„Schnitt ist eine Manipulation“, sagt Helga Lubosch. Ein Trick, mit dem die Wirklichkeit verändert wird. Das begriff sie schon mit zwölf Jahren, als ihr Vater die Amateurfilme auf 8-mm-Schmalfilm so zusammensetzte, dass aus den Szenen verschiedener Urlaubstage plötzlich eine Geschichte wurde. „Da wusste ich, dass ich Filme schneiden will“, sagt die heute 68-Jährige.

Zielstrebig arbeitete Helga Lubosch daran, bewarb sich schon in der 9. Klasse beim DDR-Fernsehen, absolvierte eine Ausbildung zur Filmkopierfacharbeiterin und begann nach drei Jahren TV-Erfahrung ein Studium zur Schnittmeisterin an der Hochschule für Film und Fernsehen in Babelsberg. Mit dem Diplom ging ihr Traum dann 1979 in Erfüllung.

Die Schnittmeisterinnen der Defa waren alle weiblich

Sie bekam einen Platz unter den 25 Schnittmeisterinnen im Spielfilmstudio der Defa, gleich gegenüber des Kinos „Defa 70“. „Wir waren alles Frauen. Wirklich. Wir hatten nur einen Schnittassistenten, der war sozusagen Reserve bei der Endfertigung von Filmen, wenn die Zeit knapp wurde.“ Schon in der Ufa hatten hauptsächlich Frauen die Filme geschnitten – trotz der körperlich anstrengenden Arbeit, bei der tagtäglich mit schweren Filmrollen hantiert wurde.

Helga Lubosch Mitte der 1980er Jahre an ihrem Schneidetisch in den Babelsberger Defa-Studio. Quelle: Peter Degener/privat

Ihre Bedeutung für den Entstehungsprozess eines Films ist groß. Am Ende eines Drehtags sitzen sie neben dem Regisseur, der die Szenen begutachtet, notieren dessen Anmerkungen und fertigen auf dieser Grundlage den Rohschnitt. „Wir Schnittmeisterinnen sind das erste Publikum für den Regisseur. Der steht oft noch unter dem Eindruck des Drehs, des Sets, der Schwierigkeiten, der Dinge, die nicht geklappt haben. Mit diesen Emotionen kommt er in die Mustervorführung. Ein ganz wichtiger Teil unserer Arbeit ist ihm zu sagen, was funktioniert und was nicht.“

Weil Helga Lubosch das Drehbuch kennt, weiß sie nicht nur was die Darsteller sagen, sondern auch was sie denken. „Schneiden ist wie Luftholen, ist Emotion – und das muss ich beim Schnitt herüberbringen.“

Mike Schubert ging auch über ihren Schneidetisch

Viele Kinderfilme gingen über ihren Schneidetisch, etwa das Musical „Kai aus der Kiste“, aber auch die Filmreihen „Spuk im Hochhaus“ und „Spuk von draußen“. So kam ihr auch Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert unter das Messer. Der damals Achtjährige spielte in einer Staffel der „Spuk“-Reihe mit. Bei der nachträglichen Synchronisation war Lubosch diejenige, die den Kindern dabei half, ihre Sätze einzusprechen.

Mike Schubert (r.) mit seinem Filmbruder in einer Szene von „Spuk im Hochhaus“. Helga Lubosch hat die Kinderfilmreihe für das DDR-Fernsehen geschnitten. Quelle: Mike Schubert privat

Doch anders als beim Dreh vor der Kamera ist die Anspannung im Synchronstudio viel größer „Sie wissen, dass sie jetzt nicht spielen, sondern etwas leisten müssen so synchron zu sprechen. In meiner Erinnerung war er ein ganz ruhiger, aber sehr aufmerksam. Ganz anders als im Film, wo er mit seinem Bruder doch ganz quirlig sein musste.“

Einmal musste sie ein Detail aus politischen Gründen zensieren

Die Schere im Kopf gehörte nie zu Helga Luboschs Beruf. Die hatten im Zweifel schon die Regisseure. Nur ein einziges Mal musste sie im Nachhinein etwas aus politischen Gründen verändern. Sie musste am Vorspann von „Spuk im Hochhaus“ noch einmal an der Tonspur ansetzen.

„Wir waren schon fertig mit der Synchronisation. Unser Regisseur Günter Meyer kam nach einem Gespräch an höherer Stelle ganz aufgeregt zu mir. Ein Satz im Vorspann musste raus, berichtete er mir“, erzählt sie. Der Satz lautete: „Lass uns abhauen nach Amerika.“ Das durfte nicht so stehen bleiben – am Ende hieß es stattdessen unverfänglicher: „Australien“.

Schleichender Abschied – die Auflösung ihrer Abteilung

Das Ende der Defa kam für Helga Lubosch schleichend. „Es war nicht nur traurig, sondern auch so, als wenn man ganz langsam amputiert wird. Wir hatten diese 25 Schneideräume. Und jeder, der zu einem bestimmten Stichtag 1991 noch in einer Produktion war, konnte den Film zu Ende machen. Fast jede Woche verabschiedete sich ein Team und das Haus wurde immer leerer“, sagt sie. Sie selbst hatte Glück, weil gerade erst die Produktion für den Märchenfilm „Sherlock Holmes und die Sieben Zwerge“ begonnen hatte.

Sie war ab und zu auch Komparsin, etwa in dem Musical "Kai aus der Kiste" – hier in der Mitte zu sehen. Quelle: privat

„Das bedeutete ein Jahr Arbeit zu haben. Danach bekam ich dadurch auch Arbeitslosengeld nach dem höheren Satz und nicht nach meinem Defa-Gehalt.“ Während sie noch eine kleine Perspektive hatte, verwandelte sich ihr Schneideraum langsam zu einem botanischen Garten. „Die Kolleginnen übergaben nach und nach ihre Zimmerpflanzen an mich und meine Assistentin.“ Als auch sie im April 1992 gingen mussten, „war niemand mehr da, dem wir unsere Grünpflanzen geben konnten“.

Helga Lubosch konnte sich in ihrem Beruf auch nach dem Ende der Defa halten, weil sie sich auf die neue digitale Schnitttechnik fortbildete. Mittlerweile ist sie im Ruhestand und lebt in Caputh. Quelle: Peter Degener

Digitaler Schnitt als Rettung für ihre Karriere

Es folgten schwere Jahre. „Die Neunziger Jahre möchte ich nicht noch einmal haben, ich hatte nicht gelernt, Klinken putzen zu gehen“, resümiert Lubosch. Die berufliche Rettung fand sie auf einer Funkausstellung in Berlin: der digitale Schneidetisch, die Zukunft ihres Berufsstands.

Treffen der ehemaligen Defa-Mitarbeiter Die Defa-Stiftung plant gemeinsam mit dem Filmpark Babelsberg anlässlich des 75. Defa-Jubiläums einen Defa-Familientag. Das große Wiedersehen soll am Freitag, den 3. September 2021 im Filmpark stattfinden. Ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Defa können sich bis 30. Juni unter der E-Mail-Adresse familientag@defa-stiftung.de oder per Brief (Franz-Mehring-Platz 1, 10243 Berlin) mit ihren Kontaktdaten bei der Defa-Stiftung melden. Sie werden dann rechtzeitig über das Programm und die Anmeldemodalitäten informiert.

„Ich sah diese Software und wusste: Das ist es jetzt. Ich hab noch einen Tag drüber nachgedacht und einen Brief an den Direktor des Arbeitsamtes geschrieben. Ich habe ihm geschildert, dass es 50 Meisterinnen und Assistentinnen gibt, die eigentlich jetzt alle digital ausgebildet werden mussten“ – und tatsächlich entstanden Lehrgänge für die alten Defa-Teams.

Helga Lubosch bekam dadurch einen Job in Nürnberg, schnitt Reportagen, Dokumentar- und Werbefilme mit der neuen Technik. Mit dieser Erfahrung bekam sie 2001 bei „FilmArt Potsdam“ eine Anstellung. Bis zu ihrem Ruhestand konnte sie Dokumentarfilme schneiden. Der letzte: „Der Star ist die Mannschaft“ über Turbine Potsdam. So ging es am Ende für Helga Lubosch auch inhaltlich einmal um ein Team starker Frauen.

