Werder

Diese Liebe wäre beinahe abgesoffen, bevor sie noch richtig Fahrt aufnehmen konnte: Elf Jahre ist es her, dass Max Kleinke(73) seine Marion (70) zu einer Bootsfahrt ins Glück einlud. Schon oft hatte er der neuen Frau in seinem Leben von der Havel erzählt, von ihrem urwüchsigen Lauf geschwärmt, vom dicken Schilfgürtel, blühenden Seerosenfeldern, vom Inselstädtchen Werder, von Potsdam und anderen malerischen Orten am Ufer – von den schier unbegrenzten Möglichkeiten, zu Wasser und zu Land auf Entdeckungstour zu gehen. Mit Ostdeutschland verbindet Marion, die Niedersächsin, damals nicht allzu viel – schon gar keinen Traumurlaub. Sie strebt hinaus in die Ferne, besucht allein Sri Lanka mit seinen sonnigen Stränden, Teeplantagen und Tempeln elf Mal. Nun also, Max zuliebe, die Mark Brandenburg – und gleich ein Reinfall.

„Ich sah uns schon an einem der Brückenpfeiler zerschellen“

Max Kleinkes Boot – „die kleine Undine“ – liegt in jenen Tagen vor Töplitz. Die mächtige Autobahnbrücke, die sich dort über den Fluss streckt, will für Marion so gar nicht in das Idyll passen, das er von seinem Wassersportrevier gezeichnet hat. Der Motor, der nach kurzem Keckern plötzlich verstummt und partout nicht wieder anzulassen ist, rafft zu allem Übel auch noch Max’ so euphorisch gestricktes Havel-Seemannsgarn entzwei! „Ich sah uns schon an einem der Brückenpfeiler zerschellen“, sagt Marion Krückeberg-Saathoff. „Ich nahm meine Tasche und dachte: Ich hau ab, das hat keinen Sinn.“

Aber sie bleibt. Max zuliebe. Und weil sich zeigt, dass er sehr wohl ein Boot sicher steuern kann und einfach nur aus Aufregung und Vorfreude verschwitzt hatte, den Benzinhahn aufzudrehen. Seit diesem Tag ist die Havel auch Marions Revier und ihre Bootsliebe so unumstößlich, dass sie Weihnachten 2010 einwilligt, als Max sie bittet, selbst den Bootsführerschein zu machen. Sie packt’s beim ersten Anlauf.

Blick auf Bockwindmühle und Heilig-Geist-Kirche

2011 zieht „die kleine Undine“ von Töplitz nach Werder um. 2014 wird sie gegen „die große Undine“ eingetauscht, mit der Max Kleinke und Marion Krückeberg-Saathoff weiter im Jachthafen am Scheunhornweg mit bestem Blick auf Bockwindmühle und Heilig-Geist-Kirche liegen. „Die kleine Undine war wirklich toll“, sagt Max Kleinke. Der Hafenmeister habe geschimpft: „So etwas verkauft man nicht! So etwas stellt man sich in den Garten unter Glas und strahlt es im Winter an!“

Der Yachthafen Scheunhornweg in Werder/Havel mit Blick auf die Inselstadt. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die große Undine ist noch toller. Das holländische Stahlschiff besticht dank zehn Metern Länge mit mehr Platz und mehr Behaglichkeit. „Das war sofort unser Boot“, sagt Max Kleinke. Die Schlafplätze seien geräumiger, die Pantry-Küche sei praktisch, die Höhe der Kajüte mehr als ausreichend – ein richtiges Wohlfühlschiff, das zudem für ihn, den Kapitän, und für Marion, „meine erste Offizierin“, gut zu händeln sei. Wer wann am Steuer steht, entscheiden sie spontan. Klar ist aber: „Wenn Max in Ruhe eine Zigarre rauchen möchte, übernehme ich“, sagt Marion Krückeberg-Saathoff. In die Schleusen manövriere dafür immer Max das Boot, sie gehe von Bord und manage die Leinen – das sei einfach eingespielt.

Mit der Undine sind sie oft wochenlang auf der Havel, der Elbe und der Mecklenburgischen Seenplatte unterwegs – dafür braucht es Behaglichkeit und ein wenig Platz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Ihre Touren führen die Undine oft für mehrere Wochen weit weg von ihrem Liegeplatz in Werder. „Wir sind sehr gern auf der Elbe unterwegs“, so Max Kleinke. Dann mache man ein paar Nächte in Havelberg fest, in Tangermünde, biege auch gern in die Müritz-Elde-Wasserstraße ab, laufe für ein paar Tage Waren und Schwerin an, immer wieder gern den alten Hafen von Rheinsberg und die Marina Wolfsbruch, Brandenburg, Pritzerbe, Ketzin... Die Touren plant der Kapitän, wie lange man an den einzelnen Etappenzielen bleibt, entscheidet das Gefühl: „Uns hetzt nichts – der Weg ist das Ziel“, sagt Max Kleinke. „Wir haben hier das schönste Bootsrevier europaweit. Das weiß ich sicher. Dass es außerhalb von Europa noch einmal so etwas gibt, mag sein – ich glaube es aber nicht.“

Die Landseite erkunden sie am liebsten per pedales. An Bord der Undine befinden sich zwei kleine Fahrräder – das war Marions Bitte. Sie sei zwar eine begeisterte Tänzerin (im Tanzsportverein zu Hause in Braunschweig haben sich die beiden auch kennengelernt), aber eine gute Läuferin sei sie noch nie gewesen. Außerdem sei man mit dem Rad unabhängiger als zu Fuß.

So herrlich ihre Törns auch sind: Sehen sie die Kirchturmspitzen von Werder, wird ihnen das Herz weit. „Werder und der Hafen sind unsere zweite Heimat“, sagt Max Kleinke, „wir haben hier einen netten Hafenmeister und nette Nachbarn. Wir fühlen uns sehr wohl hier.“

