MAZ-Zeitungsbotin: Alltagsheldin auf dem Rad

Babelsberg

Wenn Beate Holzer gegen 6 Uhr morgens Feierabend macht, stehen die meisten Menschen gerade erst auf. Dann war die 40-Jährige schon stundenlang durch die menschenleeren Straßen Babelsbergs geradelt, um frisch gedruckte Zeitungen auszutragen. Die MAZ-Zustellerin ist eine der vielen unsichtbaren Alltagsheldinnen, die auch in der Coronakrise für ein bisschen Normalität in Potsdam sorgen.

„Für viele fängt der Tag mit der Zeitung im Briefkasten an“, sagt Beate Holzer. Für die Zustellerin bedeutet das vor allem: früh aufstehen. Und zwar an sechs Tagen in der Woche, Krise hin oder her. Sie ist auch bei jedem Wetter unterwegs, egal ob es regnet, stürmt oder schneit.

Bis zu 250 Zeitungen pro Nacht

Manchmal stehe sie „erst“ um 1 Uhr morgens auf, aber dann müsse sie sich schon etwas beeilen. Gegen 2 Uhr lädt sie einen Stapel druckfrischer Zeitungen in die speziellen Taschen ihres blauen Zusteller-Fahrrads und startet die erste Tour des Tages rund um die Karl-Liebknecht-Straße. Die zweite Tour direkt im Anschluss führt sie entlang der Plantagenstraße und der Rudolf-Breitscheid-Straße sowie in die Nebenstraßen. „Da kommen schon ein paar Kilometer zusammen“, berichtet sie.

Bis zu 250 Zeitungen – hauptsächlich die täglichen Ausgaben der Märkischen Allgemeinen und zusätzlich einige andere Titel – steckt Beate Holzer in einer Nacht in Potsdamer Briefkästen. Die Coronakrise hat daran nichts geändert. „Ich bin froh, dass ich jeden Tag rauskomme und mit dem Fahrrad unterwegs sein kann“, erzählt die 40-Jährige über das, was ihr an dem Job gefällt. Ohne den morgendlichen Berufsverkehr, der normalerweise gegen Ende ihrer Schicht einsetzt, fühle sie sich sogar etwas sicherer auf den Straßen. „Man kommt auch viel besser durch ohne die ganzen Autos“, sagt sie.

Beate Holzer sorgt dafür, dass die Babelsberger morgens eine Zeitung im Briefkasten haben. Quelle: Bernd Gartenschläger

Nette Gesten von Lesern

Viele Leser, die ihre Zeitung immer noch am liebsten gedruckt in den Händen halten, wüssten ihren Einsatz zu schätzen. Zu den großen Feiertagen schrieben manche von ihnen der Zeitungsbotin Grußkarten, manche legten auch noch ein Stück Schokolade dazu.

Die Zustellerin freut sich über diese kleinen Gesten der Wertschätzung. „Gut möglich, dass zu Ostern wieder ein Dankeschön kommt“, sagt Beate Holzer. Zu Gesicht bekommt sie die Menschen – auch ohne Krise – so gut wie nie. „So früh am Morgen treffe ich höchstens mal jemanden, der mit dem Hund rausgeht.“

„Wichtig, dass die Leute Zeitung lesen“

Beate Holzer sorgt dafür, dass auch ältere Menschen ohne Online-Zugänge Nachrichten bis an die Haustür geliefert bekommen. „Ich finde es schön und wichtig, dass die Leute Zeitung lesen“, sagt die 40-Jährige.

Als „systemrelevant“, wie es dieser Tage oft heißt, verstehe sie sich trotzdem nicht. Der allabendliche Applaus auf den Balkonen gelte anderen Menschen, den Ärztinnen und Kassierern, nicht ihr. Vielleicht auch ihrem Mann, der als Kraftfahrer in Coronazeiten mehr Kilometer zurücklegt als sonst. „Ich fühle mich wertvoll und nützlich, aber nicht beklatscht“, sagt sie.

Der Tag gehört der Familie

Zwischen halb sieben und sieben, am Ende ihres Arbeitstages, beginnt für Beate Holzer der Familienalltag. „Ich wollte unbedingt einen Job, den ich mit meiner Familie vereinbaren kann“, sagt sie. Solange die Schulen geschlossen sind, könne sie tagsüber noch mehr Zeit mit ihren beiden Kindern verbringen, die in die 1. und 3. Grundschulklasse gehen.

Der Schlafmangel aus der Nacht mache sich meistens erst gegen Mittag bemerkbar. „So anstrengend ist meine Arbeit aber auch wieder nicht“, sagt Holzer, „immerhin bin ich viel an der frischen Luft.“ Nach Feierabend wirft die 40-Jährige gern selbst einen Blick in die Zeitung. Ihr liege viel daran, informiert zu bleiben – vor allem in Krisenzeiten. „Ich bin froh, dass ich da direkt an der Quelle bin.“

Von Hannah Rüdiger