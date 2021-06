Potsdam

Diesen einen Sommer will er noch einmal mit den Eltern und dem kleinen Bruder aufs Boot. Klar, mit sechzehn hat man auch schon andere Pläne für die großen Ferien und lauen Sommerabende. Cedrics Begründung aber, weshalb mit der Familie auf ein paar schaukelnden Quadratmetern Urlaub machen möchte, ist so simpel wie einleuchtend: „Weil’s einfach schön ist.“

Seit drei Jahren haben Cedric und seine Familie ein eigenes Boot. Aufs Wasser hat es die Höfers aus der Potsdamer Innenstadt aber schon viel länger gezogen: Ungezählte Male sind sie mit den Großeltern auf der Havel unterwegs gewesen – man könnte sagen, Mama Jacqueline Höfler (47) hat ihre halbe Kindheit auf dem Boot verbracht. Den Sportbootführerschein hat sie trotzdem nie gemacht, sondern ihrem Mann zum Geburtstag geschenkt. Als Sven Höfler (51) im Frühjahr 2017 die Prüfung besteht, fehlt nur eines: ein eigenes Boot.

So groß die Vorfreude auf glitzernde Wellen, dröhnende Froschkonzerte und rauschende Schilfgürtel auch ist: Familie Höfler nimmt sich Zeit, um das Passende zu finden. Zunächst sind einige grundsätzliche Fragen zu klären. Zum Beispiel: Soll das Boot nur für Gut-Wetter-Fahrten taugen, für luftig-leichte Sonntagnachmittag-Spritztouren? Oder soll das Boot für Touren gemacht sein, die auch mal länger dauern – Tage, vielleicht sogar Wochen, mit allerlei Übernachtungen und womöglich mit Wind und (Schiet-)Wetter?

Komfort, ohne die Verbindung zur Natur zu verlieren

„Wir haben lange hin und her überlegt“, sagt Sven Höfler. „Uns war zwar schnell klar, dass wir etwas Größeres wollen – aber wir haben dann noch eine ganze Weile gesucht und sind sogar bis nach Hamburg gefahren, um uns Boote anzuschauen.“ Das Gute liegt dann doch wieder einmal viel näher als gedacht: In Deetz, also keine 30 Kilometer hinterm Potsdamer Stadtrand, entdeckt Sven Höfler ein Boot, von dem er glaubt, dass es der Familie gefallen könnte: Das in Polen entworfene und hergestellte Modell Balt 818 ist ein Halbgleiter. Es hat Schlafplätze für sechs Personen, die Küche ist in der Kajüte untergebracht und nicht wie so häufig draußen unter den Backskisten verborgen. Es bietet eine Nasszelle, hat großzügige Seitenfenster, ein überdachtes Cockpit, eine geteilte Badeplattform am Heck und ein Sonnendeck auf dem Bug. Die Kajüte hat eine Standhöhe von 1,90 Meter, so dass niemand den Kopf einziehen muss – es sei denn, die Jungs schießen eines Tages doch noch auf Basketballer-Niveau auf. Auch die anderen Maße bestechen: Mit seinen 8,50 Metern Länge und 2,70 Metern Breite ist das Boot geräumig, aber nicht riesig. Es ist gemütlich, ohne dass sich die Familie drängeln muss. Es bietet Komfort, ohne die Verbindung zur Natur zu verlieren.

Noch liegt das Boot am Steg in der Neustädter Havelbucht, doch bald schon geht’s auf Tour bis nach Havelberg. Quelle: Bernd Gartenschläger

„Das ist Luxus-Camping“, sagt Sven Höfler. Er hat sein Herz schnell an das Boot verloren – im November 2017 bietet sich auf der Messe „Boat and Fun“ in Berlin die Gelegenheit zum Kauf. Zuvor aber nehmen die Söhne und Jacqueline Höfer das Boot noch einmal unter die Lupe. Es soll allen gefallen – und es gefällt.

Ein weißer Wal für die Havel

Zu Wasser lassen es die Höfers im Frühjahr 2018. Die Familie hat entschieden, den Namen, auf den der Vorbesitzer das Boot getauft hat, z behalten – weil es zum einen Unglück bringen soll und zum anderen irgendwie passt: „Beluga“. Wer die Augen ein wenig zukneift, wenn die Höflers über die Havel gleiten, fühlt sich sicher an den weißen Wal erinnert.

„Es ist ein Glück, dass die Havel kaum begradigt wurde“

Die erste Fahrt vor drei Jahren führt vom Winterquartier – wiederum in Deetz – zum Liegeplatz in der Neustädter Havelbucht. Dabei schippert Sven Höfler über einen Teil der Havel, den er als den schönsten bezeichnet. Er mag es, wie sich der Fluss in Richtung Brandenburg entwickelt: „Die Seen, die vielen kleinen Inseln, die Seitenarme“, schwärmt Sven Höfler. „Es ist ein Glück, dass die Havel kaum begradigt wurde. Diese Natur – einfach herrlich.“

Das Fernglas ist immer mit an Bord. Wollen die Höflers die Umgebung ihres Ankerplatzes näher erkunden, haben aber keine Lust, das Boot noch einmal loszumachen, steigen sie aufs SUP-Board um, das derzeit als Beiboot der Beluga dient. Vielleicht wird sich das in absehbarer Zeit ändern: Cedric macht gerade selbst den Bootsführerschein, vielleicht wird er sich ein eigenes kleines Boot mit dem ältesten der drei Brüder, Florian (23) teilen – die Familie lotet das noch aus.

Wenn die Sonne untergeht, wird Potsdam zu Sydney

An Bord sind die Aufgaben klar verteilt: „Ich mache alles“, sagt Sven Höfler und lacht. „Meine Frau kann und soll sich hier ausruhen.“ Jacqueline Höfler ist Intensivschwester am St. Josefs-Krankenhaus – der Job ist nicht nur durch die Coronavirus-Pandemie körperlich und emotional fordernd. Auf dem Wasser kann sie abschalten, die Seele baumeln lassen. „Manchmal reicht es mir schon, hier am Steg zu bleiben, im Boot zu sitzen und ein Glas Wein zu trinken“, sagt sie. „Wenn die Sonne untergeht und wir in die Havelbucht auf die Seerose und die Potsdamer Skyline schauen, ist das ein bisschen wie Urlaub in Sydney.“ Ihre liebste Wochenend-Tour führt die Höflers zum Petzinsee um die Ecke, ihre bevorstehende Sommerferientour nach Havelberg.

Irgendwann ist Potsdam nicht mehr genug – das Meer ruft

„Ob ein paar Stunden oder ein paar Tage – wir können Urlaub auf dem Wasser nur empfehlen“, sagt Sven Höfler. Allerdings: Mit Kreuzfahrten habe die Familie abgeschlossen. „Wir haben es einmal probiert.“ Venedig, Dubrovnik und zurück. „Die Landschaft war herrlich“, sagt Sven Höfler, „die Menschenmassen waren es nicht.“ In die Ferne zieht es ihn dennoch, auch aufs Meer hinaus. „Ich liebäugle damit, weitere Führerscheine zu machen“, sagt der Prokurist, „aber erst, wenn die Kinder alle aus dem Haus sind. Das ist ein Traum, den ich habe – und Träume sollte man sich ja bewahren.“

Von Nadine Fabian