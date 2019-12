Sterntaler bringt die Tafel auf Touren

Potsdam

Liebe Leserinnen und Leser – Sie sind klasse! Mit einem fulminanten Endspurt klingt heute die MAZ-Weihnachtsaktion „ Sterntaler“ aus, die in diesem Jahr der Tafel Potsdam gewidmet war. Mit 16198,55 Euro bringen wir die Tafel jetzt auf Touren, denn der Kauf eines neuen Kühltransporters – eine riesige Investition – fällt dem Verein nun dank Ihrer Spenden etwas leichter.

Viele Leser und Leserinnen haben sich mit Beträgen zwischen 5 und 300 Euro beteiligt. Auch einige Spender aus der Wirtschaft und der Gastronomie kamen hinzu. So spendiert das Stern-Center zum Finale 2000 Euro.

Dietmar Teickner und Glögg-Verkäuferin Lisa übergeben das prall gefüllte Sterntaler-Schwein: 2335 Euro und 20 Kronen sind drin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Lakritz-Kontor-Chef Dietmar Teickner legt noch ein paar Scheine drauf: An seinem Glögg-Stand auf dem Weihnachtsmarkt in der City sind über spendiertes Tassenpfand 2335 Euro zusammengekommen. Ebenfalls über Pfandbons hat Thomas Grube im Rewe-Markt im Marktcenter für Sterntaler 400 gesammelt. Das Team der Genusswerkstatt im Marstall gibt 140 und die Berliner Volksbank 500 Euro. Nicht nur die Tafel, auch die MAZ sagt allen Spenderinnen und Spendern vielen Dank!

„Das Auto ist bestellt“, sagt Imke Eisenblätter, die Leiterin der Tafel Potsdam. „Uns hilft wirklich jeder Euro“, denn der Wagen soll im Februar auf den Tafel-Hof an der Drewitzer Straße rollen. Wer also auch noch nach den Weihnachtsfeiertagen spenden möchte, ist herzlich willkommen. Das Spendenkonto: Tafel Potsdam e.V., Mittelbrandenburgische Sparkasse Potsdam, IBAN: DE93 1605 0000 3502 0266 44, BIC: WELADED1PMB, Verwendungszweck: MAZ-Sterntaler.

Derweil denkt Imke Eisenblätter schon viel, viel weiter. „Meine Vision für die nächsten fünf Jahre ist ein Sozialzentrum – ein Campus, auf dem wir alle Angebote für bedürftige Menschen bündeln“, sagt die Tafel-Chefin. Die Suppenküche als Ort, an dem man gemeinsam isst, als Ort der Begegnung. Die Kleiderkammer, in der Frauen, Männer und Kinder in Ruhe aussuchen und anprobieren können. Vielleicht eine Waschküche. Vielleicht ein Duschraum. Auf jeden Fall Beratungen zu verschiedenen Themen – etwa zu den Angeboten von Kultür und zum Bundesteilhabegesetz. – Und mittendrin natürlich die Tafel!

Viele Akteure kümmern sich in Potsdam um das Wohl derer, die allein nicht über die Runden kommen. Die Hilfsangebote sollten näher zusammenrücken, um es Bedürftigen leichter zu machen, Hilfen zu entdecken und auch anzunehmen, meint Imke Eisenblätter: „Die Menschen fühlen sich permanent als Bittsteller – das ist den meisten unangenehm. Es muss uns gelingen, dass sie sich nicht mehr so fühlen, dass sie erkennen, dass all diese Hilfen – dass wir – für sie da sind. Wir müssen auf die Menschen zugehen – sie sollen nicht immerzu Hürden überwinden müssen. Wenn wir unsere Angebote bündeln, können wir ihnen den Weg erleichtern – es braucht diesen Ort. Am besten in der Mitte der Stadt, denn wir wollen zeigen: Wir sind eine Stadt, wir sind füreinander da, wir sehen nicht weg und fühlen uns verantwortlich.“

