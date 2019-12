Drewitz

Das golden glitzernde Geschenkband gibt dem makellos verpackten Geschenk seinen letzten Schliff. Josephine Bischof bindet routiniert die Schleife um das viereckige Päckchen. Was drin ist, wissen nur sie und der Schenker. Damit hütet sie ein Geheimnis, das erst an Heiligabend gelüftet wird. Denn Josephine Bischof hat derzeit eine besondere Aufgabe: Zusammen mit ihrer Kollegin Antje Linke verpackt sie im Stern-Center die Geschenke der Kunden.

Was das Geheimnis eines perfekt eingepackten Präsents sei? „Viel Übung“ erklärt sie lächelnd. „Mit der Zeit kommt das einfach“. Obendrein legt sie Geschenke-Einpackern ans Herz: „Man muss kreativ sein und sich austoben“. Was der Einpackerin mittlerweile so leicht fällt, stellt für viele Menschen kurz vor Weihnachten eine Herausforderung dar. Ein Buch? Das kriegen die meisten noch hin. Bei einem runden Geschenk sieht es schon anders aus. Und wenn noch mehr Ecken und Kanten hinzu kommen, geben viele gänzlich auf. Und genau da springen Josephine Bischof und Antje Linke ein.

Auch kuriose Geschenke dabei

Kein Geschenk ist ihnen zu klein, zu groß oder unpassend. „Ein Kunde kam mit einem überdimensionalen LCD-Bildschirm“, erinnert sich Antje Linke. Doch auch das brachte sie nicht aus der Ruhe. „Ich habe einfach viele verschiedene Schichten Papier darum gewickelt. Das hat eine ganze Weile gedauert“. Der riesige Bildschirm war nicht die einzige Kuriosität, die bei den beiden Einpackerinnen schon auf dem Tisch landete. „Ich habe auch schon eine Porno-DVD verpackt“, erzählt Josephine Bischof. Am meisten seien es dann aber doch Handys, Bücher und Kleidung, die den beiden Einpack-Expertinnen ans Herz gelegt werden.

Gold, rot oder bunt: Antje Linke packt die Geschenke ein Quelle: Friedrich Bungert

Montagnachmittag im Stern-Center. Es hängt ein Duft von gebrannten Mandeln in der Luft, Weihnachtsmusik schallt aus den Lautsprechern. Menschen eilen von Geschäft zu Geschäft, um die Gaben für den Geschenketisch zu besorgen. Vor Josephine Bischof und Antje Linke liegen Sternschleifen, Fächer, glitzernde Bänder und jede Menge Geschenkpapier.

Rund, eckig oder weich: So wird es schön

Zum Verschnaufen bleibt dem Duo wenig Zeit. Eine Kundin kommt an den Stand und legt ein Herrenhemd auf den Tisch. Kleidung gehört für die Einpackerinnen zur Königsdisziplin. Während Josephine Bischof das Hemd sorgfältig zusammenlegt, verrät Antje Linke ihr Geheimnis: „Man muss versuchen, die Kleidung kompakt zu falten“. Ganz sauber und akkurat müsse man sie zusammenlegen, bevor das Einpacken beginnt. Oder aber man rolle die Kleidung. Dann sehe das Endergebnis auch schön aus. Auch für runde Präsente hat das Einpack-Duo einen praktischen Tipp parat: „Ich würde empfehlen, daraus Bonbons zu machen“, verrät Josephine Bischof. Das Präsent wird dann in Geschenkpapier eingerollt und die beiden Enden mit Geschenkband versehen – wie ein Bonbon.

Geschenkpapier und Schleife ein Muss

Rote Schleifen, silberne Fächer, goldene Glitzerbänder: Auf dem Geschenketisch der beiden Frauen bleibt kein Wunsch offen. Kommt ein Kunde mit Einpackwunsch, kann er sich entweder selbst aussuchen, wie das Präsent aussehen soll. Rotes, goldenes oder buntes Papier? Schleife oder nicht? Soll das Geschenkpapier beidseitig verwendet werden? Haben die Kunden keine Präferenz, lassen Josephine Bischof und Antje Linke ihrer Kreativität freien Lauf. Was jedoch auf keinen Fall fehlen darf: „Papier und Schleife sind das Wichtigste“, da sind sich die beiden einig. Alles Weitere – etwa Fächer oder Sternschleifen – seien die Kür. Für ein kleines, simples Geschenk brauchen die Einpackerinnen keine fünf Minuten. Je nach Größe, Unförmigkeit und Einpackwunsch kann dies aber durchaus länger dauern. Mit Schere und Papier bewaffnet, machen sie sich an die Arbeit.

Ein Kunde vertraut Antje Linke ein Geschenk an Quelle: Friedrich Bungert

Auch die Besucher wissen die Aktion im Stern-Center zu schätzen. „So schön kriegt man das selbst nicht hin“, erklärt Kerstin Wiedermann, die gerade ein Geschenk für ihre Tochter abgegeben hat. Auch für Gordon Wollnik liegt der Vorteil auf der Hand: „Jeder macht, was er gut kann, und somit sind alle zufrieden. Die Idee ist nett.“

Einnahmen gehen an „ Sterntaler “-Aktion

Ein Arbeitsteilung also, von der alle profitieren können. Und noch jemand hat etwas davon: Die Einnahmen kommen der MAZ-Spendenaktion „ Sterntaler“ zugute. Center-Manager Frank Kosterka: „Wir beteiligen uns gerne daran, das Spendenziel zu erreichen.“ Bereits im letzten Jahr war das Stern-Center bei der Aktion dabei.

Noch bis Heiligabend um 14 Uhr können Kunden ihre Geschenke in der Einpackstation abgeben. Bei der Abgabe bekommt man eine Nummer und kann in der Zwischenzeit weitere Einkäufe erledigen, bevor man das eingepackte Geschenk wieder abholt.

Das Duo hat in den nächsten Tagen gut zu tun. „Ende der Woche wird es nochmal richtig anziehen“, so Josephine Bischof. Doch Heiligabend ist dann Schluss. Schließlich müssen die beiden auch noch ihre eigenen Geschenke verpacken.

Jeder Cent zählt – bitte spenden Sie! Die MAZ sammeltbei ihrer Weihnachtsaktion „Stern­taler“ Spenden für die Tafel Potsdam, die Bedürftige mit Lebensmittel unterstützt und dringend einen neuen Kühlwagen braucht. Unser aktueller Spendenstandbeträgt 8853,55 Euro. Wir sind sicher – da geht noch was! Jeder Cent zählt – bitte spenden Sie! Wir bedanken uns heute bei folgenden Spendern: Andrea Trautwein 100 Euro, Andreas Zaretzke 100 Euro, Manfred und Petra Lack 50 Euro, Annegret Doris Tzschoppe 100 Euro, Gunter Heitz 50 Euro, Heinz und Heidrun Ofcsarik 100 Euro, Bernd und Angelika Vollandt 50 Euro, Christel Darmer 50 Euro, Gisela Bause 50 Euro, Siegfried und Friederike Meissner 30 Euro, Udo Grobner 50 Euro, Peter und Viola Effenberger 50 Euro, Sybille Wesenberg 15 Euro, Cornelia Kros 20 Euro, Dorothea Neumann 20 Euro, Eva Grunert 20 Euro, Heidelore Dittberner 20 Euro, Bernd-Dieter und Gudrun Danzmann 5 Euro sowie bei Christian und Bärbel Pall 13 Euro. Das Spendenkonto: Tafel Potsdam e.V.; MBS Potsdam; IBAN: DE93 1605 0000 3502 0266 44; BIC: WELADEB1PMB; Verwendungszweck: MAZ-Sterntaler. Spendenquittungen erhalten Sie, sofern Sie Ihren Namen und Ihre Anschrift bei der Überweisung angeben – und bei einer Spendensumme über 200 Euro automatisch..

Von Johanna Apel