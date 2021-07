Potsdam

Hätte sie einen schillernden Nixenschwanz, sie würde an der Badestellen kaum mehr Aufsehen erregen: Wenn Steffi Ribbe ihre Textil-Luftmatratze über den Strand zum Wasser trägt, machen die Kinder große Augen. „Alle kennen ein SUP-Board“, sagt Steffi Ribbe. „Aber so ’ne schöne, alte Textil-Luftmatratze kennen sie nicht.“

Steffi Ribbe (46) lässt sich retro übers Wasser treiben, weil ihr Nachhaltigkeit „total wichtig“ ist. Aufblasbare Flamingos, Einhörner und XXL-Donuts, Wassermelonen und Palmeninseln: „Zu bunt, zu quietschig, zu kurzlebig“, sagt Steffi Ribbe. „Es gibt Massen dieser Wegwerf-Utensilien, die nix kosten – nächstes Jahr gibt’s ja was Neues!“ Das ist nicht Steffi Ribbes Stil.

Ein Herz für ausrangierte Dinge

Nachhaltigkeit gehört für sie zur Lebenseinstellung und ist Markenzeichen ihres künstlerischen Schaffens. Steffi Ribbe hat nicht nur ein Herz für Dinge mit Vorleben, sie hat auch ein Händchen für sie. In ihrem Atelier „Farbknall“ auf dem Freiland-Gelände verleiht sie alten, meist ausgedienten Möbeln ein neues, extrovertiertes Dasein. Sie rettet und repariert, sie arbeitet auf und putzt heraus – mit Farben, mit Stoffen, Tapeten, Papieren... Steffi Ribbe hält die großen und kleinen Dinge, die vor ihrer Intervention blass und unscheinbar wirken und danach „Hoppla, da bin ich!“ flöten, im Fluss. Dass ausgerechnet sie, die Meisterin im Upcycling gar nicht von allein auf die fabelhafte Erfindung der Textil-Luftmatratze zurückgekommen ist: Unglaublich!

Aber wahr. Eine Freundin hatte sie im vergangenen Sommer zum Baden eingeladen und so einen Oldie im Gepäck. „Das Geräusch, die Haptik, wenn man sich drauflegt... Wir waren beide so richtig happy.“ Sie habe sich die Matratze direkt geborgt „und sehr, sehr lange nicht zurückgegeben“. Vor Kurzem erst hat Steffi Ribbe ein Zweite-Hand-Modell ergattert: Gut erhalten sollte die Matratze sein und vor allem die Original-Ventilstöpsel haben.

Der Duft der Sommerferien

Wer mit Steffi Ribbe plaudert, merkt schnell: So eine Textil-Luftmatratze ist nicht irgendeine, sondern die Luftmatratze schlechthin. Allein der Duft trägt Steffi Ribbe zurück in die Sommertage ihrer Kindheit. Sie ist da groß geworden, wo Brandenburg aussieht, wie Brandenburg aussehen muss: Wasser, Wald, Felder, Sand, ein paar in die Weite gekleckerte Dörfer. Von Mai bis September vergeht in der Kindheit wohl kein Tag, an dem Steffi Ribbe nicht mit den Freunden den Dreetzer See (Ostprignitz-Ruppin) zu den Sieben Weltmeeren erklärt. „Wir waren im Sommer nur am See“, sagt sie. „Die Luftmatratze durfte nie fehlen. Wir sind rausgepaddelt. Zu dritt, zu viert, zu fünft!“ Mit der Matratze durchkreuzen diese Freibeuter der märkischen Provinz den See, versuchen, sich auf das wacklige, labbrige Eiland zu stellen und die tollsten Sprünge ins Wasser zu bringen, um sofort wieder aufzuentern. Ein überschäumender Kreislauf. „Das ging den ganzen Tag so, auch bei Wind und Wetter“, sagt Steffi Ribbe. „Wir waren stundenlang draußen, selbst wenn wir gefroren haben und die Lippen längst blau waren.“

Dem Abendrot entgegen

Balanceakte und Bauchklatscher können Steffi Ribbe heute nicht mehr von der Matratze locken. „Ich gehe baden, um meine Ruhe zu haben“, sagt sie. Und wo gibt es mehr Ruhe als auf so einer bequemen Textil-Luftmatratze? Am liebsten zieht Steffi Ribbe unter der Woche nach der Arbeit im Atelier noch mal für so eine Luftnummer los und bleibt bis zum Sonnenuntergang: „Danach gibt’s ein kühles Bier im Abendrot und der Tag hat ein perfektes Ende.“

Ein Boot? Nein, ein Boot wolle und brauche sie nicht. Zu viel Aufwand. Zu viel Verpflichtung. Zu viel Ballast. In ein Boot müsse man investieren, man müsse sich kümmern: Mit der Luftmatratze sei sie frei und unabhängig. Auch, weil man auf den Törn nichts weiter mitnehmen kann als seine Gedanken: kein Buch, keine Musik, kein Handy, keinen unnötigen Kram, der einen nur ablenkt. „Man ist allein mit sich und mit der Luftmatratze – einfach herrlich“, sagt Steffi Ribbe.

Auf Distanz zum prallen Leben

Ihre liebsten Flecken behält sie für sich – der Ruhe wegen. „Ich mag geschützte Gewässer, wo ich keinen störe und wo mich keiner stört“, sagt Steffi Ribbe. Die Strände und Badestellen in und um Potsdam sind ihr zu voll und zu laut: Hier telefoniert einer, da hat jemand die Beatbox aufgedreht, dort jubelt’s beim Volleyball. Ist sie doch mal dort, kann sie mit der Luftmatratze bestimmen, wie viel Distanz sie zwischen sich und das pralle Leben, das mal in Badehose, mal nur in Badeschlappen daher kommt, legt. „Wenn ich nicht will, muss ich niemanden hören und niemanden sehen“, sagt Steffi Ribbe. „Ich bleibe auf dem Wasser, so lange ich will.“

Nachleben als Polsterstoff oder Tasche

Auf dem Wasser – das meint sie wörtlich. So nah am Wasser sei sie auf keinem Kahn, so gemütlich habe sie es auf keinem Surfbrett, keinem der angesagten Stand-up-Paddle-Boards. Der Vorteil an besonders heißen Tagen: „Wenn man sich auf dem Wasser sonnt, kann man die Luftmatratze drehen, um die vom Wasser kühle Seite oben zu haben.“ Manchmal lässt sie auch nur einen Fuß im Wasser baumeln, plätschert mit den Händen. „Wer’s einmal probiert, wird es verstehen“, sagt Steffi Ribbe. „Hey, ich brauche noch eine! Eine ist keine!“ Also: Wer seine alte Luftmatratze loswerden möchte: Steffi Ribbe ist interessiert – und voller Pläne. „Wenn meine irgendwann mal ausgedient hat, werde ich sie als Polsterstoff weiterverwenden oder zu ’ner Tasche verarbeiten lassen.“ Sie hält die Dinge eben gern im Kreislauf.

Von Nadine Fabian