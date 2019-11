Potsdam

Diese Rückkehr war nicht geplant, aber Christine Eick (31) weiß sich nicht anders zu helfen. Sie schiebt die gelbe Karte, die vor ihr auf dem Tisch liegt, hin und her, lässt sich fix noch ein paar Telefonnummern geben. Eine E-Mail-Adresse? Nein, die braucht sie nicht: „Wir haben nicht immer Internet.“ Christine Eick lacht und verabschiedet sich von der Dame, die mit ihr all die Zettel durchgegangen ist. Der lilafarbene Plastikstuhl ist sofort wieder besetzt.

Es scheint, als gäbe ihm der Kinderwagen Halt

Mittwochvormittag: Die Sprechstunde der Potsdamer Tafel ist gut besucht. An einem der Tische wird nur Russisch gesprochen. An einem anderen erwartet man den Dolmetscher für Arabisch: „Englisch? Just a little bit?“ Die Dame, die das Tuch kunstvoll um den Kopf gelegt hat, schüttelt den Kopf – auch sie lächelt. Ein wenig abseits in einer Ecke steht ein stiller Mann mit Kinderwagen – er lächelt nicht, schaut sich befangen um und oft zu Boden. Es scheint, als gäbe der Wagen ihm Halt an diesem Ort, an dem er nicht sein will.

Nach zähen Diskussionen hat sie ihn überzeugt, zur Tafel zu gehen

Die Ausgabestelle der Potsdamer Tafel in der Drewitzer Straße 22a. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Klar wünsche ich mir, dass es anders wäre“, sagt Christine Eick. „Aber es ist nicht schlimm für mich, hierher zu kommen. Ich bin dankbar, dass es die Tafel gibt – einfach nur dankbar. Nicht nur das Essen, das Herzliche der Leute, die Akzeptanz – auch das ist wichtig“, sagt sie. „Wenn ich hier rauskomme, setzt sofort ein Wohlfühleffekt ein. Ich muss mich hier nicht erklären, muss mir keine Vorwürfe anhören. Ich werde hier genommen, wie ich bin.“

Im Heim, auf der Straße, mal mit mal ohne Job – es gibt viele Probleme

Christine Eick ist eine Frau, die viel erlebt hat – das meiste davon ist nicht besonders schön. Sie erzählt vom Leben im Kinderheim, vom Abhauen und von der Straße – das war aber nur kurz, betont sie. Sie redet gern und lebhaft, dafür fallen ihr Lesen, Schreiben und Rechnen schwer – eine Bürde, die sie auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt böse zu spüren bekommen habe. Schon seit Jahren stolpert Christine Eick von Job zu Job: Mal arbeitet sie in der Pflege, mal geht sie putzen, mal hat sie gar keine Arbeit. Es gab eine Zeit, da stolpert Christine Eick auch von Mann zu Mann. „Ich habe fünf Kinder von fünf Vätern und nur einer kümmert sich“, sagt sie – jetzt endlich habe sie den Richtigen gefunden. „Seit vier Jahren sind wir zusammen, seit letztem Jahr verheiratet und nun auch Eltern.“

„Das Geld reicht hinten und vorne nicht“

Emely Meylin ist ein goldiges Baby. Doch das Glück tut sich schwer mit der jungen Familie, die vor dem Gesetz eine Bedarfsgemeinschaft ist. „Alles, wirklich alles wird gegengerechnet – jeder Cent“, sagt Nick Eick. „Ich könnte vier Schichten arbeiten und mir einen fünften Job suchen, es würde sich nicht lohnen.“ Wohl wissend, dass es brenzlig werden könnte, hat sich Nick Eick, der zum ersten Mal Vater geworden ist, für ein halbes Jahr Elternzeit entschieden. „Ich weiß gar nicht, was ich fühlen soll“, sagt er. „So schön es mit der Kleinen ist, ich freue mich, wenn ich wieder arbeiten kann, denn das Geld, das wir im Moment bekommen, reicht hinten und vorne nicht.“

Nick Eick arbeitet in der Krankenhaus-Desinfektion. Wenn er im Drei-Schicht-Betrieb auch mal die unangenehmen Runden dreht, habe er 1500 Euro auf die Hand. In den sechs Monaten zu Hause bei dem Baby habe er keine 1000 Euro. „Ich habe in den letzten Monaten schon bemerkt, dass wir Probleme bekommen“, sagt Nick Eick. „Zum Glück hab ich noch Kumpels und kann was leihen. Aber das fehlt dann natürlich im nächsten Monat auch wieder.“

Er weiß nicht, ob er es eines Tages schafft, sich anzustellen

Einmal haben die Eheleute nun schon bei der Tafel eingekauft – für zwei Euro pro Person bekomme man so viel, dass es vier, fünf Tage reicht. „Wenn wir es uns gut einteilen, das Brot portionsweise einfrieren, schaffen wir auch eine Woche“, sagt Christine Eick. „Wir kaufen erst etwas dazu, wenn wir die Sachen, die wir hier kriegen, aufgebraucht haben – wir wollen nichts wegwerfen.“ Am Nachmittag, wenn bis zu 300 Menschen ihre Lebensmittel abholen, kommt Christine Eick allein zur Tafel – das ist in Ordnung so, sagt sie. Nick Eick sagt, dass er nicht weiß, ob er es eines Tages schafft, sich anzustellen und die Tüten in Empfang zu nehmen, ob er sich überwinden kann. Er zuckt mit den Schultern: „Vielleicht gewöhnt man sich ja dran?“

Wie die meisten Tafel-Kunden haben sich die Eicks auf einen Wochentag festgelegt. Immer mittwochs wird Christine Eick nun mit dem Kinderwagen vom Stern in die Waldstadt laufen. „Es wäre mir egal, wo die Tafel ist“, sagt sie: „Wenn man darauf angewiesen ist, fährt man auch bis Kanada.“

