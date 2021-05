Babelsberg

Als Produktionsleiter im Defa-Studio für Dokumentarfilme hat Ulrich Kling über fast 30 Jahre die halbe Welt bereist. Dabei wollte er dort eigentlich gar nicht hin.

„Du und mancher Kamerad“ ist der erste Defa-Dokumentarfilm, der dem vitalen 80-Jährigen noch aus seiner Schulzeit im thüringischen Altenburg in Erinnerung ist: „Das war eine Pflichtveranstaltung. Aber man hatte sich gefreut, dass du nicht Unterricht hattest, sondern Kino.“

Alle wollten zum Spielfilm

1961 kam Ulrich Kling als Student der Produktion an die damalige Hochschule für Filmkunst in Potsdam-Babelsberg. Später wollte er „natürlich zum Spielfilmstudio“: „Jeder, der an der Filmhochschule war, wollte Spielfilme produzieren. Denn das war für uns die Oberliga.“

Er hatte sogar schon eine Verabredung mit Herbert Ehler, dem Produktionsleiter von Konrad Wolf. Doch dann kam alles anders.

„Im dritten Studienjahr bin ich angesprochen worden. Es fehlten Produktionsleiter im Dokumentarfilmstudio, damals hieß es noch Defa-Studio für populärwissenschaftliche Filme.“

Geburtsort der ostdeutschen Filmindustrie

Das Dokfilm-Betriebsgelände in den früheren Althoff-Studios am Ende der Straße Alt Nowawes war quasi die Geburtsstätte der neuen ostdeutschen Filmindustrie: Hier hatten Vertreter der sowjetischen Besatzungsmacht am 17. Mai 1946 einer Gruppe von Enthusiasten die Lizenz zur Gründung einer Deutschen Film Aktiengesellschaft (Defa) erteilt.

Als Produktionsleiter-Assistent bei Kurt Tetzlaff arbeitete Ulrich Kling zunächst an einem Kinderfilm „Jens und Kasper“ mit, an einem Musikfilm, an einem Film über technische Geräte in der Landwirtschaft und an einem Film über junge Leute, die in Mecklenburg nach Erdöl bohrten: „Da war thematisch alles dabei, was in diesem Studio produziert wurde.“

Von der Dampf- zur Elektrolok

„Lokführer Naumann“ war der erste Film, den er nach Abschluss des Studiums als Produktionsleiter betreute. Es ging um den Umstieg von der Dampf- auf die Elektrolok. Sie drehten am Leipziger Hauptbahnhof; der Lokführer „war ein sympathischer Bursche. Das hat Spaß gemacht“.

Der Dokumentarfilm, sagt Ulrich Kling, war „hochinteressant. Denn das war die Realität. Es kam hinzu, dass man auch immer hinter die Kulissen gucken durfte“.

Die Dokumentarfilme waren nach seiner Beobachtung „auch ein Ventil“, über das „die Regierenden sahen, wie es in der Realität aussieht“. Hineinreden oder den Film liegen lassen, „das konnten sie ja immer noch“.

Erinnerung an eine Landschaft

Ulrich Kling(r.) mit Kurt Tetzlaff 2009 bei einem Filmgespräch im Filmmuseum Potsdam. Quelle: Joachim Liebe

Ein herausragendes Beispiel für diesen Blick hinter die Kulissen ist die Langzeitdokumentation „Erinnerung an eine Landschaft – für Manuela“ über das Verschwinden ganzer Dörfer für den Braunkohle-Tagebau südlich von Leipzig.

Das Kamerateam mit dem Dokumentaristen Kurt Tetzlaff ist dabei, als sie in Eytra mit einem Dorffest das 1000. Ortsjubiläum feiern. Und es begleitet wenig später den Abrisstrupp.

Der Film, 1983 fertiggestellt, wurde in der DDR gerade zwei Mal vor Publikum gezeigt und kam erst nach der Wende ins Fernsehen. Dennoch habe sich der Aufwand gelohnt, sagt Ulrich Kling: „Es ist ein Zeitdokument von hoher Wahrhaftigkeit.“

Auf den Spuren von Käthe Kollwitz

Für den Dokumentarfilm „Saatfrüchte sollen nicht vermahlen werden“ über die Künstlerin Käthe Kollwitz, gedreht an originalen Schauplätzen, kam er 1967 zum ersten Mal nach Brüssel und nach West-Berlin: „Da sind wir natürlich hingefahren, da wurden auch die Valuten genehmigt“, das West-Geld, das für die Produktion vor Ort benötigt wurde.

Kling berichtet von den Vorbehalten des in West-Berlin lebenden Kollwitz-Sohnes: „Er hatte natürlich Angst, dass seine Mutter benutzt wird. Jetzt kommen die Roten aus der DDR, die werden sie doch zur Kommunistin machen.“ Diese Absicht hätten sie gar nicht gehabt: „Aber da musste ein gewisses Vertrauensverhältnis aufgebaut werden.“

Als DDR-Bürger nach Ägypten

Ulrich Kling mit seinen Töchtern Gerit (l.) und Anja, beide erfolgreiche Schauspielerinnen. Quelle: Christel Köster

Für ein Langzeitprojekt über Wasser und Umweltverschmutzung unternahm das Filmteam Reisen von Ägypten bis Usbekistan: „Dafür waren wir auch am Assuan-Staudamm, kurz nach dem Sechs-Tage-Krieg. Die Hotels waren leer, aber wir als DDR-Bürger sind natürlich gern dorthin gefahren.“

Ulrich Kling war für eine Dokumentation über die Kinder Palästinas im Libanon und für den Dokumentarfilm „I‘m a Negro, I‘m an American“ über den Schauspieler und Bürgerrechtler Paul Robeson in Amerika.

Bereut hat er seinen Wechsel zum Dokfilm schon aus diesem Grunde nie: „Beim Spielfilm kam man bestenfalls bis Bulgarien oder Rumänien, um einen Indianerfilm zu drehen.“

Die kleine Schwester des Spielfilmstudios

400 Leute arbeiteten im Babelsberger Dokfilmstudio, pro Jahr wurden dort rund 400 Filme produziert, vom kleinen Werbe- oder Unterrichtsfilm bis zur großen Dokumentation: „Wir waren wie die kleine Schwester des Defa-Spielfilmstudios mit seinen fast 3000 Mitarbeitern.“

Ulrich Kling wurde 1969 Produktionschef der für den Kinofilm neu formierten Arbeitsgruppe „Kontakt“, mit 28 Jahren war er damit der Jüngste in einer solchen Position in Babelsberg. Bis zur Wende 1989 entstanden unter seiner Verantwortung fast 170 Filme.

„Man wollte nicht nur Chronist der Zeit sein“

Der Dokumentarfilmer Kurt Tetzlaff, mit dem Ulrich Kling fast 30 Jahre zusammenarbeitete. Quelle: Christel Köster

Das Klima im Studio schildert er als beinahe familiär: „Wir waren viel zusammen und man konnte über alles reden. Was ein Lehrer in der Schule nicht konnte, über das West-Fernsehen sprechen, das konnten wir schon.“

Das Besondere am Defa-Dokumentarfilm war die Zeit, die man dafür hatte und das Vertrauen zum Gegenüber: „Das machte es aus. Dass man sehr ehrlich war. Man wollte nicht nur Chronist der Zeit sein, man wollte die Leute auch nicht verletzen.“

So verstand Ulrich Kling sich auch mit dem Autor und Regisseur Kurt Tetzlaff, dessen Filme er von 1965 bis 1989 fast alle als Produktionsleiter selbst betreute.

Das Geld kam vom Staat

Ulrich Kling mit Gitta Nickel bei einer Veranstaltung im Oktober 2009. Quelle: Joachim Liebe

Hinzu kamen „Babelsberger“ Regisseure wie Wolfgang Bartsch, Götz Oelschlegel, Kurt Barthel, Gitta Nickel, Jürgen Böttcher, Karl Gass und viele andere, die ihre eigene Erzählweise kultivierten. Und auch das: „Das Geld kam vom Staat und musste nicht erst irgendwo zusammengesucht werden.“

Themenkreise wurden vorgegeben, die Filmteams entwickelten Ideen dazu. Das Budget und die Drehgenehmigung für die umwelt- und sozialkritische „Erinnerung an eine Landschaft“ bekamen sie für einen Film über die Energiepolitik der DDR.

Die Eindrücke vor Ort waren allerdings vielfältig. Es gab auch Dorfbewohner, die sich auf den Umzug in eine Neubauwohnung in der Stadt freuten.

Glaube an eine Wiederentdeckung

Er glaube an eine Wiederentdeckung des DDR-Dokumentarfilms, sagt Ulrich Kling: „Ich gehe davon aus, je größer der zeitliche Abstand ist, desto interessanter wird es. Die Autos, die Kleidung, die Wohnungseinrichtung, auch die Art und Weise, in der die Leute miteinander gesprochen und gefühlt haben.“

Einen Zusammenbruch der DDR habe er sich trotz seines tiefen Blicks hinter die Kulissen nicht vorstellen können. „Man hat an Reformen gedacht.“ Nach Prag 1968, Ungarn 1957 und dem 17. Juni 1953 in der DDR habe kaum jemand eine Maueröffnung für möglich gehalten.

Weltpolitik im Havelgarten

Das sei auch der Tenor seiner Gespräche mit Matthias Platzeck gewesen, dem späteren Ministerpräsidenten von Brandenburg. Der sei in die Dokfilm-Kantine zum Essen gekommen und habe sich schließlich seiner Volleyballgruppe angeschlossen, sagt Ulrich Kling: „Nach dem Training sind wir ein Bier trinken gegangen. An unserem Tisch im Havelgarten am Kiewitt haben wir dann gesessen und die Welt verändert.“

1993 wechselte Ulrich Kling schließlich doch noch als Leiter des Bereichs Studio- und Atelierbetrieb zum Spielfilm-Studio, das mittlerweile zur Studio Babelsberg GmbH umfirmiert worden war. 2007 ging er nach 29 Jahren beim Dokfilm und 14 Jahren beim Spielfilm in den Ruhestand.

An der Straße Alt Nowawes wurden ab Ende der 1990er Jahre in den Parkstudios, wie sie jetzt hießen, Telenovelas wie „Schmetterlinge im Bauch“ oder „Tessa – Leben für die Liebe“ produziert. Doch auch das ist längst Geschichte. Heute steht dort eine Wohnanlage.

Von Volker Oelschläger