Ein asiatisches Restaurant weniger, so die Bilanz Anfang des Jahres. Doch dieser Zustand währte nur wenige Wochen. In den Räumen des Minsus ist nun die Länderküche klarer definiert und der federführende Gastronom kein Unbekannter. Küchenchef Sytuan Dang präsentiert die Küche seiner Heimat ­ Vietnam. Weil es harmoniert, schlägt er auch noch eine kulinarische Brücke nach Japan.

Das ist bereits aus seinen Restaurants namens Herr Dang in Potsdam und Werder bekannt und mit Mami Dang gibt es nun eine weitere Präsenz in Potsdam. Ein wenig abseits des gastronomischen Zentrums Am Kanal 53 gelegen, hat mit der Weiterbespielung dieses großen Eckladens die Nachbarschaft zwischen fernöstlicher und deutscher Küche weiterhin Bestand. Im Mami Dang kann zwischen Teriyaki, Saté-Spießen, Bao Burgern wie auch Sushi & Co gewählt werden, in der benachbarten Globus Grill-Bar, wird, wie seit Jahrzehnten schon, dem Broiler-Genuss gefrönt.

Stimmungsvolles Ambiente im "Mami Dang". Quelle: Bernd Gartenschläger

Sehr breite Bürgersteige gibt es nicht allerorten, hier jedoch ist es der Fall und so ist das Angebot an Außenplätzen groß. Nach umfangreichen Sanierungsarbeiten ist der Innenraum trotz seiner Größe ein einladendes Refugium mit langem Tresen, Säulen, viel Holz und güldenem Dekor, modernen Leuchten und erfreulicherweise ohne Asia-Chi Chi geworden.

Sytuan Dang hat einige Jahren in asiatischen Restaurants in Berlin gearbeitet und weiß daher, dass der mitteleuropäische Gaumen anders tickt als der fernöstliche. Er orientiert sich an traditionellen vietnamesischen Gerichten, unterzieht sie der eigenen Kreativität und dem Publikumsgeschmack. Das ist völlig okay, formt sich daraus doch ein breiteres, jedoch nicht ausuferndes Angebot unkomplizierter Speisen.

Mit dem Thunfisch-Tatar nach Japan

Das Dessert, "Coco Mango" – hausgemachter Mango-Pudding mit cremiger Kokosnuss-Sauce und Tapioka Perlen. Quelle: Bernd Gartenschläger

Entsprechend macht eine Crossover-Bestellung Spaß. Es dauert ein wenig bis der fröhliche Jung-Service alles notiert hat, es gilt Sprachbarrieren zu überwinden. Doch es kommt, was gewünscht wurde und für den kulinarischen Durchmarsch wird ein Körbchen mit Holzstäbchen, Besteck und Papierservietten gereicht. Erst einmal Sommerrollen mit Huhn, vier Stück, also gut zum Teilen. Die propperen Reispapier-Wickel sind Frischkräuter-lastig, das Geflügel hingegen nur marginal zu erschmecken. Für eine schöne, leicht süßliche Frische sorgt die Limetten-Sauce.

Nach Japan geht es mit einem gröber geschnittenen Thunfisch-Tatar samt Gurke, viel Avocado, schwarzem und weißem Sesam sowie einer reichhaltigen, cremigen „Spezialsauce“. Eher burschikos denn filigran, aber eine ehrliche und schmackhafte Auslegung dieses im Grunde genommen internationalen Klassikers. Ein Muss ist Sake Aburi Ponzu, flambierter Lachs mit Ponzu-Sauce, Der Lachs butterzart, die Ponzu, ein würziges japanisches Sößchen auf der Basis von Zitrusfrüchten und damit herrlich säuerlich, ist ein wunderbarer Begleiter.

Für den Hauptgang zurück nach Vietnam

"Sake Mix Bento" mit vier Sake Nigiri, acht Sake Maki und acht Sake Inside-Out. Quelle: Bernd Gartenschläger

Sake ist hier ein nicht unwichtiges Stichwort. Vier Sorten des japanischen Reisweins stehen auf der Karte, vom 0,1-Liter-Glas ab sieben Euro bis zur 0,72-Liter-Flasche eines klassischen Kenbishi Sakes für 99 Euro. Erstaunlich die Weine: sehr anständige Qualitäten unter anderem von bekannten Winzern wie Franz Keller und Markus Molitor.

Für die Hauptgänge kehren nach Vietnam zurück. Der Begleiter weiß schon beim Blick auf den Tageskarten-Aussteller, dass die krosse Ente mit hausgemachter Currysauce sein Begehr ist. An die zehn Scheiben sind es, dazu ein Reiskegel und Salat. Mir schaut’s zu trocken aus, doch der Gabeltest beweist eine irrtümliche Annahme. Aber ein wenig rosa hätte sie schon sein dürfen. Als heimlicher Fan von Bratnudeln fällt die Wahl auf die vietnamesischen Nudeln mit Bratei, Frühlins- und Röstzwiebeln, Erdnüssen, Salat sowie Rinderstückchen – grundsolide, Kräuter-verliebt und mit einem gehörigen Schuss Sojasauce sicherlich nicht mehr geschmacklich zu differenzieren, dafür aber Stäbchen- oder Gabelvergnügen.

Die Bewertung von MAZ-GAstro-Kritikerin Manuela Blisse. Quelle: Laines Rumpff

Wenn man der Mami Dang-Truppe auch jeden Umsatz gönnt, so dennoch ein gutgemeinter Rat an die Gäste. Auch leichte Gerichte sorgen für einen vollen Magen, pro Person eine Vor- und Hauptspeise können hier schon eine ganze Menge sein, dem maximal noch ein vietnamesischer Espresso mit Kondensmilch zuträglich wäre.

