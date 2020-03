Mit Achtsamkeit dem Stress entfliehen

Potsdam

Ist Achtsamkeit das neue Yoga oder Superfood? Also ein Hype, den gefühlt plötzlich alle machen, haben oder wollen? „Dazu muss man sich erst einmal die Frage stellen, was ,Hype‘ hier eigentlich bedeutet“, rät Irene Ossa, Trainerin für Achtsamkeit und systemischer Coach. Denn genau genommen begründet sich die Achtsamkeit auf einer rund 2600 Jahre alten buddhistischen Weisheitslehre. Wer sich in der westlichen Welt für diese Religion interessiert, hört früher oder später auch von den Achtsamkeitstechniken.

Achtsamkeitsmeditation lehrt, Stress zu bewältigen

Ausgehend von den alten Lehren, entwickelte Ende der 1970er-Jahre der Amerikaner Jon Kabat-Zinn eine inzwischen wissenschaftlich breit erforschte Form der Achtsamkeitsmeditation, die lehrt, mit Stress besser umzugehen. Irene Ossa: „Der Molekularbiologe definiert Achtsamkeit als Bewusstheit, die sich durch gerichtete, nicht wertende Aufmerksamkeit im gegenwärtigen Augenblick einstellt.“ Stressbewältigung durch Achtsamkeit (Mindfulness-Based Stress Reduction, abgekürzt MBSR) vermittelt auch Irene Ossa, die sich mit ihrem Angebot „Ossa-Coaching“ selbstständig gemacht hat. Interessierte können bei ihr – wie vom Gründer des MBSR vorgesehen – einen achtwöchigen Kurs buchen, für Eilige gibt es Tages- und Wochenendseminare. „Ich glaube, dass Achtsamkeit hierzulande ein richtig großer Trend wurde, begann um das Jahr 2000 herum“, schätzt Irene Ossa, die in Potsdam und Berlin arbeitet. Bereits in den 1980er-Jahren habe sich der Dalai Lama verstärkt dem Dialog mit dem Westen gewidmet. Zudem nahm das Internet so richtig an Fahrt auf, so dass Medienberichte, auch über neue Formen der Stressbewältigung, eine größere Verbreitung fanden.

Training kann dauerhaft Einstellung ändern

Hinzu kommt, dass immer mehr über Stress gesprochen und geklagt wird. „Vielleicht ist es aber auch nur unsere Wahrnehmung, was wir als Stress empfinden“, gibt Irene Ossa zu bedenken. Doch wie dem auch sei, die Wissenschaft jedenfalls unterscheidet zwischen gutem und negativem Stress: Eu-und Distress. In Beispielen ausgedrückt: Die Aufregung vor der eigenen Hochzeit mündet in großer Freude und ist damit guter Eustress. Die permanente Überlastung als alleinerziehende, berufstätige Mutter kann auf Dauer krank machen und bedeutet Distress. Damit es möglichst gar nicht zur Dauerüberlastung oder gar zum Burn-out kommt, gilt es vorzubeugen und geeignete Bewältigungsmethoden zu lernen. „MBSR ist ein Präventionsprogramm, das danach fragt, was ich brauche“, so Trainerin Irene Ossa. Mit Basisübungen wie etwa Sitzmeditation, sanftem Hatha-Yoga und dem achtsamen Wahrnehmen des Körpers werden Entspannungsmethoden trainiert. Im Gegensatz zum wöchentlichen Sportkurs kann ein MBSR-Training dauerhaft die innere Einstellung ändern und mehr Gelassenheit in den Alltag bringen.

Arbeit als großer Stressfaktor

Da viele Menschen ihre Arbeit als einen großen Stressfaktor sehen, gibt es auch spezielle Angebote für Unternehmen – sowohl für Mitarbeiter als auch Führungskräfte. „ Achtsamkeit schafft Vertrauen in eigene und gemeinsame Ressourcen. Sie befördert Resilienz und Stressmanagement und hat positive Effekte für die gesamte Organisation“, beschreibt Irene Ossa die positiven Effekte. Manchmal kann sich eine veränderte Sichtweise aber auch in den vermeintlich kleinen Dingen zeigen: „Eine Schauspielerin schrieb mir, dass sie immer wütend geputzt habe. Nach dem MBSR-Training sei es mit dem Gejammer vorbei – nun putzt sie einfach nur, ohne schlechte Laune.“

Info:

Gesetzliche Krankenkassen können MBSR-Kurse als Präventionsmaßnahme bezuschussen. Jedoch müssen der Kurs beziehungsweise der Leiter von der Zentralen Prüfstelle Prävention zertifiziert sein.

Für Arbeitgeber sind betriebliche Gesundheitsfördermaßnahmen bis 500 Euro pro Mitarbeiter und Jahr steuer- und sozialversicherungsfrei. Das Geld kann in einen MBSR-Kurs investiert werden.

Weitere Informationen zu Achtsamkeit und Stressbewältigung gibt Irene Ossa auf ihrer Webseite und in ihrem Blog: www.ossa-coaching.de

Von Claudia Braun