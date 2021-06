Innenstadt

Fragen stellen, zuhören, vor Ort sein – das gehört für Journalisten zum Kerngeschäft. Monatelang hat uns die Corona-Pandemie dabei vor Herausforderungen gestellt, denn der Hausbesuch, die Recherche vor Ort, das ganz nah dran sein – das war unter Pandemie-Bedingungen besonders schwierig. Nun hat sich die Lage entspannt und deshalb berichten wir im vierten Teil unserer Serie „Potsdam ganz nah“ nicht nur über die Innenstadt, sondern sind auch mit einem kleinen Stand vor Ort. Kommen Sie vorbei am Donnerstag, 1. Juli, von 12 bis 14 Uhr. Wir bauen unseren Stand am Rand des Wochenmarktes auf dem Bassinplatz auf.

Sie finden, wir müssten dringend über ein bestimmtes Thema berichten? Sie wollen uns als MAZ Anregungen oder Kritik mit auf den Weg geben? Sie wollen uns auf Probleme in der Stadt oder in Ihrem Viertel hinweisen? Dann besuchen Sie uns, Nadine Fabian und Anna Sprockhoff, an unserem MAZ-Stand. Wir freuen uns auf Sie! Sie haben keine Zeit oder Gelegenheit, persönlich vorbei zu kommen? Dann schicken Sie uns eine E-Mail an potsdam-stadt@maz-online.de oder Sie rufen uns an unter 0331/2840-280.

Von MAZonline