Groß Glienicke

In einem Übergangswohnheim in Groß Glienicke gab es am Mittwochabend eine Auseinandersetzung, bei der ein 31-Jähriger aus dem Sudan von einem 21-jährigen Landsmann mit einem Messer am Hals verletzt wurde. Zeugen leisteten Erste Hilfe, Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Der Verdächtige wurde vorläufig festgenommen werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Angreifer am Donnerstag auf Weisung der Staatsanwaltschaft entlassen.

Von MAZonline