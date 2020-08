Potsdam

Vorsicht, Extremwanderer! Seit Freitagabend sind sie wieder unterwegs – die Extremsportler des „ Mammutmarsch Berlin“, der dieses Jahr vor allem in und um Potsdam stattfindet. Mehr als 700 Teilnehmer versuchen eine Strecke von 100 Kilometern innerhalb von 24 Stunden zu bewältigen. Das ist nicht nur eine Konditionsfrage, sondern vor allem Kopfsache.

„Die unvorstellbare Ausnahmesituation der letzten Monate hat uns deutlich vor Augen geführt, wie wertvoll es ist, draußen zu sein und die Natur zu genießen. Mammutmarsch ist mehr als nur Marschieren! Mammutmarsch steht für Grenzen überwinden und herausfinden, was wir wirklich leisten können“, schreiben die Veranstalter.

Am Freitagabend erreichen Hunderte Wanderer den ersten Versorgungspunkt bei Kilometer 18 am Marquardter Schloss – die Atmosphäre ist freundlich und auch ein wenig verrückt.

Start und Ziel liegen im Luftschiffhafen

Start und Ziel liegen im Luftschiffhafen. Von dort führt die große Runde nach Norden über Golm und Marquardt. Dort ist nahe des Schlosses Marquardt bei Kilometer 18 der erste Versorgungspunkt. Mit Stirnlampen haben dort hunderte Wanderer am Freitagabend für eine irre Atmosüphäre gesorgt – und sich mit Bananen und frischem Wasser versorgt. Anders als beim Marathon findet alles ganz gemächlich statt.

Die Route führt von dort weiter über den Fahrländer See und über die Potsdamer Stadtgrenze hinaus ins Havelland. Einmal um die Döberitzer Heide laufen die Teilnehmer – und haben gerade die Hälfte der Strecke hinter sich. Bei Groß Glienicke (Kilometer 60) beginnt eine lange Strecke entlang der Uferwege des Groß Glienicker Sees, des Sacrower Sees und über den Krampnitzsee und Jungfernsee bis zum Heiligen See. Die Havel wird an der Humboldtbrücke überquert, anschließend der Babelsberg umrundet. Auf Höhe des Nutheparks am Hauptbahnhof beginnen – vermutlich am Samstagnachmittag – für die verbliebenen Teilnehmer die letzten zehn Kilometer. Wer wird so kurz vor dem Ziel noch aufgeben?

Die „Zielgerade“ ist der Bahndamm über den Templiner See

Über Hermannswerder und entlang des Templiner Sees führt dieser Teil der Route. Die „Zielgerade“ ist der Bahndamm über das Wasser Richtung Bahnhof Pirschheide. Von dort bis ins Ziel am Luftschiffhafen ist es nur noch ein Katzensprung – doch der muss vor 18 Uhr erfolgen.

Es sei denn, man gehört zum zweiten Starterfeld. Am Samstagmorgen um 11 Uhr beginnt das zweite Rennen für alle, die lieber über den Tag laufen und die zermürbende zweite Hälfte der Strecke bei Nacht absolvieren wollen. Dort wird mit Torben Lindemann auch ein Mammutmarsch-Debütant dabei sein, den die MAZ aus der Ferne begleitet und der von sich selbst sagt, dass er kaum vorbereitet ist. Keine Kondition, aber ein starkes Ego hat der Mann. Ob das für 100 Kilometer am Stück reicht oder ob er vorher aufgibt, lesen Sie am Sonntag auf www.MAZ-online.de.

Von Peter Degener