Potsdam

Der MAZ-Talk zur Bundestagswahl am Montag hat die Direktkandidaten der sechs im Bundestag vertretenen Parteien gemeinsam auf die Bühne gebracht.

Gibt es einen klaren Sieger?

Nein.

Worüber wurde am meisten gestritten?

Die Corona-Maßnahmen wurden breit diskutiert, sie beschäftigen die Menschen schließlich auch im Alltag ständig. Das Wohnen in Potsdam, der Verkehr – die Themen, die inhaltlich einen großen Anteil ausmachen, sind genau die Themen, die

Was bleibt in Erinnerung?

Dass die Kandidatinnen und Kandidaten sich im Wahlkreis nicht sonderlich gut auskennen. Linda Teuteberg kennt den Stahnsdorfer Südwestfriedhof nicht, Annalena Baerbock weiß nicht, wer in Teltow-Fläming regiert (richtige Antwort: Kornelia Wehlan von den Linken) und selbst Saskia Ludwig, die als „Eine von hier“ gewählt werden will, kann nicht beantworten, welcher Batteriehersteller gerade im Wahlkreis siedelt (Richtige Antwort: Microvast).

Der Bundesfinanzminister kennt, wenig überraschend, auch die Fahrpreise im ÖPNV in Potsdam nicht, er schätzt 1,70 statt 3 Euro. Tim Krause kennt die Potsdamer Partnerstädte nicht – nutzt aber die Gelegenheit, anlasslos über Altersarmut zu sprechen und sich von Norbert Müller bloßstellen zu lassen. Der wiederum kann die meisten der Fragen beantworten und glänzt mit Spezialwissen zu Teltower Rübchen und einem Schnaps daraus.

Die Kandidaten im Einzelcheck

Wer konnte punkten, wer die Wählerinnen und Wähler überzeugen? Der Schnellcheck.

Annalena Baerbock (Grüne)

Das ist Annalena Baerbock: Die Grünen-Chefin und erste Kanzlerkandidatin der Öko-Partei muss immer wieder beweisen, dass sie auch lokale Kompetenz hat: Ihre Patzer, bei denen sie Ludwigsfelde in Berlin und das Oderbruch als Wald klassifiziert hat, brachten der studierten Völkerrechtlerin viel Spott ein.

Damit punktet Baerbock beim Talk: Als einzige Kandidatin spricht sich Annalena Baerbock für die Option auf eine 2G-Regel aus – überraschend, wie ein kurzes Raunen im Publikum beweist. Das Statement passt ganz sicher nicht jedem, wie auch die gespaltenen Reaktionen auf die MAZ-Berichterstattung zum ersten Potsdamer Wirt mit der 2G-Regel zeigen: Viele negative Kommentare, aber eben auch genauso viel Unterstützung für den Barmann. Den meisten Applaus bekommt Baerbock aber, als sie sich direkt an ihren AfD-Widersacher Tim Krause wendet: „Sie haben sich vorhin gefragt, warum sie im Bundestag so behandelt werden“, sagt sie, und meint: als Außenseiter, als nicht anerkannt, das hatte Krause bemängelt. „Das liegt daran, dass sie nicht nur alle Menschen von Wissenschaftlern bis zu denen hier im Saal beleidigen, sondern vor allem, dass ihre Argumente menschenfeindliche sind.“

Das Versprechen für den Wahlkreis: Bei der Mietpreisbremse dafür sorgen, dass Menschen auch in Potsdam in ihrer Wohnung bleiben können.

Chancencheck: Als Spitzenkandidatin der Grünen im Land hat Annalena Baerbock das Ticket für den Bundestag natürlich sicher. In den Umfragen zur Kanzlerschaft liegt sie hingegen auf dem letzten Platz. Und im Wahlkreis? Potsdams Kernstadt hat zuletzt in der Landtagswahl 2019 erstmals eine grüne Kandidatin direkt gewählt, im Rest des Wahlkreises aber wählt man traditionell eher SPD.

Olaf Scholz (SPD)

Das ist Olaf Scholz: Vizekanzler, Finanzminister, jahrzehntelange Erfahrung in der Bundespolitik: Olaf Scholz muss seinen potentiellen Wählern im Wahlkreis 61 nicht beweisen, dass er fachlich kompetent ist. Seine Schwäche ist das Menschelnde, er präsentiert sich nur selten bürgernah, sondern überzeugt lieber mit Sachthemen.

Damit punktet Scholz beim Talk: Der Kanzlerkandidat kämpft mit der Technik, er kann die Fragen von MAZ-Chefredakteur Henry Lohmar und der stellvertretenden Chefredakteurin Anna Sprockhoff nicht gut hören – aber „rät dann eben den Rest“, wie er sagt, an mehreren Stellen zeigt er Humor.

Ein sicherer Pluspunkt bei vielen Wählern ist die Abgrenzung zur CDU nach langen Jahren der Großen Koalition: Scholz ordnet die Ablehnung der CDU-Kandidatin Saskia Ludwig im Bundestag zur Verlängerung der pandemischen Lage gut ein, das Parlament habe in großer Mehrheit dafür gestimmt, Ludwigs Nein repräsentiere – anders als er – nicht die Regierungsparteien.

Das Versprechen für den Wahlkreis: Regionalverkehre auf der Schiene ausbauen und Planverfahren so ändern, dass Maßnahmen schneller umgesetzt werden.

Chancencheck: Es wird wohl keine neue Bundesregierung ohne Olaf Scholz geben können, ob als Kanzler oder als Vize, das scheint derzeit die einzige Frage zu sein. Ob Scholz den Wahlkreis gewinnen kann? Er hat gute Chancen, der Wahlkreis 61 war 2017 der einzig rot gefärbte in ganz Brandenburg.

Saskia Ludwig (CDU)

Das ist Saskia Ludwig: Sie war eine Bank für die Brandenburger CDU, bei drei Landtagswahlen holte sich Saskia Ludwig das Direktmandat, 2019 zog sie als Nachrückerin in den Bundestag ein – gegen die SPD-Konkurrentin Manja Schüle hatte sie 2017 im Rennen um das Direktmandat das Nachsehen und verlor als einzige CDU-Kandidatin in Brandenburg ihres Wahlkreis.

Damit punktet Ludwig beim Talk: Saskia Ludwig hat die größte Erfahrung in der hiesigen Politik, die kann sie auch nutzen. Sie kennt den Wahlkreis und argumentiert gegen den neben ihr sitzenden Olaf Scholz. Letztlich nutzt Saskia Ludwig eine ähnliche Taktik, wie der CDU-Kanzlerkandidat Armin Laschet derzeit: Sie ignoriert gekonnt, dass ihre Partei seit 16 Jahren regiert und wirft Versäumnisse der Bundesregierung dem SPD-Vizekanzler vor – das funktioniert auch dank einer Vielzahl lokaler Beispiele für die große Politik aber gut.

Das Versprechen für den Wahlkreis: Die finanzielle Unterstützung des sozialen Wohnungsbaus erheben.

Chancencheck: Angesichts der prominenten Kandidaten Scholz, Baerbock und auch Linda Teuteberg und nach der Neustrukturierung des Wahlkreises mit dem Wegfall der CDU-Hochburg Werder/Havel hat die als ausgesprochen konservativ geltende Politikern keine Chance auf einen Sieg im Wahlkreis und muss auf die Landesliste hoffen. Dort ist sie auf Platz sieben gesetzt – nicht sehr aussichtsreich, wenn die CDU zugleich Direktmandate holt.

Norbert Müller (Linke)

Das ist Norbert Müller: In acht Jahren im Bundestag hat sich Norbert Müller (35) fraktionsübergreifend einen Ruf als engagierter Familienpolitiker erarbeitet. Er zeigte erst kürzlich auf dem Sommerfest der Linken seine Lokalkompetenz in einer Podiumsdiskussion mit Lutz Boede von der Wählerinnengruppe Die Andere.

Damit punktet Müller im Talk: Mit seiner Fähigkeit, heiße Potsdamer Eisen im richtigen Moment anzufassen. Er weiß genau, dass das Reizwort Garnisonkirche bei vielen Wählern in der Stadt sofort für Emotionen sorgt und nutzt das. Ähnlich beim Wohnen: 185 Euro warm habe sein erstes WG-Zimmer vor 16 Jahren in Potsdam gekostet, sagt Müller, und leitet geschickt zu den heutigen Immobilienpreisen in der Stadt über. Dass eben genau vor 16 Jahren Angela Merkel Bundeskanzlerin wurde, spielt Müller in die Karten seiner Argumentation, er will mehr sozialen Wohnungbau, der als solcher auch genutzt wird, und einen Mietendeckel – da gibt es viel Applaus aus dem Publikum, nicht nur von Linken-Wählern. Kleine Sticheleien gegen Olaf Scholz und dessen unaufgearbeiteten Cum Ex-Skandal sorgen auch für Lacher.

Das Versprechen für den Wahlkreis: Das Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz finanziell gut ausstatten, so dass die Tram nach Krampnitz kommt.

Chancencheck: Norbert Müller hat nach zwei Legislaturen als Abgeordneter keine Chance mehr auf ein Mandat: Ex-Finanzminister Christian Görke hat sich in einer Kampfabstimmung gegen Müller durchgesetzt und steht auf Platz eins der Landesliste, Müller hingegen steht nicht drauf. Das Direktmandat in Potsdam wird die Linke nicht gewinnen.

Linda Teuteberg (FDP)

Das ist Linda Teuteberg: Die FDP-Spitzenkandidatin (40) war kurzzeitig Generalsekretärin der Partei, wurde vom Chef Christian Lindner aber genauso schnell wieder abgesägt, wie sie vorher emporgehoben worden war. Teuteberg engagiert sich anders als ihre Mitbewerber auch direkt in der Potsdamer Stadtpolitik: Sie ist Mitglied der Stadtverordnetenversammlung, taucht zu den Sitzungen aber nur unregelmäßig auf.

Damit punktet Teuteberg beim Talk: Die Babelsberger Liberale liefert, wofür sie steht: eine liberale Marktwirtschaft, bei der der Staat weniger reguliert als der Markt. Die Grunderwerbssteuer soll runter, damit „auch Bruttonormalverdiener sich Eigentum leisten können“ – wohl jeder im Saal kennt die Immobilienpreise in Potsdam und kann da wohl folgen. Zugleich denkt Linda Teuteberg das Umland mit, fordert eine bessere ÖPNV-Anbindung und spricht von ihrem eigenen Abo bei den Potsdamer Verkehrsbetrieben.

Das Versprechen für den Wahlkreis: Die steuerliche Forschungsförderung verbessern, um mehr Unternehmen aus der Forschung ausgründen zu können.

Chancencheck: Als Spitzenkandidatin der FDP kann Linda Teuteberg sich auf ihre zweite Legislatur als Bundestagsabgeordnete vorbereiten.

Tim Krause (AfD)

Das ist Tim Krause: Für viele Wähler ist Krause der große Unbekannte, der 50-Jährige Drehbuchautor und Regisseur ist bislang in der Stadt- und Landespolitik nur durch das unerlaubte Mitfilmen der Potsdamer Stadtverordnetenversammlung aufgefallen, der er nicht angehört. Zuletzt hatte er durch Videobotschaften auf sich aufmerksam gemacht, in denen er vor allem seinen Linken-Kontrahenten Norbert Müller angriff.

Damit punktet Krause beim Talk: Tim Krause nutzt klassische AfD-Strategien, indem er seine Partei namensgerecht als Alternative anpreist und die anderen Parteien als etabliert-verfilzt. Das kommt bei der AfD-Klientel traditionell gut an, in Potsdam jedoch überhaupt nicht. Krause wird vom Publikum verlacht, auch, als er Annalena Baerbocks „Ja“ zu 2G mit dem Terror des DDR-Regimes gleichsetzt. Zugleich beweist er rhetorische Stärke, kennt seine Zahlen und Argumente – lässt sich auch von Gelächter nicht aus der Ruhe bringen. Die anderen Kandidaten gehen auf seine Sticheleien lange nicht ein.

Das Versprechen für den Wahlkreis: Eine andere Gründungskultur und mehr Fördermittel für Zukunftstechnologien wie die künstliche Intelligenz, Gentechnik und Quantencomputing.

Chancencheck: Tim Krause hat im Wahlkreis keine Chance auf einen Sieg, auf der Landesliste steht er ebenfalls nicht.

Von Saskia Kirf