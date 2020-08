Malteser suchen in Potsdam dringend Schulbegleiter

Potsdam

Wenn es um Hilfe geht, sind sie für Kinder mit besonderen Bedürfnissen oft die erste Anlaufstelle: Begleitpersonen. Doch gerade in diesem wichtigen Beruf fehlt es derzeit an Personal, sagen die Malteser Potsdam.

In Potsdam bieten die Malteser erst seit Oktober letzten Jahres für Familien den Dienst, dass Begleitpersonen Schüler oder auch Kindergartenkinder in ihrem alltäglichen Leben begleiten und unterstützten. Dennoch gebe es aktuell schon 11 aktive Begleiter, sagt Manja Schubert, Koordinatorin für den Schulbegleitdienst. Erst Montag dieser Woche hätte ein neuer Mitarbeiter angefangen, sagt sie.

Doch den Bedarf decke das allemal nicht. „Derzeit habe ich rund 20 Anfragen von Familien, zum Teil auch mit Kindern im Kindergartenalter“ sagt Schubert. Der Schulbegleitdienst würde von Familien bezogen, die Kinder mit körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen hätten, die deshalb im Schulalltag ein gewisses Grad an besonderer Unterstützung bräuchten. Auch verhaltensauffällige Kinder würden unterstützt – dies mache sogar die Mehrzahl der Fälle und Anfragen aus, so Schubert. „Bei Kindern mit sozial-emotionalen Problemen, wie das heißt, geht es dann darum, bei dem Umgang mit Konflikten oder dem Einhalten von Grenzen zu helfen“, erklärt sie. Nicht immer sei der Job einer Schulbegleitperson so so eindeutig wie etwa das Schieben eines Rollstuhls – auch, wenn dies selbstverständlich genauso in den Aufgabenbereich fallen könne.

Manja Schubert ist Koordinatorin für den Schulbegleitdienst der Malteser in Potsdam. Quelle: Privat

Eine Begleitperson muss gut zum Kind passen können. Deshalb würden Familien sich ganz am Anfang mit möglichen Begleitpersonen erst einmal treffen, um sich gegenseitig etwas besser kennenzulernen und zu entscheiden, ob die Kooperation gut funktionieren könnte. „In der Regel bleibt eine Begleitperson über mehrere Jahre bei dem gleichen Kind“, erklärt Schubert. So könnten eine Verbindung und ein gegenseitiges Vertrauen aufgebaut werden.

Gleichzeitig brauche es aber auch eine gewisse Distanz, so Schubert. Helfer müssten nämlich die Selbstständigkeit des Kindes wahren und wirklich nur eingreifen, wenn Hilfe benötigt wird. Auch ginge es nicht darum, mit den Lehrern in Wettbewerb zu treten, denn die Aufgabenbereiche lägen in unterschiedlichen Gebieten – Begleitpersonen seien nicht dafür da, die Schulaufgaben der Kinder zu lösen. Eine Koordination mit den Lehrern und Schulen sei dennoch nötig, und sei auch Aufgabe der Begleiter selbst, nicht der Zentrale.

20 Leute könnten schnell eingestellt werden

Das Team der Malteser habe alle Hände voll zu tun, hätte aber schlicht und ergreifend einfach nicht genug Leute, um den Bedarf abzudecken, sagt Schubert. „Wir sehen einen zunehmenden Aufwärtstrend bei Anfragen, gerade auch von Familien, die Kinder mit Auffälligkeiten haben“, so Schubert. Täglich bekäme sie ein bis zwei neue Anfragen ins Büro. „Doch derzeit läuft es mit den Bewerbungen für Begleiter nicht so gut.“ Die Zahlen seien hier, im Gegensatz zu denen der hilfesuchenden Familien, zurückgegangen. „Im Monat bewerben sich zwischen 10 und 20 Personen, davon nehmen wir aber nicht mal die Hälfte“, sagt Schubert. Denn der Job käme auch mit großen Verantwortungen.

Gesucht würden Leute, die schon eine gewisse Erfahrung im Umgang mit Kindern und Jugendlichen hätten, auch und besonders Hilfebedürftigen. Ein großes Plus bei einer Bewerbung sei außerdem ein pädagogischer Hintergrund, auch, wenn das nicht zwingend nötig sei, um ein geeigneter Kandidat für den Job zu sein, sagt Schubert. Hingegen wenn man von Anfang an weiß, dass man sich einige Aufgaben, die möglicherweise auftreten könnten, gar nicht zutraut, sollte man sich seine Bewerbung noch mal überdenken. Schließlich müsse man Sicherheit ausstrahlen und Probleme lösen können, sagt Schubert.

„Die Zahl der offenen Stellen hängt vom Bedarf ab“, so Schubert. „Doch derzeit könnten wir in relativ kurzer Zeit sicherlich mehr als 20 neue Leute einstellen.“

Von Linus Höller