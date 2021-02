Potsdam

Die Rodung des Nuthewäldchens erhitzt die Gemüter in Potsdam. Auch unser Videokolumnist Marcus Gude ist sauer: Bäume fällen, obwohl noch nicht einmal eine Baugenehmigung vorliegt, findet er absurd. Auch viele MAZ-Leser haben ihrem Unmut Luft gemacht.

Von Saskia Kirf