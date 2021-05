Babelsberg

Um drei Uhr Morgens musste die Bauabteilung den Kulissenaufbau beginnen, damit der Filmdreh zu „Die Geschichte vom goldenen Taler“ ab 8.30 Uhr stattfinden konnte. Schuld an dem großen Aufwand waren die Tricks, die nötig waren, um bestimmte Märchenelemente glaubwürdig darzustellen. Ein kleines Putzmännchen zum Beispiel, das sieben Mal kleiner als die Hauptdarstellerin aussehen sollte – aber von einem „normalen“ Darsteller gespielt wurde.

Möglich war das „durch den besten Spiegeltrick aller Zeiten“, wie Uwe Fleischer es beschreibt – er muss es wissen, er war von 1981 bis 1994 Chef der Trickabteilung der Defa beziehungsweise nach der Wende im Studio Babelsberg.

Die Defa war „eine Familie von Besessenen“

An die Zeit erinnert er sich gerne zurück, wie er sagt. Die ehemaligen Kolleginnen und Kollegen beschreibt er als „eine Familie von Besessenen“. Liebevoll ist das gemeint, man sieht es an seinem Lächeln und dem Strahlen in seinen Augen. „Die Leute waren etwas sehr besonderes, die Zusammenarbeit war immer gut, sonst wäre die Arbeit auch gar nicht so möglich gewesen.“ Jeden Monat war in der Defa eine Filmpremiere vorgesehen, pro Quartal die zusätzliche Premiere eines Kinderfilms, außerdem mindestens ein Sonderfilm zu den Sommerfilmtagen.

In Prä-Corona-Zeiten hat er sich regelmäßig noch mit einigen Kollegen getroffen, der Kontakt ist nie ganz abgerissen. „Wir waren ungefähr 2400 Mitarbeiter und wenn man an den Filmproduktionen beteiligt war, hat man bestimmt 1200 davon gekannt“, erzählt der 72-Jährige, der auch seine Frau Marion bei der Defa kennen gelernt hat. So viele Kontakte sind es zwar heute nicht mehr, tausend Geschichten kann er aber immer noch erzählen.

Uwe Fleischer bei den Dreharbeiten zu „Für die Liebe noch zu mager“ im Jahr 1973. Quelle: privat

Ein abgekratzter Spiegel im 45 Grad Winkel

So wie die um den Märchenfilm „Die Geschichte vom goldenen Taler“ von Bodo Fürneisen, der 1985 erschien. „Wir brauchten einen Kniff, mit dem wir einen Jungen, also das Putzmännchen im Film, siebenmal kleiner erscheinen lassen konnten als die Protagonistin, das Mädchen Anna Barbara“ erzählt er. Dafür wurden zunächst zwei Tische gebaut. Einer in Normalgröße und ein zweiter in siebenfacher Vergrößerung. „Das war natürlich sehr aufwendig, weil er dem Originaltisch absolut gleichen musste“, erzählt Fleischer, der heute in Kienwerder lebt. „Die Holzmaserung musste nachgeahmt werden und so weiter.“

War das geschafft, kam der eigentliche Trick ins Spiel: Die Schauspielerin von Anna Barbara musste dazu drei Meter weit weg von der Kamera sitzen, der Junge, der das kleine Putzmännchen spielte, 21 Meter. Er wurde außerdem durch einen zum Teil abgekratzten Spiegel im 45 Grad Winkel aufgenommen – ein enormer Aufwand für Trickleute, Kameramann und Beleuchter. „Es sollte ja auch echt aussehen.“ Abgeguckt hatte die Crew die Art des Trick von Trickpionier Ernst Kunstmann, wie Fleischer erzählt. Kunstmann leitete die Trickabteilung direkt nach dem Zweiten Weltkrieg.

Uwe Fleischer absolvierte zunächst eine Fotografenlehre

Uwe Fleischer selbst ist eher ungeplant zur Trickabteilung der Defa gekommen, ursprünglich wollte er Kameramann werden. Schon früh habe er den Antrieb gehabt, Dinge im Bild festzuhalten, ein Artikel über Waltraut Pathenheimer hat schließlich den Ausschlag gegeben. „Sie war die erste deutsche Filmfotografin, ich habe über sie in der Zeitschrift für Fotografie der DDR gelesen und dachte: ’Das wäre doch was!’“.

Und so absolvierte Fleischer 1965 bis 1967 zunächst eine Fotografenlehre in Köthen bevor er sich 1970 bei der Defa in Babelsberg bewarb. Die sagte sogar prompt zu, stellte allerdings die Bedingung, dass er in Potsdam oder Umgebung eine Wohnung finden müsste. „Das war nur vorgeschoben, eigentlich war keine Stelle frei“, erzählt Fleischer. Das erfuhr er allerdings erst als er ein Zimmer in Kleinmachnow vorweisen konnte. „Sie waren einfach davon ausgegangen, dass ich keine Wohnung finden würde.“

Uwe Fleischer (l.) mit Trickpionier Ernst Kunstmann im Jahr 1988. Quelle: Peter Endler

Uwe Fleischer schrieb seine Ingenieursarbeit über den Optischen Trick

Zu Fleischers Glück wurden Mitarbeitende der Defa zur Armee eingezogen und er konnte am 11. Mai 1970 als Kameraassistent und Filmfotograf im Defa-Studio für Spielfilme Babelsberg anfangen. 460 Mark hat er dort zu Beginn verdient. Weil er bereits eine abgeschlossene Fotografenausbildung nachweisen konnte, wurde sein Gehalt schnell auf 595 Mark aufgestockt. Beteiligt war er an Filmen wie „Für die Liebe noch zu mager“, „Die sieben Affären der Dona Juanita“ oder „Hans Röckle und der Teufel“. Schon damals mochte er die Märchenverfilmungen besonders gerne – auch, weil sie einen besonders hohen Trickanteil verlangten. „Da kitzelte immer die Herausforderung.“

Und Fleischer bildete sich weiter: Von 1975 bis 1979 studierte er Film – und Fernsehtechnik an der Hochschule für Film und Fernsehen „Konrad Wolf“, das er als Diplom-Ingenieur abschloss. Es folgte ein Diplom als Kameramann. „Meine Ingenieursarbeit schrieb ich über den Optischen Trick, das passte also auch“, erzählt Fleischer. Ab 1981 übernahm er dann selbst die Trickabteilung der Defa, in der Titeltrick, Sachtrick, Optischer Trick und sogar der Puppentrick zusammengeführt wurden.

Die Wende war für die Defa eine „schmerzliche Geschichte“

An mehreren Filmen arbeitete er gemeinsam mit dem kürzlich verstorbenenen Kleinmachnower Trick-Kameramann Erich Günther, darunter beispielsweise „Moritz in der Litfaßsäule“ oder „Das Schulgespenst“. Auch nach der Wende verwirklichten die beiden noch gemeinsame Projekte. Überhaupt hatte Fleischer auch nach dem Mauerfall das Glück weiterhin in Babelsberg arbeiten zu können, die Zeit beschreibt er trotzdem als „ungemein schmerzliche Geschichte“.

„Innerhalb einer Woche wurden alle über 55-Jährigen in den Vorruhestand geschickt, Volker Schlöndorff sagte ganz klar, dass er die Trickabteilung nicht behalten wolle“, erzählt Fleischer. Stark verkleinert durfte die Abteilung noch die letzten Aufträge abarbeiten, darunter einige Märchenfilme und den letzten Defa-Film „Novalis – Die blaue Blume“ (1993).

Von links: Erich Günther, Kurt Marks, Helge Trimpert und Uwe Fleischer. Quelle: Christel Köster

Uwe Fleischer lehrte an der Filmuniversität Babelsberg

Ab 1995 baute Fleischer dann zunächst das digitale Bildbearbeitungszentrum Optronik mit auf und arbeitete von 2002 bis 2009 als Producer der Studio Fünf Fernsehproduktion GmbH Babelsberg beziehungsweise der Studio Babelsberg AG und des Fernsehzentrums Babelsberg. In der Zeit war er unter anderem bei der Produktion von „Der Unendlichen Geschichte III“ beteiligt und produzierte 26 Folgen vom kleinen Raben Socke für die ARD. Außerdem produzierte er 160 Bonusbeiträge zu Defa-Filmen für DVD-Produktionen.

Außerdem widmete sich Fleischer der Lehre: Er unterrichtete an der Filmuniversität, hielt internationale Vorlesungen zum Filmtrick und ist seit mehr als zehn Jahren Projektkoordinator am Filmgymnasium. Auch Bücher hat er geschrieben: „Wie haben Sie’s gemacht? Babelsberger Kameramänner öffnen ihre Trickkiste“ erschien 2005.

Koordinator für Film am Filmgymnasium: Uwe Fleischer mit Schülern im Jahr 2010. Quelle: Christel Köster

Der Reiz am Bild ist bis heute da

Trotz aller Veränderungen im Filmgeschäft ist der Reiz am Bild für Uwe Fleischer nie verloren gegangen – und vor allem durch die Arbeit mit den Schülerinnen und Schülern habe er auch nie den Anschluss verloren. „Klar, wenn wir früher manche Technik von heute schon gehabt hätten, wäre vieles einfacher gewesen, aber so waren wir eben erfinderisch“, sagt er.

Und trotz der Digitalisierung sind die Filmtricks nicht ganz verschwunden: „Das letzte große Projekt, an dem ich mitgewirkt habe, war der ZDF-Fernsehfilm „Die Gustloff von 2008““, sagt Fleischer. „Dafür wurde das Bordschwimmbad als 1:5-Modell gebaut, aufgenommen, in den Computer eingegeben und dann mit der digitalen Technik verknüpft – ein moderner Trick.“

Von Sarah Kugler