Potsdam

Der Potsdamer Westen ist für Radfahrer eigentlich wie gemacht: Kurze Wege, eine gute Anbindung zu den Regionalbahnen nach Berlin und ins Land Brandenburg. Aber die Testfahrt unserer Rad-Experten ergibt ein anderes Bild.

Für die Radwege-Serie der MAZ sind Redakteur Volker Oelschläger und VCD-Aktivist Jan Kuppert in ganz Potsdam unterwegs gewesen. Potsdam West und die Brandenburger Vorstadt konnten die beiden Experten nicht überzeugen. Dichter Verkehr und überraschende Hindernisse, grobes Kopfsteinpflaster, das bei Nässe schnell zur Rutschbahn wird, und ein mäandernder Sandweg an der eigentlich schönsten Strecke der Stadt lassen das Radfahren zur Tortur werden.

Geschwister-Scholl-Straße: Eine Herausforderung

Radweg-Fragment an der Geschwister-Scholl-Straße. Quelle: Volker Oelschläger

Die Geschwister-Scholl-Straße in der Brandenburger Vorstadt ist für Radfahrer eine Herausforderung. Dichter Verkehr, Straßenbahnschienen, parkende Autos, überraschende Hindernisse wie die in die Straße hineinragende Rampe der Tramhaltestelle Bahnhof Charlottenhof/Geschwister-Scholl-Straße. Ein Ausweichen auf den Bürgersteig ist kaum möglich. Der Radweg aus Richtung Innenstadt endet schon an der Clara-Zetkin-Straße. Jenseits des Schafgrabens findet er eine Fortsetzung – mit dem erbärmlichsten Radwege-Fragment, das in Potsdam zu finden ist.

Carl-von-Ossietzkystraße: Nicht mehr zeitgemäß

Schlechte Radwege in Potsdam Quelle: Volker Oelschläger

Die Carl-von-Ossietzky-Straße steht beispielhaft für eine ganze Reihe von Straßen beidseits der Zeppelinstraße, die mit grobem Kopfsteinpflaster und dicht parkenden Autos aus Sicht von Radfahrenden nicht mehr zeitgemäß sind. Die Bürgersteige sind mit hohen Bordsteinkanten bei querenden Straßen und vielen Passantinnen und Passanten auch keine Alternative. Das befremdet besonders, weil in diesem Viertel eigentlich jede und jeder ein Fahrrad nutzt. Die vielen an den Zäunen der Vorgärten angeschlossenen Bikes signalisieren dringenden Änderungsbedarf.

Lennéstraße: Die schlimmste Zumutung

Die Lennéstraße nahe dem Parkausgang. Quelle: Volker Oelschläger

Schlimmste Zumutung ist die Lennéstraße in ihrem letzten Abschnitt ab Feuerbachstraße bis zum Kuhtor – für viele Radfahrende wäre das ein eigentlich passender Zugang zum Park Sanssouci mit dem für Radelnde freigegebenen Wirtschaftsweg. Doch das Kopfsteinpflaster hier ist der Tod einer jeden Felge, zwischen den teilweise sehr dicht parkenden Autos ist ein Begegnungsverkehr von Rad und Kfz praktisch unmöglich. Auf dem vor einiger Zeit am Rand angelegten schmalen Asphaltweg über einer früheren Brocken- und Wurzelpiste bestimmen Fußgänger das Tempo.

Maulbeerallee: Schlängelpfad neben der Straße

Einfahrt in die Maulbeerallee. Quelle: Volker Oelschläger

Die Maulbeerallee ist mit Klausberg, Orangerie, Ruinenberg und Sanssouci, Paradies-, Botanischem und Sizilianischem Garten eine der landschaftlich schönsten Straßen der Stadt. Folgerichtig wird sie auch im Grünen Stadtplan als Radweg geführt. Die Herausforderung lauert bei der Einfahrt aus Eiche: Ein Sandweg mit Wurzeln und kleinem Geröll ist die einzige Alternative zur zeitweise sehr dicht befahrenen Straße.

Auf dem Kiewitt: Lädierter Europaradweg

Auf dem Kiewitt. Quelle: Volker Oelschläger

Man möchte es vielleicht nicht glauben, aber die Straße Auf dem Kiewtt ist der Knotenpunkt von drei kontinentalen, drei nationalen und weiteren regionalen Radwegen. Asphalt mit Rissen und Löchern, aufgeworfene Betonplatten und Kopfsteipflasterreste zwischen eng abgestellten Autos bringen allerdings manchen Radfahrer auf die Idee, lieber den Gehweg zu benutzen.

Von Jan Kuppert und Volker Oelschläger