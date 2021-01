Potsdam

FFP2-Masken für kleine Kinder? Durch massenhafte Fehler bei den Krankenkassen haben auch viele Potsdamer Kinder in den vergangenen Tagen Post bekommen. Absender: Die Bundesregierung. Inhalt: Gutscheine für die teuren Masken, abzuholen in der Apotheke gegen eine geringe Zuzahlung. Unser Videokolumnist Marcus Gude versteht nicht, wie es sein kann, dass auf der einen Seite Bedürftige keine Unterstützung bekommen, während auf der anderen Seite offenbar per Gießkannenprinzip verteilt wird.

Von Saskia Kirf