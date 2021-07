Kleinmachnow

Auf einem Wochenmarkt finden sich zwei Arten von Menschen: diejenigen, die genau wissen, was sie wollen (und auch, dass sie es hier bekommen) und diejenigen, die sich vom wechselnden Angebot gern inspirieren lassen. Gute Laune haben sie alle. Das mag am Wetter liegen, daran, dass Samstag ist oder Ferien sind. Oder an der Tatsache, dass man immer wieder Neues entdeckten kann. Selbst an Ständen, die schon seit Jahrzehnten jede Woche auf dem Adam-Kuckhoff-Platz stehen.

Öffnungszeiten und Erreichbarkeit Der Frischemarkt mit kleinem Anteil Gemischtwaren auf dem Adam-Kuckhoff-Platz in Kleinmachnow ist mittwochs und freitags von 8 bis 16 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Auch bei Schlechtwetter oder im Hochsommer findet der Markt statt, die Öffnungszeiten können dann jedoch verkürzt sein. Direkt vor Ort gibt es Parkplätze mit zeitlicher Beschränkung. Erreichbar ist der Markt zudem mit der Regiobus-Linie 622 ab Stahnsdorf-Waldschänke über Stahnsdorfer Hof, Hakeburg und Rathausmarkt Kleinmachnow. Die MAZ ist am 8. Juli vor Ort: Treffen Sie, liebe Leserinnen und Leser, unsere MAZ-Redakteurin Konstanze Kobel-Höller zwischen 10 und 12 Uhr auf dem Frischemarkt am Adam-Kuckhoff-Platz in Kleinmachnow.

Einer davon ist der des Kartoffel-Landhofs Siethen. Seit 1996 steht Inhaber Peter Kramer auf dem Platz in unmittelbarer Nähe zum Mauerweg. Damals wurde der Markt eröffnet und sah freilich etwas anders aus als heute. „Ich komme hierher, weil ich mit den Kunden groß geworden bin“, erzählt Kramer.

Ein Markt wie ein Zuhause in Kleinmachnow

„Damals kamen die Leute mit ihren Babys auf den Markt und diese kommen heute als Erwachsene mit den eigenen Kindern immer noch her.“ Ein charmantes Arbeiten sei das, mittlerweile beinah wie ein Zuhause, so Kramer und seine Augen leuchten, als er haselnussgroße, dunkelrot glänzende Knupperkirschen in eine Papiertüte abwiegt.

Beim Kartoffel-Landhof Siethen gibt es saisonales Obst und Gemüse aus der Region. Quelle: Madlen Pilz

Der Direktvermarkter bietet, wie fast alle Händler hier, ausschließlich regionale Waren an. Das Gemüse kommt aus dem Spreewald, das Obst aus der Gegend um Wittenberg. „Die Bodenwerte sind dort besser als hier“, weiß er. Sein Angebot wechselt mit der Saison mehrfach. Gerade liegen die letzten Erdbeeren auf dem Tresen, nach den Kirschen kommen Pflaumen, Pfirsiche, weiße Nektarinen und Weintrauben.

„Wenn ich Waren auf dem Großmarkt in Berlin kaufe, bekomme ich ein Frischeproblem“, sagt Kramer. Zwar sei die direkte Zusammenarbeit mit den Obst- und Gemüsebauern der Region ein langwieriger Prozess, aber sehr viel familiärer. „Die Qualität ist einfach eine andere, das gebe ich gern an die Kunden weiter.“

Die Käsetorten der Teltower Bäckerei Neuendorff sind über die Stadtgrenze hinaus beliebt, es gibt aber auch Brot und Brötchen nach traditioneller Bäckerrezeptur. Quelle: Madlen Pilz

Eine Kundin aus Berlin-Schlachtensee ist zum ersten Mal auf dem Adam-Kuckhoff-Platz und „völlig angetan“, schwärmt sie. Eigentlich wollte sie bloß Blumen kaufen. Nun geht sie mit Wurst, Brot und Kuchen nach Hause. Dieser kommt von der Bäckerei Neuendorff aus Teltow. Neben der beliebten Käsetorte werden auf dem Markt auch Kleingebäck und verschiedene Sorten Brot und Brötchen angeboten.

Das Sauerkrautbrot sei eine Wucht, empfiehlt mir ein Kunde aus Kleinmachnow. Er kaufe seine Backwaren ausschließlich hier an Neuendorffs Stand. An die Frische käme kein Industriebrot ran, findet er. Mein Kind gibt ihm recht: Das Kümmelbrötchen ist aufgegessen noch ehe ich zum nächsten Stand weiterschlendern kann.

Fleisch aus artgerechter Tierhaltung

Auch die beiden Damen der Fleischerei Woite stehen schon seit Jahren auf dem Kleinmachnower Markt. Das Fleisch aus artgerechter, gentechnikfreier Haltung kommt zwar von Tieren aus Baden-Württemberg. Die Rezepturen stammen allerdings von den Chefs aus Langerwisch bei Michendorf selbst. Im Sommer werden bis zu 16 verschiedene Bratwurstsorten angeboten.

Die Fleischerei Woite aus Langerwisch bietet im Sommer bis zu 16 verschiedene Bratwurstsorten an, unter anderem mit Hugo oder Schwarzbier. Quelle: Madlen Pilz

Ein Renner ist die hausgemachte „Tussi-Bratwurst“ aus Schweinefleisch, verfeinert mit Rote Beete-Saft, Minze und einem Schuss Hugo. Das kulinarische Pendant dazu gibt es natürlich auch: Die „Macho-Bratwurst“ aus Rindfleisch mit Chili, Ingwer, Zitronengras und Schwarzbier. Eine Kundin schaut hingerissen auf die Auslage und lacht: „So kriege ich meinen Mann sogar bei Regen an den Grill.“

Nebenan wird gerade frisch gepresstes Leinöl in eine kleine Flasche abgefüllt. Bei den sommerlichen Temperaturen wird es gekühlt, damit die Qualität nicht leidet. Es gibt auch Walnussmehl, geräucherte schwarze Knoblauchzehen und getrocknete Hanfsamen.

Ein bisschen wie Harry Potters Zauberkessel

Der Stand der „Kleinen Ölerei“ aus Rangsdorf wirbt mit Naturprodukten, die zu hundert Prozent aus Brandenburg stammen. Er erinnert mich trotzdem ein wenig an den Zauberkessel-Unterricht bei Harry Potter und ich bekomme sofort Lust, in der Küche kulinarisch mal wieder zu experimentieren.

Die „Kleine Ölerei“ : Neben frischgepresstem Leinöl gibt es auch geräucherte schwarze Knoblauchzehen, Leinsamen und getrocknete Hanfblüten. Quelle: Madlen Pilz

Den passenden Hauptgang finde ich bei Ronald Gehricke aus Dahnsdorf. Lachsforellen und Saiblinge kommen aus der Plane bei Niemegk, Heilbutt, Thun- und Schwertfisch aus dem Atlantik. Am besten geht jedoch der Hering, mariniert in Sahnesoße mit Zwiebeln, Gurke und Apfel, erzählt Maximilian Miczynski, während er einer Kundin frischen Aal aussuchen lässt und noch etwas Steinbeißer einpackt. Langusten, Kalmare und Seeteufel – Fischprodukte seien vielfältig und „schmecken immer wieder anders“, ist der Fischereifachverkäufer begeistert. Dazu empfiehlt er nicht etwa Kartoffeln oder Nudeln.

Aal, Dorade oder Wolfsbarsch: Legen Sie zur Abwechselung doch mal frischen Fisch auf den Grill. Quelle: Madlen Pilz

Seespargel soll ich probieren! Mit etwas Butter in der Pfanne angebraten reicht es als Beilage zu einem guten Fisch vollkommen aus, erklärt er und ich darf kosten: Salzig und saftig schmecken die knackigen, grünen Stängel. Ich brauche die Augen nicht mal mehr zu schließen, um mich wie im letzten Ostseeurlaub zu fühlen.

Honig von den Wiesen rund um Ludwigsfelde von der Imkerfamilie Janek. Quelle: Madlen Pilz

Neben Lebensmitteln gibt es auch eine kleine Auswahl an Gemischtwaren. Schuhe, Taschen, Gürtel, Pfennigartikel und Kosmetikprodukte. Letztere finde ich bei Imkerfamilie Janek. Marie Anne verkauft an diesem Samstag nicht nur eigenen Honig von den Wiesen und Feldern rund um Ludwigsfelde, Honigwein und Honiglikör. „Honig wird auch in der Kosmetik eingesetzt“, erzählt sie.

Ein Duft wie im Frühling am Honigstand

Die Cremes, Seifen und Shampoos riechen angenehm süß, ein bisschen nach Frühling und manche schimmern golden. Die Imkerin verwendet die Produkte auch selbst. „Das ist eine Vertrauenssache“, sagt sie, „nur so kann ich die Qualität an die Kunden weitergeben. Und bei unseren Produkten achten wir sehr auf Qualität.“

Von Madlen Pilz