Liebe Leserinnen und Leser: Das war ein Volltreffer! Mit einer rasanten letzten Runde klingt heute die MAZ-Weihnachtsaktion „ Sterntaler“ aus, die in diesem Jahr dem Box- und Jugendprojekt „Fair“ des Universitätssportvereins (USV) gewidmet war. Dank Ihrer großzügigen Unterstützung können wir dieses einmalige Projekt mit insgesamt 10 080,55 Euro bescheren.

„Eine Idee, viel Tatendrang und wenig Geld in der Tasche“

„Ich bin sehr dankbar für die vielen Spenden, die uns durch die Sterntaler-Aktion erreicht haben“, sagt „Fair“-Projektchef und Trainer Felix Hoffmann. „Es macht mich auch stolz, dass aus einer Idee über all die Jahre etwas erwachsen ist, das als einer Spende würdig empfunden wird.“ Ein soziales Projekt wie „Fair“ habe immerhin ähnliche Herausforderungen zu bewerkstelligen wie Start-Ups anderer Branchen. „Man steht zunächst mit einer Idee, viel Tatendrang und wenig Geld in der Tasche da“, so Hoffmann. „Das ganze Team arbeitet viel mehr, als es eine Förderung entlohnen könnte. Dafür bekommt man aber auch viel an Freude zurück dafür, dass man es sich zugetraut hat, dass man sich durchboxt, etwas für das Projekt und also für die Jugendlichen erreicht und die Projektidee sich immer weiter festigt, bis sie irgendwann eine richtige Institution geworden ist.“

Maria Pohle ist Pädagogin bei „Fair“, Felix Hoffmann leitet das Projekt – beide sind auch als Trainer aktiv. Quelle: Bernd Gartenschläger

Und genau das sei in diesem Jahr die tröstliche Lehre aus der Corona- Krise: „Fair“ ist eine Institution geworden. „So bitter der erste Lockdown im März auch war, weil wir schlagartig einen Großteil unserer Kinder und Jugendlichen nicht mehr erreichen und unsere Jugendarbeit nicht wie gewohnt haben leisten können, um so größer war anschließend die Freude, als sie zurückkamen und weitere Freunde oder Geschwister mitbrachten.“

Die Boxer sehnen das Ende des Winter-Lockdowns herbei

Nicht schwer vorzustellen also, wie sehr Felix Hoffmann, seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter bei „Fair“, vor allem aber die Kinder und Jugendlichen das Ende des Winter-Lockdowns herbeisehnen. „Denn trotz aller Online-Angebote: das physische Beisammensein lässt sich nicht ersetzen“, so Hoffmann. „Für Kinder und Jugendliche hat der gemeinsame Raum und die gemeinsame Zeit die höchste Priorität, vergleichbar dem Weihnachtsfest für Familien.“ – Bei „Fair“ im USV sei einfach das ganze Jahr über Weihnachten.

Die Jugendlichen versprechen sich ganz verschiedenen Dinge vom Training, haben verschiedene Motivationen zu boxen, verschiedenen Vorstellungen davon, was sie damit erreichen wollen. „Das wichtigste dabei ist, dass sie etwas gefunden haben, was sie gerne machen, wo sie sich wohlfühlen und worin sie sich weiterentwickeln möchten“, so Hoffmann. „Unser Projekt ist facettenreich geworden und das ist genau die Idee, die wir immer hatten; da zu sein für die, die etwas suchen und wollen.“

Umso mehr hoffe man nun, dass der Corona-Spuk bald vorbei ist und „Fair“ weitermachen kann. Denn: „Wir sind noch nicht fertig“, sagt Hoffmann. „Sowohl unser sportliches Angebot als auch dessen pädagogische Begleitung wird sich weiterentwickeln, verfeinern und austarieren. Wir wollen die Generationen stärker interagieren lassen, also ein Mehrgenerationenhaus schaffen. Das passt zu Weihnachten.“

Der Boxkeller am Neuen Palais ist für „Fair“ längst zu klein geworden. Quelle: Julius Frick

Wer aber von einem Mehrgenerationenhaus träumt, braucht auch mehr Platz. Der Boxkeller am Neuen Palais ist für „Fair“ jetzt schon zu klein. „Wir müssen endlich eine größere Betreuungsstätte finden, mit mehreren Räumen, für mehr Individualität im Sportangebot und in der Begleitung“, so Hoffmann. Er betont „,Fair’ ist eine Herzensangelegenheit. Und so beherzt unsere Arbeit ist, so herzlich ist auch unser Dank an alle Spenderinnen und Spender der Sterntaler-Aktion.“ Dank gelte natürlich auch allen anderen Sponsoren und der Aktion Mensch. „Wir sind dem USV dankbar, weil er uns als Träger des Projekts die Rahmenbedingungen stellt, unsere Idee zu entwickeln und dankbar auch den Mitarbeiterinnen des Projekts sowie allen kleineren und größeren Boxerinnen für die Zeit, die sie zu uns bringen und die wir miteinander verbringen dürfen.“

