einer Frage bewogen: „Auf Grund welcher Beschlusslage oder Gesetzeslage meinen der Hauptverwaltungsbeamte und der Entwicklungsträger Potsdam dafür eine Handlungskompetenz von wem erhalten zu haben?“, will er wissen. Denn vor der Rückübertragung der Grundstücke war kein Beschluss der Stadtverordneten erfolgt.Bernd Rubelt dazu: „Die Gesetzeslage ist wie folgt: Wie in allen Entwicklungs- und Sanierungsgebieten haben wir in der Regel Treuhänder bestellt. Die sind mit den Erwerb, der Bewirtschaftung und auch Veräußerung von Grundstücken beauftragt. Der Entwicklungsträger Potsdam übernimmt diese Aufgaben und Pflichten in Krampnitz.“ Zudem gibt es einen Aufsichtsrat beim Entwicklungsträger, der sich in einer Sondersitzung mit der Vereinbarung mit der Deutsche Wohnen SE befasst hatten.