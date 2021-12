Potsdam

Während der corona-bedingten Schließungen der Fitnesscenter bekamen Kunden der Sportstudios mancherorts Gutscheine ausgestellt, anstatt der Rückerstattung bereits im Voraus gezahlter Mitgliederbeiträge. Ein Prozedere, dass im rechtlichen Rahmen liegt und von der Verbraucherzentrale Brandenburg (VZB) auch keineswegs in Zweifel gezogen wird.

Die Day Night Sports GmbH, die auch in der Lotte-Pulewka-Straße in Potsdam eine Fitnessstudio-Filiale betreibt, ist den Angaben der VZB zufolge ebenso verfahren – und dennoch haben die Verbraucherschützer jetzt eine Klage angestrengt. Die ausgestellten Corona-Gutscheine seien zwar „rechtlich im Rahmen“, aber es fehle eine weiterführende rechtliche Belehrung, heißt es in der Begründung.

Eine Information darf auf Corona-Gutschein nicht fehlen

Die Angabe „dass eine Barauszahlung nicht möglich und der Gutschein bis zum 31.12.2021 einlösbar“ ist, sei keineswegs ausreichend. Vielmehr müssten die Kunden explizit darauf hingewiesen werden, dass auch nach diesem Datum ein Anrecht darauf besteht, das bereits gezahlte Geld zurückzubekommen, mahnt die VZB.

„Nach der gesetzlichen Regelung müssen die Verbraucher:innen über bestehende Rechte klar und deutlich informiert werden“, erklärte Katarzyna Guzenda, Juristin beim VZB. „Wer seinen Gutschein bis Ende 2021 nicht einlöst, kann von seinem Fitnessstudiobetreiber eine Werterstattung verlangen“, stellt die Verbrauchschutzzentrale klar. Das heißt konkret: „Menschen, die einen corona-bedingt ausgegebenen Gutschein noch nicht eingelöst haben, [können] das Geld spätestens ab dem 1. Januar 2022 zurückverlangen“.

Seitens des VZB habe man die Day Night Sports GmbH informiert und aufgefordert, „die Irreführung zu unterlassen“. Da das Unternehmen jedoch die Rechtsverstöße bestritten habe, wurde nun Klage eingereicht.

Von MAZonline