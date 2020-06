Innenstadt

Könnten Bäume das Klima ebenso wie das Stadtbild Potsdams bessern? Oder sollte an belebten Orten wie dem Landtag, dem Filmmuseum und Lustgarten alles so bleiben, wie es ist? Bei einer MAZ-Umfrage am Donnerstag haben die Menschen verschiedene Ansichten dazu geteilt.

Seniorin plädiert für mehr Grün und Sitzgelegenheiten

Die 74-jährige Gudrun Müller fühlt sich durch die Asphaltflächen am Alten Markt und vor dem Lustgarten nicht gestört. „Aber mehr Grün ist natürlich immer besser“, sagt sie, „Ein paar Bäume oder Blumen zu pflanzen, das wäre bestimmt schön.“

Es gehe ihr persönlich dabei um die Ästhetik. „Was ich allerdings wirklich dort vermisse sind Sitzmöglichkeiten. Ältere Leute wissen oft nicht, wohin. Mehr Bänke am Alten Markt und vor dem Lustgarten wären toll. Niemand läuft im Alter gerne die Strecke vom Stadtschloss bis zum Lustgarten, höchstens bis zur Bahn.“

Gudrun Müller findet, dass dem Alten Markt mehr Sitzgelegenheiten und Grün stehen würden. Quelle: Mirja Gottschalkson

Gudrun Müller kenne das Problem von Bekannten. Um ruhende Menschen vor der direkten Sonne zu schützen, könne man um diese herum pflanzen und eine schönere Atmosphäre schaffen.

„Nur vom Grün kann man auch nicht leben“

Das Ehepaar Franzen aus Dallgow-Döberitz ist oft in Potsdam unterwegs und kennt die Innenstadt gut. Gerhard Franzen sieht die spärliche Bepflanzung vor dem Mercure Hotel nicht als Problem: „Die Leute, die zum Lustgarten gehen und darüber laufen, wollen zur Schifffahrt, auf den Jahrmarkt oder sie parken nur. Wo wollen wir hin mit dem Trubel und den Festlichkeiten, irgendwo muss das doch stattfinden“, sagt er. „Nur vom Grün kann man auch nicht leben, das hat alles seine Daseinsberechtigung.“

Zudem gebe es andere Baustellen in der Stadt Potsdam. „Die Autos im Zentrum sind wesentlich dramatischer für das Stadtklima“, erklärt Martina Franzen. „Was das Grüne betrifft, wäre es schön, wenn die Flächen, die wir dort haben, zumindest erhalten bleiben. Vor allem wenn Wohnquartiere entstehen.“

Das Ehepaar Franzen ist oft in Potsdam unterwegs. Gerhard Franzen findet: "Nur vom Grün kann man auch nicht leben. Das hat alles seine Daseinsberechtigung." Quelle: Mirja Gottschalkson

Einige Chancen auf mehr Grün habe die Stadt längst vertan: „Die Freundschaftsinsel ist das grüne Kleinod Potsdams. Mal war es aber der schöne Brauhausberg. Dass dort jetzt ein Schwimmbad steht, ist für mich eine Katastrophe, ich finde das sehr schade.“

Sie wünsche sich weniger Verkehr und die Erhaltung von Grünflächen. Potsdam habe bereits eine schöne Atmosphäre und solle diese auch behalten können.

Abiturient findet: „Nie aufgefallen, dass es an Grün fehlt“

Der Abiturient Adrian Dahm sieht den Alten Markt und den Lustgarten als wichtige Orte für kulturelle Ereignisse: „Dort finden einige Feste statt, der Rummel und die Weihnachtsmärkte, das finde ich schön.“

Der 17-Jährige sehe die weniger grünen Flächen nicht als vernachlässigt an. „Klar, ein paar Bäume mehr wären bestimmt gut, aber mir ist bisher nie aktiv aufgefallen, dass es an Grün fehlt“, erzählt er. In Potsdam gebe es seiner Meinung nach genügend Möglichkeiten, um die Natur zu genießen. Dafür sei er dankbar, vor allem an warmen Sommertagen.

Abiturient Adrian Dahm ist froh, dass Alter Markt und Lustgarten mit ihrer Architektur die Basis für Großveranstaltungen bieten. "Klar, ein paar Bäume mehr wären bestimmt gut, aber mir ist nie aufgefallen, dass es an Grün gefehlt hat", sagt der Potsdamer. Quelle: Mirja Gottschalkson

Stimmiges Zusammenspiel von Stadt und Natur als Ziel

Auch weitere Potsdamer sehen die Diskussion um Grünflächen am Alten Markt und am Lustgarten als Frage der Ästhetik. Auch Palmenkübel vor dem Museum Barberini oder Bäume um den Parkplatz vor dem Hotel Mercure seien wünschenswerte Dinge.

„Pflanzen würden das alles mehr beleben“, erzählt ein Senior. „Und auch dem Tourismus würde ein grüneres Aussehen sicher nicht schaden.“ Es sei nur wichtig, die richtige Balance zu finden und ein stimmiges Zusammenspiel von Stadt und Natur zu schaffen.

Von Mirja Gottschalkson