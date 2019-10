Schlaatz

Im Schilfhof am Schlaatz ist am Montag gegen 16 Uhr eine 14-Jährige belästigt worden. Als sie am dortigen Lebensmittelgeschäft vorbei kam, sah sie zwei männliche Jugendliche, von denen ihr einer bekannt war. Dieser hatte nach derzeitigen Erkenntnissen bereits mehrfach versucht, Kontakt zu dem Mädchen zu bekommen, was es jedoch immer abgelehnt hatte. Die jungen Männer kamen näher, einer von ihnen hielt das Mädchen schließlich fest, der Zweite berührte es unsittlich. Als sich die 14-Jährige zur Wehr setzte, schlug sie einer der beiden ins Gesicht. Die Männer ließen dann von ihr ab und die 14-Jährige konnte wegrennen.

Täter als „türkisch aussehend“ beschrieben

Der Täter, der das Mädchen berührte, soll 15-16 Jahre alt und unter 170 cm groß sein. Er hat eine sportliche, kräftige Figur. Das Mädchen beschreibt ihn als türkisch aussehend, mit dunkler Hautfarbe, schwarzen, glatten Haaren – an den Seiten kurz, oben länger und zur Seite gegelt. Er hat braune Augen und leichten Bartwuchs unter dem Kinn und Kotletten. Er spricht gebrochen Deutsch, hat eine Narbe über der linken Augenbraue und trug schwarze Kleidung sowie einen schwarz/weißen „ Nike“ Rucksack. Ebenfalls türkisch soll der etwa 17 Jahre alte Jugendliche gewirkt haben, der das Mädchen festgehalten hatte.

Erst am Dienstag offenbarte sich das Mädchen einer Vertrauensperson, die umgehend die Polizei informierte. Die ermittelt nun wegen des sexuellen Missbrauchs von Jugendlichen und Körperverletzung.

Hinweise unter 0331-55080.

Von MAZonline