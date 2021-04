Potsdam

Es ist für viele eine Vertreibung aus dem Paradies: Zweitwohnungsbesitzer und Dauercamper aus anderen Bundesländern mussten Mecklenburg-Vorpommern am vorigen Freitag verlassen. Grund ist die Corona-Verordnung des Landes, wonach bis zum 11. Mai nur mehr nach Mecklenburg-Vorpommern einreisen darf, wer seinen Hauptwohnsitz in dem Bundesland hat oder dort seine Kernfamilie besucht.

Für den Potsdamer Unternehmer Stephan Goericke ist das nicht nur eine Vertreibung aus dem Paradies – er besitzt auf Rügen ein 250 Jahre altes, denkmalgeschütztes Haus –, sondern ein verfassungsrechtlicher Sündenfall.

Er hat einen Anwalt damit beauftragt, gegen die wenig gastfreundliche Regelung zu klagen. „Ich habe einstweiligen Rechtsschutz beantragt“, sagt Goericke. „Denn das hier ist ein massiver Eingriff in die Grundrechte, und er geht definitiv zu weit.“

„Derzeit unser Lebensmittelpunkt“

Was die Ausweisung mit Infektionsschutz zu tun haben soll, kann Goericke nicht nachvollziehen. Er sei schließlich kein Wochenend-Besucher, der zwischen Hochrisiko-Metropole und Ostsee-Insel hin und her pendele. Er lebt seit Ostern dauerhaft auf der Insel. „Wir haben derzeit hier unseren Lebensmittelpunkt“, sagt er.

Der Unternehmer arbeitetet von der Insel aus im Homeoffice, die Kinder verfolgten von dort den Distanzunterricht. Seine Frau ist bereits zweimal geimpft, er selbst erwartet die zweite Impfung in den nächsten Tagen, wie er sagt. „Ich sehe nicht, wie von uns eine Gefahr ausgehen soll, die einen solchen Umgang rechtfertigen würde.“

Potsdam riskanter als Putbus

Bevor man so schweres Geschütz auffahre wie die Landesregierung von MV, müsse man zu milderen und geeigneteren Mitteln greifen, meint er. „Aber das versucht man nicht mal. Wir wären ja bereit uns regelmäßig Testen zu lassen“, sagt er beispielsweise.

Bizarr sei auch: „Man will mich quasi in ein Risikogebiet abschieben.“ In Putbus jedenfalls sei die Inzidenz niedriger als in Potsdam. „Ich zahle Grundsteuer und Zweitwohnsitz-Steuer. Das Finanzamt gewährt mir sicher keinen Steuerrabatt dafür, dass ich die Wohnung nicht nutzen kann.“

Goericke will nicht gehen

Goericke will sich dem Rauswurf widersetzen. Er hat seinen Zweitwohnsitz bisher nicht verlassen, auch wenn Bußgelder bis zu 2000 Euro drohen. „Bis jetzt ist die Polizei noch nicht hier gewesen“, sagt er und fragt rhetorisch, ob Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) wirklich Bilder produzieren will von Familien, die aus ihrem Haus gezerrt werden.

38.000 Zweitwohnungsbesitzer betroffen

Aber so weit wird es nicht kommen, hofft er. „Ich gehe davon aus, dass wir Recht bekommen. Juristisch haltbar ist dieser Eingriff in die Grundrechte nicht“, ist sich Goericke sicher. Erste Klagen von Betroffenen hat das Oberverwaltungsgericht von MV in Greifswald aber schon abgelehnt, darunter auch die Klage von vollständig Geimpften.

Die aktuellen Einreiseverbote betreffen rund 38 000 Zweitwohnungsbesitzer. Zahlen aus 2021 liegen zwar in der Staatskanzlei noch nicht vor – eine Erhebung aus dem Lockdown des Vorjahres hatte allerdings ergeben, dass es in MV rund 65 000 Nebenwohnungen gibt.

Von Torsten Gellner