Potsdam

Wohnungsnot und hohe Mieten sind deutschlandweit relevante Themen im Wahlkampf – aber natürlich auch in Potsdam ein Problem. „Warum kein bundesweiter Mietendeckel?“, lautet die erste Frage an Olaf Scholz (SPD). Der will das nicht, stattdessen: „Das Wichtigste ist es, mehr bezahlbare Wohnungen zu bauen.“ Er will 100.000 Wohnungen jährlich in Deutschland zusätzlich schaffen – vornehmlich Sozialwohnungen - und die Mietpreisbremse, verschärfen. „Außerdem brauchen wir auch ein Mietmoratorium und das kann man bundesgesetzlich machen“ sagt Scholz.

Annalena Baerbock (Grüne) erinnert den Bundesfinanzminister neben ihr daran, dass die Bundesregierung die Ausgaben für den sozialen Wohnungsbau „um ein Drittel gekürzt hat.“ Sie selbst fordert eine Verschärfung der Mietpreisbremse, um Potsdamer Familien dabei zu helfen, weiter in ihrem Stadtteil dort wohnen zu können.

Linda Teuteberg (FDP) fordert die Senkung von Standards bei den Baunormen, um die Baukosten zu senken. Zugleich sollte es für Menschen, die sich ein Haus zur Selbstnutzung bauen, einen Freibetrag von der Grunderwerbssteuer geben.

Norbert Müller (Linke) sagt: „Mein erstes WG-Zimmer hat 185 Euro warm gekostet. Das kann sich heute keiner mehr vorstellen.“ Er kritisiert, dass Sozialwohnungen nach 20 Jahren regelmäßig aus der Belegungsbindung fallen und ab diesem Zeitpunkt deutlich teurer vermietet werden. Seine Konsequenz und Forderung: „Einmal mit öffentlichem Geld gefördert, immer Belegungsbindung, denn sonst ist das nur ein Geldbeschaffungsprogramm für Immobilienentwickler.“

Saskia Ludwig (CDU) würde am liebsten noch viel mehr Wohnungen bauen. „100.000 Wohnungen mehr in Deutschland reichen nicht“, sagt sie. Sie kritisiert deshalb, dass der neue Landesentwicklungsplans Berlin-Brandenburg zahlreiche mögliche Baufelder, etwa in Beelitz, zum Freiraumverbund erklärt hat und diese Flächen nicht mehr bebaut werden können.

An den Bundesfinanzminister Scholz gerichtet, kritisiert sie, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) ihre Grundstücke verkaufen immer meistbietend verkauft. „Da könnte Politik deutlich mehr tun“. Da kann Olaf Scholz glänzen: „Die BImA hat ihre Politik geändert, weil ich das vorgeschlagen hat. Die Grundstücke werden den Gemeinden jetzt für geförderten Wohnungsbau mit Abschlägen zur Verfügung gestellt“, sagt er.

Tim Krause (AfD) will den sozialen Wohnungsbau fördern – und nutzt das Wohnthema, um sich gegen die Flüchtlingspolitik auszusprechen. Er kritisiert, dass durch die Zuwanderung nach Deutschland zahllose Wohnungen zusätzlich nötig geworden sind.

Von Peter Degener