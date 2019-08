Potsdam

19 Sanitäter haben im Volkspark Potsdam ihr Zelt aufgeschlagen. Zwischen den beigen Hecktüren eines alten Mannschaftsbusses duftet Kaffee aus zwei große Pumpkannen. Die Sonne scheint, Tim Walz sitzt auf einer Bierbank und steckt sich gemütlich Gummitiere in den Mund.

Für ihn ist es immer das Gleiche: Braucht es die Hilfe des Deutschen Roten Kreuzes auf Stadtfesten, bei Fußballspielen, Konzerten oder Bombenentschärfungen, hilft er beim Zeltaufbau, bespannt die Feldliegen mit frischem Papier, baut für Angehörige eine Bierbankgarnitur auf. Griffbereit liegen neongelb-rote Rucksäcke mit Pflastern, Verbänden und Beuteln für abgetrennte Gliedmaßen neben den mobilen elektrischen Defibrillatoren.

300 Stunden Ehrenamt

Tim Walz ist einer von 125 ehrenamtlichen Sanitätern des Deutschen Roten Kreuzes in Potsdam. Der Masterstudent der Wirtschaftsinformatik trägt 300 Stunden seiner Freizeit kleine grellrote Kreuze auf seinen Schultern. Jedes zweite Wochenende ist er auf Massenevents wandelnde Informationszentrale und Ersthelfer bei kleinen und großen Katastrophen.

Mini-Einsatz: Eine Wespe hat eine junge Frau in den Arm gestochen. Nach der Untersuchung gab es ein Einweg-Kühlkissen. Quelle: Jan Russezki

„Wendet sich jemand in Not an uns, muss auch nachts um drei jeder Handgriff sitzen“, erklärt er. Fast maschinell zählt er auf: „A, B, C, D, E – Airway, Breathing, Circulation, Disability, Exposure.“ Das bedeutet, dass Walz bei Einsätzen erst die Atmung und den Kreislauf, dann den neurologischen Zustand und sichtbare Verletzungen des Patienten prüft. Ist ein Schritt abgeschlossen, beginnt alles von vorne. „Man behandelt immer das als Erstes, was einen als Erstes tötet“, erklärt Walz. Der Algorithmus ist kein Informatiker-Tick, sondern das kleine Einmaleins der Rettungskräfte. Walz gibt es die Sicherheit, in der Hektik nichts zu vergessen.

Stress im Einsatz?

Ob die Verantwortung dem 23-Jährigen die ersten grauen Haare bescherte? Sicher nicht: „Warten ist der Großteil der Arbeit“, sagt er noch immer am Zelt sitzend. Die Stimmung ist locker, die Gespräche privat. Walz findet das nicht langweilig. „Das ist das Schöne am Ehrenamt. Von Einsatz zu Einsatz entwickeln sich Freundschaften.“

Es sind auch Freundschaften, die ihn 2011 zum DRK brachten. Mit 15 nahmen ihn Klassenkameraden in Hessen mit zum Jugendrotkreuz. Dort gefiel es ihm so gut, dass er sich in fünf Wochen zum Sanitäter ausbilden ließ und schon ein Jahr später im Bereitschaftsdienst war. Ohne Ehrenamt geht es für ihn nicht mehr. Deswegen ist er vor zwei Jahren auch mit seinem Ehrenamt nach Potsdam umgezogen. Eine heldenhafte Erklärung hat er dafür nicht. „Ich helfe einfach gern.“

Tim Walz (Links) und sein Kollege Matti Enderlein auf Sanitäter-Streife. Quelle: Jan Russezki

Matti Enderlein sitzt neben Tim Walz. Er ist einer dieser neuen Freunde beim Potsdamer DRK. Während die beiden auf einen Einsatz warten, erzählt Enderlein von kuriosen Fällen: „Einmal kam ein Mädchen und wollte, dass ich ihr die Fäden einer Operation ziehe. Ein anderer hatte Zahnschmerzen und wollte ein sehr starkes Schmerzmittel – das stärkste, das wir haben. Dafür ist es natürlich nicht gedacht“, sagt der 29-Jährige.

Walz setzt sich einen der 15 Kilogramm schweren Sanitäter-Rucksäcke auf. Enderlein steckt sich einen Knopf ins Ohr und dreht das Funkgerät an. Gemeinsam gehen sie auf Streife über das Stadtfest. Zwischen den feiernden Potsdamern liegt der Duft gebrannter Mandeln in der Luft. Die Blicke der Sanitäter wechseln immer wieder zwischen Imbissbuden und Menschengruppen.

Arbeiten, wo andere feiern. Ein Sanitäter des Deutschen Roten Kreuzes in Potsdam. Quelle: Jan Russezki

Sollen sie sich mit ihren Essensmarken für eine Pilzpfanne anstellen? Was, wenn jemand um Hilfe schreit? „Dann bleiben wir ruhig“, sagt Walz. „Sanitäter rennen nicht.“ Erst recht nicht, wenn Herz und Lunge ihrer Patienten versagen. „Es bringt niemanden etwas, wenn wir außer Puste beim Patienten ankommen“, erklärt er. Denn Sanitäter sind auf alles vorbereitet – auch Menschen mit eigenem Atem und Muskelkraft am Leben zu halten.

Pflaster für die Seele

So drastisch wird es an diesem Tag nicht. Ohne Vorfälle kommen die beiden von ihrer Streife zum Behandlungszelt zurück. Auf den Liegen landen meistens Menschen, die eine Pause brauchen. „Das sind oft Betrunkene“, erzählt Walz, der sich auch um die schweren Fälle mit Urin und Erbrochenem ohne Zögern kümmert. Wer nicht mehr gehen kann, landet im Intensivbereich des Zeltes. Dort behandelt ein Arzt die Patienten auf tragbaren Liegen.

Das Sanitäterteam der Deutschen Roten Kreuzes auf der Feuerwerkersinfonie 2019 in Potsdam. Quelle: Jan Russezki

Manchmal sei auch ein gebrochenes Herz der Auslöser für den starken Alkoholkonsum. „Wenn junge Menschen ihren Partner auf einem Dorffest mit jemand anderen sehen, dann brauchen sie kein Pflaster für den Körper, sondern eines für die Seele“, erzählt Walz. Das klingt niedlich, sei aber nicht zu unterschätzen. „Das kann sich auch physisch in Hyperventilation äußern.“ Besonders bei Kindern ist die psychologische Betreuung wichtig. „Deswegen ist in diesen Fällen der wichtigste Mitarbeiter der Teddy. Er öffnet die Tür zu Kindern und bleibt gut in Erinnerung“, sagt Walz.

Dieser Abend endet für die Sanitäter ohne Teddyeinsatz und ernsthaften Notfall. Gut so, findet Tim Walz: „Wenn wir einen Einsatz haben, bedeutet es, dass es jemanden schlecht geht. Das will niemand.“

Die Einsätze des Deutschen Roten Kreuzes Das Deutsche Rote Kreuz hat in Potsdam circa 125 Sanitäter. Sie sind alle ehrenamtlich tätig. Im Jahr 2018 rückten die Sanitäter zu 75 Einsätzen aus. Sie waren auf Konzerten, Stadtfesten, aber auch bei Evakuierungen von Bombensperrkreisen und Fußballspielen aktiv. Tim Walz verbringt zwischen 200 und 300 Stunden im Jahr auf Einsätzen. Seine längste Schicht ging über 20 Stunden. Geld bekommt er dafür nicht.

