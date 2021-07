Innenstadt

Eines muss Kurt Metschies – 85 Jahre alt, wissenschaftlicher Archivar im Ruhestand – direkt zu Beginn klarstellen: „Ich finde, dass man den Begriff Hausbesetzer nicht verwenden sollte, wenn man über die Potsdamer Innenstadt in den späten Achtzigern und frühen Neunzigern schreibt: Das waren Erhalter der Substanz! Und so sollte man sie auch nennen, denn ohne sie wäre heute vieles gar nicht mehr da.“ Er selbst könne sich noch gut an die Wohnung erinnern, in der er in jener Zeit mit seiner Frau lebte: „Da pfiff’s durch jedes Fenster und durch alle Ritzen! Ins provisorischen Bad hatten sich die Ratten durchgefressen – es ist ja kaum etwas an den alten Häuser gemacht worden...“

Ideen, Wünsche und Hoffnungen der MAZ-Leser aus Potsdam

Die MAZ ist am Donnerstag zur Mittagsstunde zu Besuch in der Innenstadt, der das vierte Kapitel unserer großen Serie „Potsdam ganz nah“ gewidmet ist. Wir haben unser blaues Zelt am Bassinplatz aufgeschlagen – ein wenig abseits von den Marktständen, aber gut für all jene zu sehen und zu erreichen, die mit uns über die City plaudern wollen. Über das, was ihnen besonders gut gefällt und natürlich auch über die Ecken und Themen, die Sorgen bereiten. Über Ideen, Wünsche und Hoffnungen.

Kurt Metschies ist recht glücklich mit der Entwicklung, die die Innenstadt – auch Dank der Erhalter der Substanz – genommen hat. Als echter Potsdamer hat er die Veränderungen hautnah erlebt und genau beobachtet. Bei „Potsdam ganz nah“ freut er sich vor allem über „zeitgenössisches Wissen“ aus den vergangenen Jahrzehnten. Genau das kann auch die Dame beitragen, die – 1945 ebenfalls in Potsdam geboren – ihr Fahrrad kurz neben dem MAZ-Zelt parkt. Sie habe mit angesehen, wie 1968 die Garnisonkirche gesprengt wurde, was traurig gewesen sei: „Aber ich bin dagegen, dass die Garnisonkirche mit Bundesmitteln wieder aufgebaut wird“, sagt sie. Wären es ausschließlich Spenden – gut. Das sei etwas anderes. Aber Geld vom Staat? Das wäre anderswo besser investiert. „Wir haben so schöne Kirchen, die erhalten werden müssen. Wenn ich mir nur die Friedenskirche anschaue... – Aber wir bauen neu!“

Häuserreihen zu stark verdichtet

Ein weiteres Kümmernis: „Potsdam verdichtet die Bebauung zu stark.“ Baulücken zu schließen, sei in Ordnung, meint die Dame. „Aber es wird darüber hinaus viel zu viel zugebaut. Wenn noch ein paar Tausend mehr Wohnungen entstehen und der Zuzug anhält, schaffen das unsere Straßen nicht mehr.“ Auch die Brandenburger Straße beschäftigt die Dame: „Der Leerstand, das Angebot... Die Gutenbergstraße ist toll, die Dortustraße und die anderen Querstraßen – alles schnuckelig. Aber wie will man das auf der Brandenburger hinkriegen?“

Der ÖPNV enttäuscht

Karin und Wolfgang Kolbe sind vor einigen Jahren aus Fellbach in Baden-Württemberg an die Havel gezogen, wohnen in der Nauener Vorstadt – und haben Potsdam, „diese wunderschöne Stadt“, schnell in ihr Herz geschlossen. Sie seien Naturfreunde, liebten Wasser und Wald, seien viel unterwegs auch in Sachen Kultur – da sei Potsdam die richtige Adresse. Nur der öffentliche Nahverkehr in der Brandenburgischen Landeshauptstadt, der habe sie schon häufiger mal enttäuscht, auch an diesem Tag. Eine Minute vor der angegebenen Zeit sei der Bus am Platz der Einheit ab- und ihnen direkt vor der Nase weggefahren. Kein Einzelfall, wie sie berichten. Das sei ihnen schon häufiger passiert, da würden sie sich mehr Entgegenkommen und Kundenfreundlichkeit beim Verkehrsbetrieb wünschen.

Von Nadine Fabian und Anna Sprockhoff